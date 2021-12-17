Двусмысленность по Украине и Тайваню вредна для США — American Conservative
В США вновь разгораются дебаты о «стратегической двусмысленности» — попытке Вашингтона скрыть от других стран свои истинные намерения как от его противников, так и союзников. Считается, что такой подход заставит и тех, и других действовать с большей осторожностью и избегать безрассудных поступков, пишет бывший специальный помощник президента СШАРональда Рейгана Даг Бендоу в статье, опубликованной 16 декабря в The American Conservative.
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Таким на протяжении длительного времени был подход США к Тайваню. Вашингтон, после того как признал КНР, отказался от военного соглашения с островом. Ему на смену пришел Закон об отношениях с Тайванем, установивший неофициальные отношения с Тайбэем, в том числе в части продажи ему оружия. С тех пор Вашингтон так и не занял четкой позиции относительно того, станет ли он защищать Тайвань в случае нападения на него. Это было сделано с тем, чтобы одновременно не дать острову объявить о своей независимости от Пекина — что бы спровоцировало вторжение, — а также чтобы сдержать КНР от насильственного присоединения острова, что бы стало для Вашингтона кризисной ситуацией.
Тем не менее подобный подход стал подвергаться критике. В прошлом году президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас призвал отказаться от двусмысленности.
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Президент США Джо Байден, очевидно, по неосторожности на какой-то момент развеял эту двусмысленность, когда он в эфире CNN заявил, что у США есть «обязательство» защищать Тайвань. Сотрудники Белого дома сразу же опровергли это заявление.
Недавно помощник министра обороны по вопросам безопасности Индо-Тихоокеанского региона Или Ратнер выступил в сенатском комитете по международным отношениям с более жестким заявлением, отметив, что Тайвань «имеет решающее значение для безопасности региона и критически важен для защиты жизненно важных интересов США в Индо-Тихоокеанском регионе». Майкл Суэйн из Института Куинси предупредил, что формулировка Ратнера «явно подразумевает, что на самом деле Тайвань следует рассматривать в первую очередь как стратегический актив, который необходимо держать отдельно от Пекина». Правительства, ссылаясь на «жизненно важные» интересы, обычно оправдывают войну.
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Можно также сказать, что США следуют курсом «стратегической двусмысленности» и в отношении Украины. Администрация Барака Обамы отказалась в 2014 году начинать войну для защиты Украины от России, так как НАТО еще не приняла Украину в качестве своего члена. Тем не менее Вашингтон и Брюссель ввели против Москвы жесткие экономические санкции, которые не отменены и спустя более семи лет. США и другие члены НАТО также оказали военную помощь Киеву и недавно ужесточили свою риторику в ответ на усиление российского военного давления.
Например, госсекретарь Энтони Блинкен говорил о «непоколебимой приверженности … территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины». Байден сказал примерно то же самое — предположительно повторяя за Блинкеном, — когда позже разговаривал с Зеленским. Некоторые европейские государства также придерживались максималистской риторики.
По словам пресс-секретаря Джен Псаки, президент Байден «безусловно поддерживает стремление Украины» вступить в НАТО. Однако президент отметил, что Киев еще не является членом трансатлантического альянса, поэтому никакие юридические обязательства последнего не применяются. И он, похоже, исключил военные действия, указав, что он не будет «в одностороннем порядке применять силу для противостояния России». Псаки не стала обсуждать какие-либо обстоятельства, способные изменить позицию президента. Вмешательство ряда стран также остается возможным, но другие члены НАТО вряд ли будут настаивать на войне из-за Украины. Даже ястребы в ЕС с большим энтузиазмом относятся к тому, что вместо них войну вел кто-то другой.
«Стратегическая двусмысленность» — это внешнеполитический артефакт того времени, когда ни Тайвань, ни Украина не были потенциальными спусковыми крючками для ядерной войны. Есть три веские причины, в связи с которыми Вашингтон должен прояснить свои обязательства.
Во-первых, двусмысленность работает в обоих направлениях. Когда угроза казалась минимальной — то есть когда Китай был неспособен осуществить вторжение на Тайвань, а российские военные переживали отчаянный упадок, — непрозрачность намерений США могла побудить обе стороны проявлять осторожность. Однако Пекин и Москва с тех пор стали сильнее и, похоже, менее серьезно относятся к завуалированным угрозам. Со своей стороны Тайбэй и Киев, чувствуя большую опасность, с большей вероятностью сочтут банальные комментарии твердыми обязательствами. Поскольку возможность вооруженного конфликта исключать нельзя, важно, чтобы ни та, ни другая сторона не истолковали то или иное заявление неправильно.
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Во-вторых, выполнение обязательств обычно требует действий. Планы нужно составлять и даже отрабатывать. Это особенно важно, если США задумываются о войне. Что именно сделает Вашингтон и как соответствующие правительства будут координировать свои действия?
