Польская политическая среда помешана на социологических опросах. Различные студии постоянно замеряют температуру популярности тех или иных сил и политиков. Средства массовой информации тщательно следят за партийными котировками, отмечая, кто идет вверх, а кто вниз. А возможна ли в Польше ситуация, когда массовая известность может быть конвертирована в политические дивиденды?

Silar Роберт Левандовски на рекламном щите

«Мир постоянно меняется, одно время наиболее известными представителями наций были их вожди, политики, военачальники, ученые, религиозные пророки, писатели и философы, воины, — пишет на страницах журнала Myśl Polska польский публицист и автор ИА REGNUM Давид Березицкий. — Однако со временем на пьедестал самых известных персонажей стали возводить актеров, музыкантов и представителей индустрии развлечений. В последние десятилетия мы также наблюдаем рост популярности спортсменов. Поэтому нет ничего удивительного в том, что самым узнаваемым поляком сегодня является не Лех Валенса или папа Иоанн Павел II, а футболист Роберт Левандовский». Действительно, 33-летнего нападающего мюнхенского клуба «Бавария» знают все в Польше и очень многие в мире. И любят. Он является примером человека, который поднялся из низов и сделал себя сам. Как отмечают некоторые польские издания, Левандовский — это мальчик из обычной семьи, живший и начинавший играть в футбол в небольшом городке Лешно. Оказавшись в престижном польском клубе «Легия», он получил травму, после чего его отчислили. Но Левандовский не сломался.

«После смерти отца ему пришлось работать в два раза больше, — напоминает портал Wirtualna Polska. — Он жил в муниципальной квартире в доме, где бегали тараканы. Он никогда ничего не получал бесплатно. Своим невообразимым успехом он обязан тому, что работал лучше и усерднее других. Левандовскй — это игрок даже не один на миллион, а на несколько десятков миллионов. Лучший польский футболист за последние 30 лет со времен Збигнева Бонека. Или, может быть, лучший из всех. Наше национальное достояние, большая добавленная стоимость». Помимо успешной футбольной карьеры Левандовский смог состояться в бизнесе. По данным еженедельника Polityka, Роберт и Анна Левандовские дебютировали в рейтинге самых богатых поляков в 2018 году. С активами на сумму 353 млн злотых они заняли тогда 94-е место. Правильные бизнес-решения помогли им подняться: сначала на 88-е место, а в 2020 году — на 80-е. Сегодня стоимость их активов оценивается в полмиллиарда злотых. Таким образом, отмечает издание, ко времени ухода Левандовского из большого спорта он обеспечит себе вполне достойную «пенсию». Но, учитывая, что футболисты покидают клубы и сборные в относительно молодом возрасте, чем он решит заняться?

(сс) Sven Mandel Роберт Левандовский

Как замечает сотрудник социологической компании Pentagon Research Адам Павлукевич, Левандовский стал не только самым узнаваемым польским спортсменом, но и настоящим брендом. По мнению социолога, сегодня о Левандовском можно говорить как о настоящем посланнике Польши в мире. «Роль посла очень широка, необходимо уточнить, что именно мы понимаем под этим термином, — поясняет Павлукевич. — Когда речь идет о популяризации нашей страны, то Левандовский — одна из величайших фигур. Сегодня трудно назвать кого-то еще, кто бы так мощно пропагандировал Польшу. Конечно, есть политики — президент, премьер-министр, — которые постоянно получают внимание средств массовой информации. Однако трудно найти кого-либо, кроме Левандовского, такого масштаба». Социолог особо отмечает, что дело не только в умении хорошо играть в футбол. В жизни Левандовского было очень мало скандалов, а «самым безумным его поступком оказалось решение покрасить волосы перед чемпионатом мира по футболу». Как спортсмен, он приемлем для любых культур. В разных странах по-разному относятся к общественным деятелям, однако такие, как Левандовский, нравятся всем.

Все эти перечисленные характеристики позволяют задаться вопросом, а не захочет ли в перспективе этот популярный футболист возглавить страну и стать президентом Польши? Как показывает опыт, чтобы войти в историю, вовсе не обязательно быть профессиональным политиком. Так, известный пианист Игнаций Падеревский во время Первой мировой войны смог завоевать симпатии президента США Вудро Вильсона, убедив его поддержать требование о восстановлении независимости Польши. А позже Падеревский несколько месяцев занимал посты премьер-министра и министра иностранных дел Польской Республики. В случае с Левандовским проблема будет заключаться в том, сможет ли он стать выше существующих политических разделений в стране. Они сильны, и перед ними не может устоять даже завоеванный футболистом авторитет, если Левандовский решит занять ту или иную сторону. Достаточно вспомнить, что после того, как он весной 2020 года принял из рук нынешнего польского президента Анджея Дуды высокую награду, Командорский крест ордена Возрождения Польши, на него ополчились некоторые оппозиционные политики и общественные деятели, обвинив чуть ли не в поддержке властей.

(сс) National Photo Company Collection Игнаций Ян Падеревский

Поэтому выходом для Левандовского в этой ситуации, если, конечно, он решит вступить в избирательную борьбу, стало бы формирование беспартийной группы поддержки и отказ от ассоциации как с правящей партией «Право и Справедливость» (PiS), так и ее противниками. Впрочем, пока у него еще есть силы и здоровье играть в футбол. Но что-то нам подсказывает, что по завершении карьеры Левандовский не превратится в обычного спортивного пенсионера.