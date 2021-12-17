В США вновь разгораются дебаты о «стратегической двусмысленности» — попытке Вашингтона скрыть от других стран свои истинные намерения как от его противников, так и союзников. Считается, что такой подход заставит и тех, и других действовать с большей осторожностью и избегать безрассудных поступков, пишет бывший специальный помощник президента СШАРональда Рейгана Даг Бендоу в статье, опубликованной 16 декабря в The American Conservative.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

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Таким на протяжении длительного времени был подход США к Тайваню. Вашингтон, после того как признал КНР, отказался от военного соглашения с островом. Ему на смену пришел Закон об отношениях с Тайванем, установивший неофициальные отношения с Тайбэем, в том числе в части продажи ему оружия. С тех пор Вашингтон так и не занял четкой позиции относительно того, станет ли он защищать Тайвань в случае нападения на него. Это было сделано с тем, чтобы одновременно не дать острову объявить о своей независимости от Пекина — что бы спровоцировало вторжение, — а также чтобы сдержать КНР от насильственного присоединения острова, что бы стало для Вашингтона кризисной ситуацией.

Тем не менее подобный подход стал подвергаться критике. В прошлом году президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас призвал отказаться от двусмысленности.

«Однако политика, известная как стратегическая двусмысленность, исчерпала себя. Двусмысленность вряд ли остановит всё более напористый Китай, чей военный потенциал увеличивается с каждым годом. Пришло время Вашингтону начать проводить политику стратегической ясности: такую, в рамках которой будет недвусмысленно заявлено, что США ответят на любое применение силы Китаем против Тайваня», — указывал он.

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Президент США Джо Байден, очевидно, по неосторожности на какой-то момент развеял эту двусмысленность, когда он в эфире CNN заявил, что у США есть «обязательство» защищать Тайвань. Сотрудники Белого дома сразу же опровергли это заявление.

(сс) The White House Джо Байден

Недавно помощник министра обороны по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Или Ратнер выступил в сенатском комитете по международным отношениям с более жестким заявлением, отметив, что Тайвань «имеет решающее значение для безопасности региона и критически важен для защиты жизненно важных интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе». Майкл Суэйн из Института Куинси предупредил, что формулировка Ратнера «явно подразумевает, что на самом деле Тайвань следует рассматривать в первую очередь как стратегический актив, который необходимо держать отдельно от Пекина». Правительства, ссылаясь на «жизненно важные» интересы, обычно оправдывают войну.

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Можно также сказать, что США следуют курсом «стратегической двусмысленности» и в отношении Украины. Администрация Барака Обамы отказалась в 2014 году начинать войну для защиты Украины от России, так как НАТО еще не приняла Украину в качестве своего члена. Тем не менее Вашингтон и Брюссель ввели против Москвы жесткие экономические санкции, которые не отменены и спустя более семи лет. США и другие члены НАТО также оказали военную помощь Киеву и недавно ужесточили свою риторику в ответ на усиление российского военного давления.

Например, госсекретарь Энтони Блинкен говорил о «непоколебимой приверженности … территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Байден сказал примерно то же самое — предположительно повторяя за Блинкеном, — когда позже разговаривал с Зеленским. Некоторые европейские государства также придерживались максималистской риторики.

«Нам нужно сдержать Россию от такого курса действий. Для России было бы стратегической ошибкой сделать это», — заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс на встрече «Большой семерки».

President.gov.ua Владимир Зеленский и Энтони Блинкен

По словам пресс-секретаря Джен Псаки, президент Байден «безусловно поддерживает стремление Украины» вступить в НАТО. Однако президент отметил, что Киев еще не является членом трансатлантического альянса, поэтому никакие юридические обязательства последнего не применяются. И он, похоже, исключил военные действия, указав, что он не будет «в одностороннем порядке применять силу для противостояния России». Псаки не стала обсуждать какие-либо обстоятельства, способные изменить позицию президента. Вмешательство ряда стран также остается возможным, но другие члены НАТО вряд ли будут настаивать на войне из-за Украины. Даже ястребы в ЕС с большим энтузиазмом относятся к тому, что вместо них войну вел кто-то другой.

«Стратегическая двусмысленность» — это внешнеполитический артефакт того времени, когда ни Тайвань, ни Украина не были потенциальными спусковыми крючками для ядерной войны. Есть три веские причины, в связи с которыми Вашингтон должен прояснить свои обязательства.

Во-первых, двусмысленность работает в обоих направлениях. Когда угроза казалась минимальной — то есть когда Китай был неспособен осуществить вторжение на Тайвань, а российские военные переживали отчаянный упадок, — непрозрачность намерений США могла побудить обе стороны проявлять осторожность. Однако Пекин и Москва с тех пор стали сильнее и, похоже, менее серьезно относятся к завуалированным угрозам. Со своей стороны Тайбэй и Киев, чувствуя большую опасность, с большей вероятностью сочтут банальные комментарии твердыми обязательствами. Поскольку возможность вооруженного конфликта исключать нельзя, важно, чтобы ни та, ни другая сторона не истолковали то или иное заявление неправильно.

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Mil.ru Корабль ВМС НОАК

Во-вторых, выполнение обязательств обычно требует действий. Планы нужно составлять и даже отрабатывать. Это особенно важно, если США задумываются о войне. Что именно сделает Вашингтон и как соответствующие правительства будут координировать свои действия?

