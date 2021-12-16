15 декабря президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух улетел в Москву. В рамках своего визита 16 декабря он встретится с президентом России Владимиром Путиным. Это для Ухнаагийна Хурэлсуха будет первой встречей с главой РФ, а также первым зарубежным визитом после избрания президентом Монголии. До этого Ухнаагийн Хурэлсух и Владимир Путин встречались, когда Ухнаагийн Хурэлсух занимал пост премьер-министра Монголии. В последний раз переговоры с Путиным проходили в декабре 2019 года в Сочи.

Kremlin.ru Владимир Путин с Ухнаагийн Хурэлсухом

В соцсетях Монголии пользователи активно обсуждают нынешний визит президента страны.

«Президент Монголии совершит визит в РФ. Пусть успешным будет визит. Во-первых, он должен дать понять, что таможенные пошлины РФ на монгольские товары слишком высокие. Во-вторых, он должен строго заявить, что мы будем строить Эгинскую ГЭС», — пишет пользователь Твиттера J. Bazarsad.

«Пусть будет успешным исторический визит и заложится широкий фундамент экономических отношений между Россией и Монголией. Пусть расширится сотрудничество в области образования, сельского хозяйства, энергетики, железнодорожного сообщения и инфраструктуры. Пусть решится вопрос о налоговых послаблениях», — пишет пользователь Твиттера Тихо.

Некоторые пользователи сомневаются в том, что визит будет успешным.

«Говорят, что этот товарищ встретится с Путиным. Никакой вопрос он не сможет решить. Он будет слушать сказку о «газопроводе», будут они пожимать руки, потом они пригрозят: нельзя построить ГЭС. И конец визита», — пишет пользователь Твиттера Batsaikhan BSU.

«Хурэлсух! В мире нет ни одного президента, который совершает визит в Россию. Это не визит, а давление со стороны России. Если будете заключать соглашения под давлением россиян, то ты должен уйти в отставку без любых комментариев. Сегодня Россия прыгает, как волк в ловушке», — пишет Батболд Сандаг.

В монгольских СМИ появились статьи и новости об ожиданиях от визита президента Монголии. В среду, 15 декабря, группа монгольских журналистов «Журналистские расследования» заявила, что в ходе переговоров могут быть затронуты такие темы, как вопрос о недвижимости РФ в Монголии. В связи с этим монгольские журналисты призывали президента страны не отдавать земельные участки, на которых находится недвижимость РФ.

Nam.mn Ухнаагийн Хурэлсух

Также некоторые публицисты подозревают, что в ходе визита российская сторона будет оказывать давление на Монголию, чтобы страна вступила в ШОС.

«Северный и южный соседи в одно и то же время открыли для нас границы. А южный сосед скоро после этого открытия закрыл границы. Это, наверное, связано не с рисками пандемии, а, скорее всего, связано с геополитикой. Наши два соседа не раз предлагали Монголии вступать в ШОС. И быть может, что с целью оказания давления соседи не оставляют границы для нас открытыми», — пишет автор Н. Мягмар на сайте isee.mn.