В-третьих, решение о войне принимает Конгресс после дебатов с участием американского народа. Например, опросы показывают, что американские граждане поддерживает Тайвань против Китая, но большинство американцев понятия не имеют, что будет означать такая поддержка. Вооруженный конфликт с ядерным Китаем у его побережья приведет к масштабным человеческим потерям и материальным издержкам, а также может закончиться поражением.
Тем не менее вопрос о том, является ли обязательство двусмысленным или нет, по-прежнему вторичен. Главный же состоит в том, есть ли обязательство, и если да, то в чём оно заключается. Сегодня главный вопрос в том, следует ли Вашингтону начинать войну с Китаем из-за Тайваня и Россией из-за Украины. И ответ — нет.
Тайваньцы создали яркое, свободное и процветающее общество. Они заслуживают того, чтобы строить собственное будущее, и создали то, что отвечает всем критериям независимой нации. Китай смертельно серьезно настроен преодолеть «Век унижения», и его вряд ли остановят угрозы американского вмешательства. США по-прежнему намного превосходят КНР в военном отношении: никто и представить себе не может, чтобы китайские вооруженные силы действовали в пределах 160 км от побережья США. Однако Пекину гораздо легче сдержать военные действия США возле Тайваня, чем Вашингтону проецировать силу за тысячи километров от своих границ. Успех Пентагона в военных играх не дает повода для оптимизма.
Война с Китаем из-за Тайваня была бы сопряжена с крайними рисками по двум причинам. Во-первых, китайские военные будут использовать базы на материке, что сделает их неизбежными целями США. В таком случае Пекин будет вынужден нанести ответный удар, из-за чего неизбежно обострение конфликта. Китай также является ядерной державой, хотя и скромной. Любая эскалация может иметь потенциально катастрофические последствия. США не могут оправдать такой риск по любому вопросу, не жизненно важному для собственной безопасности.
Украина находится в похожей ситуации. Ее народ заслуживает того, чтобы вести собственный национальный курс. Однако интерес Вашингтона к будущему Украины минимален. Киев не представляет собой важного интереса для безопасности США. Хотя американцы предпочитают, чтобы соседи более слабых государств относились к ним с уважением — принцип, который США часто нарушают, — у них нет причин начинать войну, особенно с ядерной державой, из-за этого. Особенно если Россия считает это государство жизненно важным для своих интересов.
История Украины тесно связана с Москвой: страна сначала входила в Российскую империю, а затем была республикой в составе Советского Союза. Крым исторически был частью России, передан Украине только в 1954 году, скорее всего, в рамках политических маневров внутри Коммунистической партии Советского Союза. В то время Крым управлялся из Москвы, и его передача не имела практического значения.
Хотя большинство украинцев проголосовало за независимость от Москвы, многие, преимущественно на востоке, имели русское происхождение, говорили по-русски, поддерживали семейные, культурные и экономические связи с Россией, а также голосовали за дружественные России партии. Более того, единственная военно-морская база России на Чёрном море находится в Севастополе в Крыму. Поддержанный США уличный путч 2014 года против демократически избранного (хотя и весьма коррумпированного) пророссийского правительства поставил под угрозу доступ Москвы на эту территорию.
К сожалению, нынешние отношения Запада с Россией омрачены множеством враждебных шагов в отношении Москвы — нарушенными обещаниями, данными советским и российским лидерам, не расширять НАТО, расчленением Сербии без учета интересов России и поддержанным США свержением правительств Грузии и Украины. Хотя ответные шаги Кремля нельзя оправдать ни с юридической, ни с моральной точки зрения, геополитически они понятны. Если бы Москва вела себя аналогичным образом в Латинской Америке, США, вероятно, отреагировали бы, не заботясь о желаниях соседних государств.
В любом случае трудно представить себе мирное сосуществование, в рамках которого не были бы учтены проблемы безопасности России. Поэтому такой поход означает отказ от любых предположений о том, что Украина когда-либо вступит в НАТО. Киев по-прежнему может быть независимым политически и экономически развиваться в обе стороны, оставаясь нейтральным в военном отношении, не провоцируя каких-либо ссор США или ЕС с Москвой. Без такого приспособления конфликт кажется неизбежным, даже если последний кризис уйдет мирным путем. Тем не менее у Вашингтона есть один главный интерес в продолжающейся конфронтации: избежать войны с Россией.
Политика стратегической двусмысленности, по крайней мере в отношении Тайваня и Украины, больше не может считаться целесообразной. Оба вопроса достигли стадии кризиса, когда для мирного урегулирования требуется честный диалог.
Однако более важным является лежащая в основе политика. США должны отказаться от военных планов как по поводу Тайваня, так и по поводу Украины. Вашингтону следует работать с союзными и дружественными государствами, чтобы подготовить дипломатические, экономические и социальные санкции в ответ на агрессию Китая или России. Однако это не войны, которые Америка должна вести, особенно в одиночку. В конечном счете Вашингтон должен увидеть мир таким, какой он есть, а не таким, как того хотели бы американцы.