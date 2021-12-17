Заявление премьер-министра Молдавии Натальи Гаврилицы о том, что правительство республики помогло «Молдовагазу» погасить долг перед Газпромом за октябрь 2021 года, но в будущем компания должна справляться с выплатами сама, вызвало интерес у интернет-сообщества. Граждане оставили свои комментарии 17 декабря в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Вот пускай теперь молдавский народ благодарит свой парламент за такой подарочек под Новый год. За что голосовали, то и получили», — пишет Ирина А.

Многие пользователи пришли к выводу, что Молдавия в очередной раз создаёт головную боль для российского Газпрома, причём опять на ровном месте, ведь ранее вымученные договоренности должны были привести молдавские власти в чувство, но что-то опять пошло не так.

«Руководство Молдавии провело в Петербурге переговоры и подписало соглашение о поставках газа и обязательствах по погашению долга, но как только пришло время платить, то началось: «Я не я, да и лошадь не моя». Так, что ли? Стоит учитывать, что зима только начинается», — отмечает Лев М.

Некоторые комментаторы отмечают, что очередное нарушение обещаний со стороны Молдавии прощать нельзя, а необходимо моментально перекрыть поставки газа в республику, если Кишинёв не переведёт обозначенную в договоре сумму.

«Ну который уже раз? Газпром, перестань поддерживать молдавское русофобское правительство! Они выбили себе российский газ только лишь ради того, чтобы накачать газ на зимний период. Они уже собираются нас кинуть! Очнитесь!» — обращает внимание Денис Л.

Kmu.gov.ua Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица

«Это тебе сигнал, Газпром. В случае следующей неуплаты долга — перекрывай поставку. Сразу! Тогда быстро молдавское правительство в чувство придёт», — написал Чипол Л.

Часть людей полагает, что такая ситуация сложилась из-за того, что в республике банально закончились деньги. Другие убеждены, что Молдавия ведёт антироссийскую политику и хочет обмануть нашу страну.

«Наши бедные соседи просто финансово не могут платить за газ по текущим ценам. Хотят, но не могут. Нечем. Но вместо того чтобы каяться и идти на поклон, они из последних сил ползут в Европу», — поделился своим мнением Эдик К.

«Да нет у республики проблем с оплатой газа. Просто они не хотят платить деньги России. Вот и весь секрет. Будь на месте Москвы какой-нибудь Вашингтон, Кишинёв пел бы совершенно другие песни и переводил денежки точно в срок», — предполагает Юрий Ч.

Ряд пользователей указывает на то, что никакие отговорки не должны приниматься, молдавским властям следует взять ситуацию под контроль и разгрести тот бардак, который сложился в республике с газовой сферой.

Gazprom.ru Газпром

«Получается, у них недобор средств за оплату внутри страны. Иначе не объяснить нехватку средств при расчётах с «Газпромом». Ну тогда это целиком и полностью проблема и кабмина, и местной газовой компании. Нужно жёстче с неплательщиками, нужно чтобы все до копейки поступало на счета за газ, а не разворовывалось по пути. Вот этим надо заниматься, а не обвинять Россию или просить очередную милостыню», — считает Игорь А.

Напомним, 15 декабря премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица заявила на брифинге, что правительство республики помогло «Молдовагазу» погасить долг перед Газпромом за октябрь 2021 года, но в будущем компания должна справляться с выплатами сама.