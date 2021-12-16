Сибирский город-миллионник Омск 15 декабря обзавёлся новым мэром. На смену избравшейся в Госдуму от «Единой России» Оксане Фадиной пришёл единоросс, гендиректор АО «ОмскВодоканал» Сергей Шелест.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Причём этот судьбоносный для города выбор сделали не омичи, а депутаты горсовета. За кресло мэра боролись два кандидата, представленных конкурсной комиссией. Соперником Шелеста был также единоросс — глава Марьяновского района Омской области Аркадий Ефименко.

Фракция КПРФ покинула сессию, протестуя таким образом против недопуска их кандидата. Осталось 28 депутатов, 27 из которых проголосовали за Шелеста. Один человек не голосовал, голосов против и воздержавшихся не было. Получается, что Ефименко остался без единого голоса. Местные СМИ, впрочем, делают вывод, что интриги не было, всё было ясно ещё до этих самых «выборов».

Здесь стоит напомнить, что всенародные выборы мэра Омска были отменены в 2015 году. То есть Фадину тоже выбирали депутаты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

Избрание нового мэра жители Омска активно обсуждают в соцсетях.

«Слуги народа сами себя выбирают, назначают, поздравляют. Так получается, что это мы для них, а не они для нас. Совсем уже людей в сторону отодвинули как ненужный элемент», — считает подписчица паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте» Дуся-Дусьевна Е. «Он бы в своём «Водоканале» порядок навёл, а не в масштаб города лез», — добавляет она.

«Всё за нас выбирают и всех», — комментирует Светлана К.

«Сейчас как заживём, наверное, Омск с колен поднимет», — иронизирует Андрей С.

Герман М. считает, что исход этих «выборов» был предсказуем: «Да это и так было понятно. Его по омским СМИ рекламировали постоянно, а о других ни слова».

»Отличная кандидатура на пост мэра, думаю, сделает много для города», — не отчаивается Александр Н.

«Был бы выбор народа, не прошёл бы», — убеждён Александр В.

Павел Х. считает, что мэром должен быть «человек из народа, а не из элиты». «Я бы проголосовал за тракториста, или за сварщика, или доярку», — пишет он.

«Другого и не стоило ожидать», — подчёркивает Евгений К.

«В следующем месяце подорожание на услуги «Водоканала»? Или уже в этом?» — спрашивает Денис В.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода из под крана

«Клоунада да и только. Конкуренции вообще не было. Хороший трамплин для попадания в Госдуму на следующих выборах», — выразил своё мнение Игорь Т.