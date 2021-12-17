Заявление депутата Госдумы Российской Федерации Артёма Турова о том, что сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии задержали при вылете из Кишинёва в Москву российского журналиста Семёна Пегова и продержали его в неволе более часа, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 17 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Молдавия

«Молдавия постепенно превращается в Украину. Там теперь также антироссийское сумасшествие начинается», — считает Андрей Л.

Многие пользователи пришли к выводу, что задержание российского журналиста носило демонстративный характер и было призвано показать России истинное к ней отношение со стороны молдавский властей.

«Господи, у него же всё в общественном доступе есть, всё, что он там снимал. К чему вот эта пафосность? Зачем показательное задержание? Специально нагнетают обстановку, хотят распри между молдавским и российским народами?» — задаётся вопросом Odysseus O.

Некоторые комментаторы отмечают, что у России есть рычаг, надавив на который, подобные провокационные задержания повторяться больше не будут.

«Молдавия нагнетает. Нужно остудить её пыл, иначе получим очередную Украину. У них и так дикий долг по газу. На Украине тоже долг был в $3 млрд, который мы ей, по сути, подарили. Пора прекращать этот аттракцион невиданной щедрости», — призывает Андрей Б.

Скриншот twitter @wargonzoo Пост Семёна Пегова о задержании

Часть людей полагает, что молдавское правительство постепенно сходит с ума по украинскому сценарию, поэтому нельзя медлить — следует вразумить Кишинёв, иначе жди большой беды.

«Уступки по газу для молдаван, видимо, являются непонятным жестом. Пора прикрутить вентиль. На холоде мозг лучше охлаждается и работает более эффективно. Если опять не поможет, цену до среднеевропейской поднять. Может, тогда просветление наступит», — предполагает Йорген О.

Ряд пользователей указывает на то, что молдавские власти таким образом мстят российской стороне за её справедливое требование вернуть долг за потреблённый газ.

«Я так понимаю, что последние молдавские события с недопуском российских граждан и это задержание российского журналиста связаны с тем, что Молдавия вынуждена была погасить долги за потреблённый за много лет газ (ах, какая Россия, не даёт бесплатно), и с тем, что приходится платить текущие платежи. Мелкая страна, мелкие поступки, мелкая месть», — указывает Katana T.

Отдельные комментаторы отмечают, что безнаказанность в данном вопросе будет стоить для России очень дорого, поэтому следует наказать тех, кто отдал команду на задержание представителя российской прессы.

(сс) Harold Дом Правительства Молдавии

«Российское руководство должно жёстко наказывать за подобное хамство в отношении наших граждан и особенно, когда задерживают наших журналистов, которые освещают события и показывают государственную точку зрения. Западную, к примеру, мы и так посмотрим. Не хотелось бы терять альтернативы. Это очень вредно и опасно», — пишет Николай П.

Напомним, 15 декабря депутат Госдумы Российской Федерации Артём Туров написал в своём Telegram-канале о том, что сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии задержали при вылете из Кишинёва в Москву российского журналиста Семёна Пегова и продержали его в неволе более часа. Парламентарий отметил, что молдавские силовики угрожали представителю прессы тем, что выдадут его на Украину.