Владимир Путин и Си Цзиньпин в ходе переговоров по видеосвязи обсудили вопрос необходимости создания независимой от третьих стран финансовой системы, о чем журналистам сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Главы России и Китая, как сообщает «Российская газета» со ссылкой на Ушакова, выступили за увеличение доли национальных валют во взаимных расчетах и расширение сотрудничества по обеспечению доступа инвесторов на фондовые рынки друг друга. Особо лидеры стран выделили необходимость активизации усилий по формированию независимой финансовой структуры для обслуживания торговых операций России и Китая. Накануне, 14 декабря, основатель Mobius Capital Partners Марк Мобиус в ходе онлайн-дискуссии, организованной компанией «Атон», заявил, что в ближайшие 20−50 лет китайский юань займет место доллара и станет основной резервной валютой. По словам известного финансиста, нет валюты, которая используется вечно, и наступит день, когда доллар США потеряет свое доминирование в качестве резервной валюты. И именно у китайского юаня, по мнению Мобиуса, больше шансов, чем у других, стать ведущей резервной валютой, так как золотые резервы Китая постоянно растут. Но завоюет мир юань все-таки нескоро, потому как пока он не так свободно конвертируется.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

В корзину резервных валют, используемую для расчета специальных прав заимствования (SDR), юань был внесен Международным валютным фондом в октябре 2016 года. Таким образом, как отмечал РБК, юань стал третьей по весу валютой в корзине (10,92%), сократив больше всего долю евро (после включения новой валюты его вес составит 30,93% против 37,4% до этого). Крупнейшую долю в корзине сохранит доллар — 41,73%. Доли иены и фунта составят 8,33 и 8,09% соответственно. До включения юаня доля доллара в корзине SDR составляла 41,9%, фунта стерлингов — 11,3% и иены — 9,4%. При этом, как позже сообщало издание Forbes со ссылкой на данные системы SWIFT, доля юаня в международных расчетах после включения в корзину валют МВФ снизилась почти в 1,5 раза.

Kremlin.ru Переговоры Владимира Путина с Си Цзиньпином

Роль юаня в мировой экономике постепенно растет, признавали еще в 2018 году эксперты, опрошенные изданием, но он не является полноценной резервной валютой, способной конкурировать с долларом в международных расчетных операциях. Для обретения полноценного статуса мировой резервной валюты юаню, помимо всего прочего, необходимо иметь плавающий курс и свободную конвертируемость, говорила тогда изданию аналитик УК «Альфа-Капитал» Дарья Желаннова. Ранее президент США Дональд Трамп, напоминало издание, неоднократно обвинял китайские власти в намеренном ослаблении курса юаня в целях поддержки экспорта, называя Китай «великим мастером» в валютных манипуляциях. Как отмечал заместитель гендиректора АО «Финам» Ярослав Кабаков, китайские монетарные власти довольно жестко контролируют курс национальной валюты с помощью интервенций: объем валютных резервов позволяет им это делать. При этом Кабаков подчеркивал, что руководствуются они (власти) в основном темпами роста экономики, торговым балансом, балансом движения капитала и иными макроэкономическими показателями. Усилению позиции юаня в качестве резервной валюты, в свою очередь говорил начальник департамента торговых операций ИК «Фридом Финанс» Игорь Клюшнев, могут способствовать торги фьючерсами на нефть, номинированные в китайской валюте.

