Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух в эти дни находится в России с официальным визитом. Тем временем если новости о переговорах глав двух стран в монгольских СМИ в основном ограничиваются пресс-релизами, то в соцсетях активно обсуждают итоги визита Ухнаагийна Хурэлсуха.

Иван Шилов ИА REGNUM Монголия

Некоторые пользователи положительно оценивают первый зарубежный визит главы своей страны.

«Путин из-за пандемии в основном встречается с зарубежными коллегами в онлайн-формате. А он принял нашего человека в Кремле, это знак уважения», — пишет пользователь «Твиттера» Bat Dorjpurev.

Но в основном пользователи соцсетей негативно воспринимают итоги переговоров. Тем более их расстроило то, что в ходе переговоров Владимир Путин был против строительства ГЭС. И большинство постов в соцсетях связано с темой о ГЭС.

«Можно назвать нынешный визит неуспешным, Хурэлсух не смог договориться с Путиным о строительстве ГЭС. Россия, как всегда, оказывает давление», — пишет пользователь «Фейсбука» Дамдин Цэцэгням.

Kremlin.ru Владимир Путин с Президентом Монголии Ухнагийн Хурэлсухом

«Очень плохой визит. Не были затронуты темы, связанные со строительством ГЭС и таможенной пошлиной», — считает пользователь «Твиттера» chinzo-teacher.

«Это не официальный визит, а официальный компромисс», — пишет пользователь «Фейсбука» Erdene Togt.

«Мы послали его, чтобы он договорился с ними о строительстве ГЭС. А он договорился вместе защитить Байкал», — пишет пользователь «Фейсбука» Уянга Цоггэрэл.

Также пользователи не забывали тронуть вопрос, который препятствует торговым отношениям между двумя странами.

«Россия ввела против нас экономические санкции. Она продает нам электроэнергию по цене 6 раз выше по сравнению с ценой поставки в другие страны. Налог на экспорт монгольских товаров в Россию составляет 30−200%. Значит, Россия не будет ничего покупать у нас. К сожалению, нынешный визит, оказывается, не сможет решить этот вопрос», — пишет пользователь «Твиттера» Ж. Бат-Амгалан.

«Визит был полон требованиями от российской стороны. Если наша сторона объявила, что нынешний визит является государственным визитом, то в российских СМИ пишут, что Хурэлсух находится с рабочим визитом. Ему не надо было лететь в Москву», — пишет пользователь «Фейсбука» Ts.Bayan.

А тем временем монгольские СМИ распространяли пресс-релизы или короткие новости о визите из Москвы. Только в одной ежедневной газете была опубликована статья о визите президента Ухнаагийна Хурэлсуха.

Майфат Денис Река Селенга. Закат

«Недавно приехала русская тётя, которая встретилась с вице-премьером Сайнбуянгийн Амарсайханом и премьер-министром Лувсаннамсрайном Оюун-Эрдэнэ. Она в ходе официальных переговоров высокомерно заявила, что Эгинская ГЭС не должна быть построена, и они не разрешат», — пишет автор Д. Батболд в газете «Одрийн сонин», намекая на заявление Виктории Абрамченко в ходе её визита в Монголию.

В статьи говорится, что перед визитом Ухнаагийна Хурэлсуха российские официальные лица приехали один за другим, откуда видно, что российская сторона придает огромное значение визиту президента Монголии.

«Они приехали друг за другом. Видимо, они готовились к визиту Хурэлсуха. Говорят, они же хотят земельный участок, на котором находится клуб Ленина. Наши люди, тем более Народная партия не сможет сказать русским «нет». Они боготворят русских. Они боятся своих «русских братьев». Это связано с историей, кто же не боится, если раньше их позвали к себе и потом расстреляли», — пишет автор Д. Батболд в своей статье.