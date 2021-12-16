В случае «агрессии» России блок НАТО ничего не должен Украине. Об этом заявил 16 декабря президент Украины Владимир Зеленский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Главнокомандующий

«Если может быть эскалация, про которую все говорят, и иногда соседи пугают государства Европейского союза и Украину, пытаются это делать, то это выглядит провокационно и небезопасно. Что НАТО должно нам? НАТО не должно Украине ничего», — сказал Зеленский.

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Заявление украинского президента обсудили на странице канала 112.ua в социальной сети Facebook, а также в телеграм-канале «Первый независимый». Многие отметили, что наконец-то до Зеленского «дошло», что НАТО не будет воевать за Украину. Были и те, кто также задался вопросом, зачем Украине вступать в НАТО.

«Вступление Украины в НАТО чревато для НАТО», — отреагировал Valdez.

«А НАТО именно рвалось в бой, но… [Зеленский] их осадил!!! Смело!!! Опасно… но смело!!!» — с сарказмом добавил Олег.

«Ну, круто, че! Вы в НАТО стремитесь, требования выполняйте, а мы подумаем, может, лет через 10 возьмем… а может не возьмем. А мы пока можем на вашей территории базы построить, учения проводить, когда захотим и сколько захотим. Ну круто же, так, а зачем Украину брать в НАТО, удобно ведь. А если Россию спровоцируют, мы ни при чем, мы просто уйдем, а украинцы, обычный невинный народ, пусть воюют», — с сарказмом пишет lamba.

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и глава НАТО Йенс Столтенберг

«Поздно дошло», — добавил Андрес Й.

«Наконец на восьмом году войны дошло, что мы никому не нужны. И вы надеетесь, что народ в очередной раз пожертвует собой, чтобы защищать ваши *опы, пока вы будете драться в Борисполе за право сдриснуть первым? Не те времена», — написал Олд Ф.

«Первым будет бежать Порошенко, он начал войну, пусть идёт и воюет. Это ясно как белый день, что мы никому не нужны», — ответила ему Марія К.

«Это надо было почти три года находиться у власти, чтобы это понять. Очень медленно всё до него доходит», — отреагировал Alex O.

«Господи! Наконец он это из себя выдавил! Народ знает это, а тебе еле вдолбил весь мир!» — добавила Таня М.

«Такое впечатление, что ему прям хочется этой войны», — отметила Лина А.

«Вот-вот, кажется, начинает приходить понимание сути происходящего, и следующим шагом должен возникнуть вопрос: «А на*рена нам НАТО, чтобы эта самая полномасштабная [война] стала реальностью?» А следующий [вопрос]: «И что потом? Где будет место президента Украины или как тогда назовут эту территорию?» — отреагировал Владимир Г.

Gov.ua НАТО и Украина

«Ну прям договорились уже… никто никому не грозит и т. д. Вы решили все-таки поиграть в войнушку?!» — не понимает Natali K.

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Напомним, ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ситуация у границ Украины остаётся напряжённой.