В-третьих, решение о войне принимает Конгресс после дебатов с участием американского народа. Например, опросы показывают, что американские граждане поддерживает Тайвань против Китая, но большинство американцев понятия не имеют, что будет означать такая поддержка. Вооруженный конфликт с ядерным Китаем у его побережья приведет к масштабным человеческим потерям и материальным издержкам, а также может закончиться поражением.

Тем не менее вопрос о том, является ли обязательство двусмысленным или нет, по-прежнему вторичен. Главный же состоит в том, есть ли обязательство, и если да, то в чём оно заключается. Сегодня главный вопрос в том, следует ли Вашингтону начинать войну с Китаем из-за Тайваня и Россией из-за Украины. И ответ — нет.

Тайваньцы создали яркое, свободное и процветающее общество. Они заслуживают того, чтобы строить собственное будущее, и создали то, что отвечает всем критериям независимой нации. Китай смертельно серьезно настроен преодолеть «Век унижения», и его вряд ли остановят угрозы американского вмешательства. США по-прежнему намного превосходят КНР в военном отношении: никто и представить себе не может, чтобы китайские вооруженные силы действовали в пределах 160 км от побережья США. Однако Пекину гораздо легче сдержать военные действия США возле Тайваня, чем Вашингтону проецировать силу за тысячи километров от своих границ. Успех Пентагона в военных играх не дает повода для оптимизма.

Война с Китаем из-за Тайваня была бы сопряжена с крайними рисками по двум причинам. Во-первых, китайские военные будут использовать базы на материке, что сделает их неизбежными целями США. В таком случае Пекин будет вынужден нанести ответный удар, из-за чего неизбежно обострение конфликта. Китай также является ядерной державой, хотя и скромной. Любая эскалация может иметь потенциально катастрофические последствия. США не могут оправдать такой риск по любому вопросу, не жизненно важному для собственной безопасности.

U.S. Navy Корабли ВМС США

Украина находится в похожей ситуации. Ее народ заслуживает того, чтобы вести собственный национальный курс. Однако интерес Вашингтона к будущему Украины минимален. Киев не представляет собой важного интереса для безопасности США. Хотя американцы предпочитают, чтобы соседи более слабых государств относились к ним с уважением — принцип, который США часто нарушают, — у них нет причин начинать войну, особенно с ядерной державой, из-за этого. Особенно если Россия считает это государство жизненно важным для своих интересов.

История Украины тесно связана с Москвой: страна сначала входила в Российскую империю, а затем была республикой в составе Советского Союза. Крым исторически был частью России, передан Украине только в 1954 году, скорее всего, в рамках политических маневров внутри Коммунистической партии Советского Союза. В то время Крым управлялся из Москвы, и его передача не имела практического значения.

Хотя большинство украинцев проголосовало за независимость от Москвы, многие, преимущественно на востоке, имели русское происхождение, говорили по-русски, поддерживали семейные, культурные и экономические связи с Россией, а также голосовали за дружественные России партии. Более того, единственная военно-морская база России на Чёрном море находится в Севастополе в Крыму. Поддержанный США уличный путч 2014 года против демократически избранного (хотя и весьма коррумпированного) пророссийского правительства поставил под угрозу доступ Москвы на эту территорию.

Александр Полегенько ИА REGNUM Черноморский флот в Севастополе

К сожалению, нынешние отношения Запада с Россией омрачены множеством враждебных шагов в отношении Москвы — нарушенными обещаниями, данными советским и российским лидерам, не расширять НАТО, расчленением Сербии без учета интересов России и поддержанным США свержением правительств Грузии и Украины. Хотя ответные шаги Кремля нельзя оправдать ни с юридической, ни с моральной точки зрения, геополитически они понятны. Если бы Москва вела себя аналогичным образом в Латинской Америке, США, вероятно, отреагировали бы, не заботясь о желаниях соседних государств.

В любом случае трудно представить себе мирное сосуществование, в рамках которого не были бы учтены проблемы безопасности России. Поэтому такой поход означает отказ от любых предположений о том, что Украина когда-либо вступит в НАТО. Киев по-прежнему может быть независимым политически и экономически развиваться в обе стороны, оставаясь нейтральным в военном отношении, не провоцируя каких-либо ссор США или ЕС с Москвой. Без такого приспособления конфликт кажется неизбежным, даже если последний кризис уйдет мирным путем. Тем не менее у Вашингтона есть один главный интерес в продолжающейся конфронтации: избежать войны с Россией.

Политика стратегической двусмысленности, по крайней мере в отношении Тайваня и Украины, больше не может считаться целесообразной. Оба вопроса достигли стадии кризиса, когда для мирного урегулирования требуется честный диалог.

Однако более важным является лежащая в основе политика. США должны отказаться от военных планов как по поводу Тайваня, так и по поводу Украины. Вашингтону следует работать с союзными и дружественными государствами, чтобы подготовить дипломатические, экономические и социальные санкции в ответ на агрессию Китая или России. Однако это не войны, которые Америка должна вести, особенно в одиночку. В конечном счете Вашингтон должен увидеть мир таким, какой он есть, а не таким, как того хотели бы американцы.