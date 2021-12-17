Рогозин теряет активы — минус один завод из дивизиона Роскосмоса?
Обросший многомиллионными долгами завод из дивизиона госкорпорации «Роскосмос» встал на банкротный путь. Арбитраж Челябинской области признал обоснованными банкротные претензии к АО «Миасский машиностроительный завод» и ввёл в отношении него первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. С учётом того, с какой скоростью производитель компонентов ракетных комплексов для военно-морского флота России проигрывает финансовые споры, риски перехода от наблюдения к банкротству довольно велики. Подробности — в материале ИА REGNUM.
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Справка: завод ведёт свою историю с 1959 года. Помимо оборонной и гражданской продукции, предприятие обеспечивает теплом более 70 тыс. человек, являясь единой теплоснабжающей организации в Северной части Миасского горокруга. ММЗ входит в дивизион Роскосмоса, являясь стратегическим предприятием страны. Кроме оборонной продукции он производит оборудование для нефтехимической промышленности, светодиодные системы для освещения улиц, объектов ЖКХ, теплообменники и тепловые пункты для ЖКХ.
По открытым данным, завод был поставщиком почти 600 госконтрактов на общую сумму 2,3 млрд рублей.
О финансовых проблемах в виде неподъёмных долгов у ММЗ стало известно в феврале 2021 года, когда завод пошёл в суд с иском о собственном банкротстве. Тогда были заявлены долги на более чем 2,3 млрд рублей.
Для сравнения: за 2019 год выручка предприятия была около 1,9 млрд рублей.
15 декабря 2021 года челябинский арбитраж признал обоснованным иск и ввёл до 15 апреля 2022 года первый этап в деле о банкротстве — наблюдение сроком на четыре месяца. Временным управляющим назначен Анатолий Селищев из ассоциации «Межрегиональная саморегулируемая организация профессиональных арбитражных управляющих» (Воронеж).
Селищев, по данным из материалов дела, занимает должность заместителя гендиректора в ОАО «Воронежский опытный завод программной продукции».
В августе 2021 года в дело вступил «Россельхозбанк», предъявивший долги на 1316 516 961,36 рубля, из которых основной долг — 911,5 млн рублей, а задолженность по процентам — 405 016 961,36 рубля. В сентябре к нему присоединилось ООО «Развитие оптимальных стратегий инвестирования — Ойл» с суммой 719 257,34 рубля.
Помимо этого, на 11 января 2022 года назначено заседание по иску поставщика газа, требующего взыскать с ММЗ 5 616 457,39 рубля. А 17 января будет рассмотрен иск ООО «НОВАТЭК-Челябинск» на сумму 54 705 152,6 рубля. При этом «НОВАТЭК-Челябинск» — один из основных кредиторов машзавода, и ему уже проиграны споры на 100 млн рублей, 60 млн рублей и 16,6 млн рублей.
Чтобы как-то поправить своё материальное положение, предприятие объявило среди потребителей тепла акцию по долговой амнистии, предложив гражданам рассчитаться с долгами без учёта пени. Отмечалось, что ММЗ недополучил от населения более 170 млн рублей. Хотя на общем фоне — это капля в море.
В рамках заседания, на котором был вынесен банкротный вердикт, уточнялось, что только общий долг перед «Россельхозбанком» составляет 2 381 689 721 рубль девять копеек и «должник меры по погашению задолженности не предпринимает». Помимо этого, в ноябре 2018 года в отношении ММЗ было возбуждено сводное исполнительное производство, и на дату подачи банкротного иска общая сумма по нему была 645 738 749 рублей 96 копеек. А ещё есть исполнительные документы, которые предъявлены в банк для списания денежных средств со счетов в безакцептном порядке. Сумма по ним — 45 161 875 рублей 25 копеек.
Будет ли «Роскосмос» что-то предпринимать для спасения завода, на котором трудятся более 2 тысяч человек, пока не известно. В банкротном деле госкорпорация участвовала как уполномоченный орган.
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