Украинское правительство готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Об этом сообщает издание «Экономическая правда» со ссылкой на проект постановления кабинета министров Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

«Принять меры по обеспечению безопасности снабжения электроэнергией и безубыточной деятельностью ТЭС и ТЭЦ в случае использования ими в виде топлива 100% газа», — говорится в проекте постановления.

Новость обсудили в украинском телеграм-канале Klymenko Time, а также на страницах украинского издания «ШарийNET» в социальных сетях Facebook и «ВКонтакте». Многие задумались над тем, где и по какой цене Украина будет покупать газ и сколько будет стоить в данном случае электроэнергия, выработанная на украинских ТЭС и ТЭЦ.

«Газ, надеюсь, американский?» — иронизирует Roman.

«[Конец] энергосистемы близок как никогда», — добавил Николай Н.

«Капец, и сколько будет стоить электроэнергия?!» — задалась вопросом Toma.

Вагоны с углем

«Можно подумать, что газа у Украины очень много!» — отметил Александр Р.

«Логично, что если перекроют электроэнергию из РБ, будут использовать газ в пики нагрузки», — считает «Удалённый аккаунт».

«Это невозможно технически сделать сиюминутно. На Трипольской ТЭС оборудование реконструировали более года и то частично, чтобы уйти от антрацита», — написал V.

«Будем покупать газ по рыночной цене, пускай у кремлёвских пылает. Называется «назло бабушке отморожу уши»… А прямой контракт для Белоруссии $125, для Германии $250…» — пишет Пашка88.

«А прямые контракты с Россией на закупку газа заключить нельзя? А, мы же не колония, но нам не разрешают», — смеется Александр.

«Даже вакцину не разрешили российскую, из-за чего пришлось ждать остатков с барского стола западных хозяев», — ответил Александру Alister C.

«Ой… А как же баржи, груженные углем из-за моря-океана? Не доплывают?» — с сарказмом поинтересовалась Aleksandra T.

«Угольные электростанции перевести на газ? Ну-ну», — отреагировал Евгений П.

«На газ, который покупает на спотовом рынке из-за того, что не захотела заключать длинные контракты по 300 долларов?! Теперь будет платить по 1500$! Интересно, сколько будет стоить киловатт электроэнергии в таком случае? А с углём вышла тоже волшебная ситуация: не хотели покупать по $90, ждали, пока подешевеет. Теперь он почти 300$ и весь зафрахтован Китаем…» — отметил Роман Ш.

Pixabay.com Счетчик

«Словацкий» [газ]? Купят по высокой цене, ещё и с наценкой. Зато свободно дышится, по-европейски», — с сарказмом добавил Евгений Х.

«Будут себя так вести, то и без газа останутся», — написал Лоойд М.

«И кто будет говорить, что «майдан» не работает?» — смеется Павел З.

«Какие ТЭЦ? Дрова и буржуйки — всё, что у вас пока ещё осталось. Потом не знаю. Потом, наверное, всё. Game over», — подытожил Александр К.