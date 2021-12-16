США обеспокоены, что Китай и Россия укрепляют экономическое, военное и геополитическое партнерство, формируя блок против американского влияния по мере углубления конфронтации обеих стран с США. Корреспонденты The New York Times Антон Трояновский и Стивен Ли Мэйер обратили внимание на то, что хотя у президента США Джо Байдена и есть свой альянс западных демократий — Россия и Китай есть друг у друга.

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Западных читателей не обрадовало, что председатель КНР Си Цзиньпин назвал президента России Владимира Путина старым другом, а российский лидер обратился к китайскому коллеге как к дорогому и уважаемому другу. Любезностями политики обменялись во время видеосаммита, прошедшего на фоне давления Запада по поводу Украины и Тайваня.

Путин также заявил, что он посетит Олимпийские игры в Пекине в 2022 году, став первым иностранным лидером, подтвердившим, что он посетит мероприятие, которому Байден объявил бойкот, как и главы Австралии, Канады и Новой Зеландии.

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Американские пользователи Twitter обсудили ситуацию под соответствующей публикацией The New York Times.

«Россия была бы безумна, если бы начала полномасштабное вторжение на Украину. Это не Чечня или Грузия, на Украине более ста тысяч солдат и сотни тысяч националистических ополченцев. Если бы Россия вторглась и впоследствии оккупировала Украину, ей пришлось бы мириться, возможно, с 50 тысячами жертв в год в результате обычных и партизанских боевых действий. Это не говоря уже о серьезных экономических санкциях, которым они подвергнутся. Я не говорю, что они этого не сделают, но любой рациональный игрок может понять, что полномасштабное конвенциональное вторжение в Украину было бы безумием со стороны России. Настоящий вопрос — это Тайвань. Демократический мир должен будет в конечном итоге решить, хотим ли мы вступить в войну из-за мировой индустрии полупроводников и микросхем», — пишет Austin.

«Эти две акулы, почуявшие кровь в воде. Есть реальный шанс, что Соединенные Штаты перестанут быть демократией в течение ближайших нескольких лет, что приведет к распаду Америки. Тогда мир будет проглочен, как устрица», — считает Andrei.

«Этот растущий альянс представляет опасность для мира и указывает на новую глобальную парадигму. Очень интересно, что всё это усугубилось во время правления Байдена. Я согласен с теми аналитиками, которые говорят, что наш слабый и хаотичный вывод войск из Афганистана придал Си и Путину сил для продвижения своего заговора. Наша внешняя политика, которая в основном сводится к болтовне с союзниками, неэффективна и не имеет большого веса. Если вторжение на Украину и Тайвань произойдет, нам придется серьезно посмотреть на себя в зеркало. Необычно, что семья Байденов имела деловые отношения на Украине и на Тайване. Независимо от этого, отношения России и Китая не должны были оказаться на таком уровне», — отмечает JusticeForAll.

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«Президент Байден не поддерживает никаких союзов с демократическими странами. Путин контролирует поток энергии в Германию, поэтому они не будут поддерживать США. Китайцы контролируют большую часть экономики планеты, поэтому большинство свободных маркетологов не пойдут против желания китайцев. Недавно совместный флот России и Китая прошел через японский пролив в знак демонстрации силы. Таким образом, мы остаемся с мешком в руках, пыхтя и отдуваясь. Ваша статья вводит в заблуждение, потому что США будут бойкотировать Олимпиаду дипломатически, но всё равно пошлют спортсменов», — подчеркивает John Zotto.

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«Владимир Путин и Си Цзиньпин на десятилетие моложе Джо Байдена. У них гораздо больший опыт руководящей работы в национальных государствах, чем у Байдена. И Путин, и Си заявили о своем праве царствовать и править до самой смерти, не беспокоясь о каких-либо реальных значительных конституционных, правовых, медийных, моральных и политических ограничениях. Наша очень своеобразная разделенная республика Соединенных Штатов искалечена внутренними партийно-политическими невежественными некомпетентными разногласиями в разгар изменения климата и пандемии. Путину и Си это на руку», — комментирует Blackmamba.

«Пока США пытаются окружить Китай своей вереницей западных союзников (Южная Корея, Япония, Тайвань, Австралия, Новая Зеландия), Китай и Россия обращаются друг к другу за противовесом. Будем надеяться, что мы избежим просчетов 1914 года. Подобно имперской Германии, Китай стремится «вырваться» из-под американского тихоокеанского удушения», — размышляет Paul Hannah's.

«До тех пор, пока мы не разовьем солидарность и не попытаемся честно обратить вспять нынешнее одиозное социальное и экономическое неравенство, мы не можем требовать, чтобы за нами следовали», — указывает manfred marcus.

«Саммит за автократию! Я удивлен, что они не пригласили остальных членов галереи изгоев», — оскорбляет SJS.

«Искусный боец разрушает планы, портит отношения и может победить людей без боя», — цитирует RwB китайского стратега Сунь-Цзы.

«Западу необходимо отказаться от линз холодной войны — Китай и Россия не формируют «блок против американского влияния», они создали партнерство, которое экономически взаимовыгодно. Именно поэтому Китай не признает аннексию Крыма, а Россия осторожна в высказываниях о Южно-Китайском море и Тайване. Но они также не читают друг другу нотаций, сосредоточившись на экономических выгодах, а не на грандиозном противостоянии. Проблема Америки и Запада в том, что все политики настолько стары, что единственное, что они знают, это холодная война и 1980-е годы, и всё еще верят, что США — это центр мира, как это было раньше. Очнитесь — мир пошел дальше. Если США перестанут быть мировым полицейским и сосредоточатся на своих экономических интересах, мы сделаем гораздо лучше для себя и для продвижения нашей демократической повестки дня — никто не любит, когда ему говорят, что делать, тем более, что у нас нет большого послужного списка крупных международных достижений», — вносит здравый смысл в дискуссию Investor123.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джо Байден

Напомним, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин договорились создать независимую финансовую инфраструктуру, которая бы обслуживала торговые операции между двумя странами и на которую не могли бы влиять другие страны.