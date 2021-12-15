Уход по собственному желанию Павла Смелова с поста заместителя главы Росстата мог быть вовсе не добровольным. По крайней мере, в этом убежден целый ряд популярных телеграм-каналов. По их мнению, причиной отставки стала организация Всероссийской переписи населения, за которую отвечал чиновник, а также его заявление о том, что в переписи приняли участие более 100% жителей России.

Rosstat.gov.ru Павел Смелов

«Мишустин своим распоряжением освободил от должности замглавы Росстата Павла Смелова, который курировал проведение Всероссийской переписи населения в 2021 году», — написал телеграм-канал «brief незыгарь».

Увольнение замглавы Росстата «по собственному желанию» объясняется тем, что ему не простили «опубличивание скандальных и недостоверных» показателей переписи населения, убежден телеграм-канал «Временное правительство».

"Слишком свежа была травма после результатов ДЭГ (дистанционного электронного голосования — прим. ИА REGNUM), а тут Смелов со своими «более 100% переписанных». Его увольнение говорит о том, что в сложившейся системе власти лучше недоработать, чем перестараться», — отметил автор поста.

Аналогичной точки зрения придерживается телеграм-канал «Майский указ». По мнению его авторов, причиной отставки стали даже не шероховатости и недочеты самой переписи, а резонансное заявление, которое позволил себе Смелов.

«Похоже, Павел Смелов не прошёл проверку Всероссийской переписью населения. Председатель правительства Михаил Мишустин освободил чиновника от дальнейших забот «по его просьбе». Напомним, именно господин Смелов в середине ноября 2021 года отчитался, что «99% населения России приняли участие в переписи». Чем поставил под сомнение её результаты как минимум для половины граждан страны», — отметил ТГ-канал.

Александр Погожев ИА REGNUM Перепись населения в МФЦ

Хотя основной причиной «ухода» замглавы Росстата и могли стать его слова о «стопроцентном» охвате переписи населения, но немалый вклад в принятое решение внесла пандемия коронавируса. Без этого фактора допустивший опрометчивое заявление чиновник вполне мог сохранить свой пост, считает телеграм-канал «Движение Сорок Сороков».

"Время чудовищного вранья. Если раньше, во времена относительного расслабона, ложь, озвучиваемую чиновниками, можно было спрятать за тоннами информационного мусора, то сейчас, когда в связи с ковидным форс-мажором нервы людей оголены, все заметили махинации со статистикой переписи населения, когда к людям никто не приходил, но всех удивительным образом пересчитали», — высказался насчет отставки замглавы Росстата ТГ-канал.

Очевидно, что отставка замглавы Росстата стала следствием возмущения общественности из-за некачественно проведенной работы, которая проецируется на правительство, считает телеграм-канал «Scriptorium». В то же время уход Смелова едва ли существенно скажется на деятельности ведомства.

«Кейс с увольнением ответственного за проведение всероссийской переписи чиновника в «Росстате» им. Д. Оруэла навряд ли поменяет методологию работы статведомства, которое за последний год провело кропотливую работу по корректировке, например, методологии подсчета уровня бедности и индекса промышленного производства в стране c целью повышения «социального оптимизма», — написал автор публикации.

(сс) Ludvig14 Здание Федеральной службы государственной статистики

По его мнению, статистическая отчетность является важным аспектом внутриполитической и общественной жизни страны. Однако больше, чем сухие цифры, население волнует вопрос, кто будет отвечать за ошибки политики по борьбе с пандемией и откровенное продавливание непопулярных решений.

«Запрос на «козла отпущения» и виновного в провалах антиковидной политики в обществе растет. И еще. В условиях турбулентности Система больше, чем обычно, зависит от общественного мнения. Высоким уровень этой зависимости назвать никак нельзя, но сейчас он ситуативно выше, чем обычно. Тем более что противоборствующие лагери дают возможность общественности выразиться. Этот сезон общественно-политических вольностей может продлиться долго, но может быть жестко прекращен в любой момент», — отметил «Scriptorium».

Мнение о том, что замглавы Росстата назначили виновным и сняли с должности ради успокоения общественности поддержал и телеграм-канал «Образ будущего». Но наряду с этим он призывает не отрицать тот факт, что перепись населения прошла далеко не так гладко, как хотелось бы.

Александр Погожев ИА REGNUM Переписчик

«Уволен стрелочник в Росстате, который отвечал за перепись населения. Глянцевая обёртка «стратегии развития» и «цифрового прорыва» скрывает кучу нерешенных и не решаемых проблем. Переписи, по сути, так и не случилось. А на неё возлагали большие надежды. Второй вариант тотального учёта — QR-коды — на грани провала не только из-за сопротивления общества этому методу. Как оказалось, ни Минтранс, ни Минцифры не могут обеспечить никакую инфраструктуру учёта и контроля. Общество между тем пугают и терроризируют угрозами контроля, а даже провести перепись не могут. Как-то так», — высказал свою точку зрения ТГ-канал.