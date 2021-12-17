Ежегодный доклад временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, авторы которого отмечают, что попытки Запада дискредитировать выборы в Госдуму РФ в 2021 году были нацелены на изменение результатов президентских выборов 2024 года, чтобы сдержать и максимально ослабить Россию, спровоцировал дискуссию в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 16 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Против России

"Ну пока лишь Россия «меняет» президентов США. Однако же ассортимент там весьма скудный: получается хрен или уксус. То ли дело на Украине! Там от клоуна до Дарт Вейдера и олигарха! Однако же этим балаганом занимается Запад», — пишет Евгений П.

Многие пользователи пришли к выводу, что западные страны всеми силами стараются повлиять на внутренние политические процессы в России, потому что их не устраивает тот курс на суверенитет, который установил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Учитывая то, как Запад усиленно пытается убрать Путина, я теперь выступаю за него. Если нам подсунут западного агента в кресло будущего президента, то он будет работать на Запад, а не на Россию», — отмечает Андрей К.

Некоторые комментаторы отмечают, что внешний враг — слишком удобная причина для того, чтобы людям на руководящих постах остаться во власти. Тем временем, пишут граждане, российский народ спит и видит, как его родная страна выходит из затянувшегося крутого пике и вновь становится великой.

«И снова Запад. Ух, какой плохой Запад! Только не он новые штрафы продумывает и цены повышает. Уверен, что большинство граждан Российской Федерации очень бы хотело, чтобы власть в стране изменилась к лучшему», — считает Сергей Я.

«Ну власть изменить 97% населения хочет. И что? Они теперь все американские агенты? Народ — враг народа?» — задаётся вопросом Рене Д.

Дарья Антонова ИА REGNUM Кремль

Часть людей полагает, что у российской элиты должно быть мало конфликтных точек с западной. Поэтому, считают граждане, делить им особо нечего, а значит, Запад не будет вмешиваться в выборы 2024 в России.

«Запад должен прекрасно ладить с нашей политической системой. Конфликты возникают исключительно в спорных местах по типу Украины, где руководители не установили чёткие «красные линии». Теперь же, после общения Байдена с Путиным, такие линии были установлены. Поэтому борьба Запада с Россией — это обоснование для внутреннего потребителя как в России, так и на Западе почему политическая и экономическая системы не меняются», — поделился своим мнением Тимур П.

Ряд пользователей указывает на то, что США не терпят конкурентов и не допустят реванша народа Российской Федерации, который уже долгие годы пытается восстановить равновесие в мире.

«Америка не может примириться с тем фактом, что Россия снова стала сильной, а Российская Федерация, в свою очередь, не способна выжить, будучи слабой. Поэтому это непримиримый конфликт. Поэтому США будут пытаться опрокинуть власть в России. Поэтому не стоит строить иллюзии», — указывает Игорь Т.

Дарья Антонова ИА REGNUM Президент России Владимир Путин

Напомним, 15 декабря опубликован ежегодный доклад временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, авторы которого отмечают, что попытки Запада дискредитировать выборы в Госдуму РФ в 2021 году были нацелены на изменение результатов президентских выборов 2024 года, чтобы сдержать и максимально ослабить Россию.