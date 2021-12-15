«Пора одолеть этот рубеж» — сети о выкатке нового российского ударного БПЛА
Заявление замминистра обороны Российской Федерации Алексея Криворучко о том, что первый лётный образец новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник» производства Новосибирского авиационного завода (НАЗ) имени Чкалова совершил свою первую выкатку, вызвало реакцию в обществе. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 15 декабря в социальной сети Facebook.
«Уже хорошо! Что-то же беспилотное у нас должно летать! Получилось выкатить — уже хорошо! Ура!» — издевается Александр П.
Многие пользователи оказались очень воодушевлены тем, что в Новосибирске сумели произвести реально работающий перспективный ударный беспилотник, который обязательно сыграет важную роль в обороноспособности Российской Федерации.
«Отлично! России очень не хватает своих беспилотников. Сбивать чужие мы научились, но пора уже нашей военной промышленности одолеть этот рубеж. Стыдно уже в современном мире без таких технологий», — написала Эльвира Н.
Некоторые комментаторы отмечают, что выкатка не означает ещё, что аппарат полетит, так что рано трубить в фанфары.
«Если его просто выкатили, значит, пока внутри ничего работоспособного нет, и когда будет — неизвестно. Нам просто форму его презентовали, может быть, очень качественную, но только лишь пустую болванку», — считает Ravil T.
Часть людей считает, что сотрудникам НАЗ следует работать не покладая рук, чтобы успеть произвести необходимое количество готовых «охотников», потому что на границы Российской Федерации с каждым днём оказывается всё большее и большее давление.
«А он взлетел? Удар по цели нанёс? Нет? Насколько уже веселят эти бесконечные планы, проекты, эксперименты, полушаги. Слышим каждый день о них. Когда мы увидим законченные дела?! Хватит кормить завтраками, надо страну в лидеры выводить!» — призывает Aster N.
«Этот аппарат обязательно доделают, и он будет работать, и даже будет отгружаться на экспорт, как и все подобные проекты. За день ничего никогда не делается, только ломается. Так что дайте время Новосибирску допилить свой беспилотник», — пишет Дмитрий Щ.
Ряд пользователей указывают на то, что производство БПЛА — это крайне сложная задача, которую готов выполнить лишь очень ограниченный список стран, включая, конечно же, Россию.
«Подобные технологии могут позволить себе лишь несколько стран, а полный цикл производства и вовсе лишь настроен в Китае и России. Всем остальным остаётся завидовать, белой или чёрной завистью!» — поделился своим мнением Oleg D.
Отдельные комментаторы отмечают, что Российской Федерации следует разрабатывать самые перспективные системы вооружения, потому что война будущего будет выиграна теми, кто одолеет соперника за счёт уровня технологий.
«Россия настороже. Конечно, важно и нужно вести диалоги, разговоры о мире, но суверенным странам бывшего СССР, как и Белоруссии, Азербайджану, Казахстану, необходимо думать об обороне всё время. Поэтому нужны перспективные виды вооружения, включая беспилотники», — отмечает Ирина Б.
Напомним, 14 декабря замминистра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко заявил в ходе совещания с руководством НАЗ об успешной выкатке первого лётного образца новейшего российского ударного беспилотника С-70 «Охотник». Криворучко отметил, что это говорит о завершении сборки изделия в целом, об оснащении его всем необходимым бортовым оборудованием и о скором начале подготовки к его первому полёту.