На короткий миг некогда популярная, но уже давно позабытая личность блогера Алексея Навального вновь вернулась в информационное поле. Поводом к этому стало присуждение ему «Награды имени Сахарова» в стенах Европарламента. Правда, внимание к этому привлек не сам факт награждения отбывающего тюремный срок Навального, а дугой, более пикантный момент.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Единство

На грамоте, которую вручали дочери Навального Дарье, европолитики с ошибкой написали по-русски слово «корупция», потеряв одну рубку «р». Но куда более обидно, что в этом же документе они ошиблись и в имени Навального, записав его «Алескеем», а не «Алексеем». С кем не бывает — подумали, наверное, многие пользователи российского сегмента Telegram, в основной своей массе мало интересующиеся судьбой блогера. Однако нашлись и те, кто уделил внимание позабытому уже оппозиционеру, вернув его тем самым на недолгий срок в информационное пространство.

«Европейский парламент настолько уважает Алексея Навального, что даже в официальной грамоте Сахаровской премии назвал его «АлеСкеем». Более того, еще и сама премия вручена за борьбу с «коРупцией». Короче, мы все видели такие объявления о продаже артефактов: «Настоящий грамота европа прав человека боролься нэвэльный». Куплено на Алиэкспресс, 3 доллара со скидкой. Это какой-то дикий позор. И показатель реального отношения в Европарламенте к «борцу за свободу». Еще сильнее унизить «Алескея» было бы сложно», — написал телеграм-канал «Илья Ремесло».

jeffowenphotos Дебаты в Европарламенте

В повседневной жизни подобные «опечатки» со стороны иностранцев были бы восприняты с улыбкой. Однако в данном случае речь все же идет о международной премии, которая подразумевает определенные стандарты. В случае же с Навальным налицо небрежность, демонстрирующая истинное отношение западного истеблишмента к личности заключённого, прокомментировал ошибку в имени блогера телеграм-канал «Мейстер».

«После его попадания в тюрьму о нем быстро забыли, его имя не на слуху и сейчас было вынуто из пыльного сундука лишь по случаю премии. Думаем, что после этого подарка в 50 тыс. евро на оплату услуг тюремного ларька об оппозиционере вновь надолго забудут, а пока будут работать с другими, более перспективными креатурами», — отметил автор публикации.

Что же касается самой премии, то ее моральные стандарты заслуживают особого внимания, считает ТГ-канал. Автор поста сообщил подписчикам, что в шорт-листе, кроме осужденного за мошенничество Навального, было еще два претендента: группа афганских правозащитниц и участница госпереворота в Боливии, которая дала добро на жесточайшее подавление акций протеста и сейчас обвиняется в мятеже, терроризме и геноциде.

«Нам кажется, что афганки, оказавшиеся в опасности под гнетом ультрарелигиозной террористической группы, заслуживают большего сочувствия, чем преступники. Но защитники прав человека из Страсбурга, по-видимому, считают иначе», — продолжил мысль канал «Мейстер».

Авторы телеграм-канала «КАК-ТО ВОТ ТАК», в свою очередь, считают, что попытки ввести фигуру Навального в информационную повестку в последние недели становятся стартовой площадкой будущего резонанса. Его связывают с годовщиной скандального возвращения Навального в Россию и последующимо арестом. Эксперты на исключают, что в эту дату оппозиция попытается провести массовые акции протеста.

«Церемонию награждения заметно омрачило наличие множества грамматических ошибок в документе премии, что стало идеальным поводом для всех прокремлевских медиа покритиковать Навального», — написал ТГ-канал с долей сочувствия к блогеру.

В ответ на предположение о возможном использовании фигуры Навального для организации массовых акций протеста телеграм-канал «Вечерний пророк» написал, что подобный сценарий окажется неэффективным. Отбывающий наказание в колонии блогер неинтересен не только большей части российского общества, но и своим уже бывшим сторонникам.

Mos-gorsud.ru Алексей Навальный в зале суда

«Попытка Европарламента реанимировать персону Навального в качестве «сакральной жертвы» изначально была обречена на провал. Про оппозиционера уже все давно забыли, повестка уже неактуальна», — заявил автор поста.

Аналогичную точку зрения высказал телеграм-канал «Железный Феликс». Более того, его автор счел, что после опечатки в имени «Награда имени Сахарова» обернулась для Навального позором, а не «утешительным призом», как это планировалось изначально.

«Фото Навального в черной рамке, установленное рядом с трибуной, где вещала Навальная-младшая, уже было жирным намеком на то, насколько значим сейчас для Европарламента проповедник «прекрасной России будущего». Но самая большая ошибка — официальная грамота, присужденная АлеСкею Навальному. За «борьбу с коРупцией». А вообще согласимся с юристом Ремесло — эти «ошибки» совершенно не случайны, европейские политики послали недвусмысленный месседж, что он для них теперь никто и звать его Алескеем», — написал телеграм-канал.

Предположения о том, что ввиду отсутствия Алексея Навального на свободе Запад решит использовать в политически целях его дочь Дарью, тоже лишены основания, считает телеграм-канал «Кремлёвская прачка». И дело здесь вовсе не в том, что подобные попытки будут пресекаться на корню. Просто Дарья в глазах современной российской молодежи не является личностью, которая могла бы отражать интересы обычных юношей и девушек, убежден автор поста.

«Кое-кто предположил, что Дашу Навальную готовят в очередные Греты Тунберг. Но может ли она представлять интерес для российской политически активной молодежи, если не учтено главное — классовое и социальное неравенство: у абсолютно подавляющего большинства российской молодежи нет либо желания (из патриотических соображений), либо родительских денег, чтобы учиться, как Дарья Навальная, в Стэнфорде. «Страшно далеки они от народа», не имеющего в своей массе возможности даже ненадолго съездить в большинство европейских стран, и сейчас это происходит в том числе из-за бюрократии ЕС в отношении признания российских вакцин», — написал канал «Кремлёвская прачка».