Data.imf.org Официальные валютные резервы

В августе этого года издание EurAsia Daily публиковало данные отчета Ассоциации банков Китая об интернационализации жэньминьби-2020, в котором говорилось, что доля использования китайской валюты жэньминьби (RMB) или юаня в трансграничных расчетных операциях по итогам 2020 года достигла исторически высокого уровня. В прошлом году общий объем трансграничных расчетных операций в юанях вырос на 44,3% по сравнению с 2019 годом, достигнув 28,38 трлн юаней (около 4,37 трлн долларов США). В том числе размер трансграничных поступлений составил 14,1 трлн юаней, а трансграничных платежей — 14,28 трлн юаней. При этом на жэньминьби пришлось 47,4% от общего размера трансграничных расчетов в национальной и иностранных валютах, что на 9,28% выше аналогичного показателя 2019 года. Вместе с тем процентные ставки и обменный курс юаня оставались относительно стабильными, несмотря на ряд факторов, связанных с неопределенной ситуацией на фоне пандемии COVID-19, что позволило китайскому юаню стать надежным активом для глобальных инвесторов и капитала. По мере того как Китай ускоряет расширение двусторонней открытости финансового рынка, говорилось в документе, инвесторам предоставляется все больше каналов для инвестирования в активы в юанях, благодаря чему глобальные инвесторы перестали придерживаться выжидательной позиции по отношению к китайскому рынку облигаций, начав разрабатывать систематические и долгосрочные планы инвестирования в него. Кроме того, Китай намерен поощрять рыночные субъекты в использовании юаня в трансграничных расчетах, инвестициях и финансировании, обогащать разновидности фьючерсов на оптовые сырьевые товары в юанях, ускорять расширение открытости внутреннего рынка товарных фьючерсов, а также продвигать трансграничные расчеты в юанях в сфере новой энергетики в период 14-й пятилетки (2021−2025 гг.).

На днях ИА REGNUM со ссылкой на информацию агентства Синьхуа сообщило, что представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн в ходе виртуальной пресс-конференции 9 декабря заявлял, что в этом году объемы прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в материковую часть Китая, находящихся в фактическом использовании, превысят 1 трлн юаней, или $157,49 млрд. Он также отмечал, что за последние два десятилетия, прошедшие с момента вступления Китая в ВТО, страна добилась заметного прогресса в использовании иностранных инвестиций: в 2001 году приток ПИИ составил 338 млрд юаней, а уже в 2020 году — 999,98 млрд юаней, то есть увеличившись на 157,7%. Как сообщалось, в стране планируют еще больше сократить негативный список для иностранных инвестиций, упростить услуги для предприятий и проектов, финансируемых из-за рубежа, а также способствовать созданию правовой, международной и удобной бизнес-среды для распространения своих рыночных возможностей по всему миру.

Wto.org ВТО

По данным, опубликованным в конце декабря прошлого года RT со ссылкой на предоставленную в посольстве России в КНР информацию, в 2020 году доля расчётов в национальных валютах между Россией и Китаем достигла 25%. Показатель вырос почти в десять раз менее чем за семь лет. Как отмечали эксперты, планомерный отказ от доллара позволяет Москве и Пекину увеличить товарооборот, сделать операции дешевле и минимизировать санкционные риски со стороны США, не исключая, что в ближайшие годы доля расчётов в рублях и юанях между двумя государствами может достигнуть 50%. Толчком для этого должен стать ожидаемый запуск цифровых валют в России и КНР. Российский посол в КНР Андрей Денисов говорил, что наблюдаемый отказ от доллара во многом связан с тем, что США могут использовать свою валюту в качестве рычага политического давления. Собственно, увеличение расчётов в нацвалютах позволяет снизить санкционные риски. С этим согласились и другие эксперты. Старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари Евразия» Вадим Иосуб подчеркивал, что Москва и Пекин наращивают операции в нацвалютах, поскольку в перспективе США могут теоретически ввести ограничения, затрагивающие расчёты в долларах. Кроме того, Россия и Китай, по его словам, всё чаще стараются работать с помощью собственных платёжных систем вместо международной банковской системы SWIFT, которая потенциально может стать инструментом санкций. Ну, а проведение сделок в юанях и рублях, кроме всего прочего, обходится России и Китаю гораздо дешевле, чем с использованием долларов. Так, по словам врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексея Маслова, мы можем выигрывать как минимум 0,5% при каждой транзакции, что в общих объёмах торговли выльется в довольно внушительные суммы.