Резкий спад турецкой экономики беспокоит как отечественных, так и международных экспертов. Журнал Focus написал об усугубляющемся экономическом кризисе в Турции и влиянии кризиса на правительство Эрдогана. В публикации, повествующей о «приближающемся конце правления Эрдогана», отмечается, что «бедность достигла своего пика.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Турции

Никогда прежде правление Эрдогана не было таким шатким, как сейчас». Швейцарский банк UBS объявил, что больше не будет публиковать отчеты по турецкой лире и что инвесторам следует игнорировать его последние консультативные доклады по турецкой лире. В понедельник, 13 декабря, когда курс доллара и евро побил новые рекорды, президент, председатель ПСР Эрдоган встретился с главой Центрального банка и генеральными директорами государственных банков и провел экстренное совещание. Японский инвестиционный банк Nomura опубликовал доклад по Турции, в котором отмечается, что в настоящий момент Турция переживает настоящий инфляционный кризис, а также поделился информацией о повышении ставок по некоторым товарам. Выступая на канале под названием"Kanal Dünya на YouTube, 13-летний мальчик пожаловался на дороговизну рабочих тетрадей по решению тестовых заданий, в это же время другой 13-летний мальчик заявил, что он обеспокоен своим будущим.

Volkan Erdek Улицы Анкары

Все эти события продолжают оставаться в центре внимания в социальных сетях.

Депутат Республиканской народной партии (РНП) от Мерсина Али Махир Башарыр публикует следующий комментарий:

@alimahir:Эрдоган, отвечая на вопросы о коронавирусе, заявил: «Я не врач, моя сфера деятельности — экономика». Всем известно, что произошло с экономикой. Бог позаботился о нас, какое счастье, что он не врач.

Журналист и телепродюсер Седеф Кабас публикует следующий комментарий:

@SedefKabas:Доллар превысил отметку в 14 турецких лир! НЕМЕДЛЕННО освободите летний и зимний дворцы; НЕМЕДЛЕННО откажитесь от конвоев из сотен машин; НЕМЕДЛЕННО продайте 13 частных люксовых самолетов; НЕМЕДЛЕННО прекратите трясти на публике роскошью, хватит помпезности и показухи; НЕМЕДЛЕННО отмените платежные гарантии, предоставленные группе из 5 близких предпринимателей; И НЕМЕДЛЕННО уходите в отставку!

Журналист Озлем Акарсу Челик делится следующей информацией:

@oakarsucelik:Я ухаживала за родственницей в больнице. Я попросила у сотрудника туалетную бумагу. На что мне ответили, что бумаги нет из-за экономического кризиса. Те, кто на протяжении своего 20-летнего правления напоминали нам о военном времени 80-летней давности, заявляя, что тогда «хлеб раздавали по карточкам», лишили нас возможности найти туалетную бумагу в 2021 году.

Распространитель косметических средств Бетюль публикует следующий комментарий:

@betus_b:Наш сосед-инженер уехал в Германию, оставив долги в 100 тысяч турецких лир. Ему предложили повысить зарплату, чтобы он не ушел с работы, но он ни минуты не раздумывал. И ушел. Там он начал работать за 5500 евро. Из страны уезжают инженеры, уезжают врачи, все, у кого есть возможность, уезжают. Утечка мозгов нанесет огромный урон. Вы осознаете масштабы опасности?

Политический обозреватель Четин Гюрер публикует следующий комментарий:

@cetgur: Оказывается, суждено потопить Турцию, в которой 99% составляют мусульмане и 70% — националисты, руками коалиции мусульманской ПСР и националистической ПНД.

Burgert Behr Анкара

Экономист Озгюр Демирташ публикует следующий комментарий:

@ProfDemirtas:Два важных дня:

среда: заявление ФРС США; четверг: заявление Центрального банка Турции.

США теперь будут проводить более агрессивную политику процентной ставки. Время, когда печатается много денег и миллиарды долларов текут в развивающиеся страны, подходит к концу. Если бы мы использовали эти деньги должным образом, Турция сегодня была бы такой же богатой страной, как Южная Корея…

Пользователь с ником AyTeN отвечает на это сообщение следующим образом:

@VindensDotter1:Публицист газеты Dünya Gazetesi Шереф Огуз заявил, что в пролонгированном на днях договоре swap, заключенном между Катаром и Центральным банком Турецкой Республики, за основу был взят курс доллара, эквивалентный 22 турецким лирам.

Журналист и телепродюсер Исмаил Саймаз публикует следующий комментарий:

@ismailsaymaz:Президент применяет аят о бедах мусульман, переселившихся из Мекки в Медину, для сегодняшней Турции. Что случилось, почему? Мы что, покинули родину? Или подверглись нападению? Развязалась война? Нет. Обладая богатствами, мы вынуждены голодать по вине некомпетентных и безграмотных лиц.