Материал агентства Bloomberg, согласно которому Евросоюз не планирует заключать долгосрочные контракты на поставку углеводородов из России после 2049 года из-за необходимости соблюдать принципы зелёной энергетики, вызвал бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 15 декабря в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Европа без газа

«Может, они что-то знают? В 49-м году будет глобальное потепление? Если так, тогда пусть говорят как есть! Я внукам послание напишу, чтобы матрас надувной и крем от загара купили!» — шутит Эдвард А.

Многие пользователи пришли к выводу, что планировать подобные глобальные процессы на 30 лет вперёд — очень самонадеянная задача. Мир способен кардинально измениться в течение года, поэтому глупо ждать, что планы Евросоюза найдут себе место к обозначенному сроку.

«Люди планируют, а кто-то смеется над такими планами. Планы почти на 30 лет вызывают лёгкую улыбку и желание покрутить у виска, ведь жизнь всё равно расставит всё так, как ей угодно», — поделилась своим мнением Natalja M.

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Некоторые комментаторы отмечают, что Европейский союз обозначил свою позицию и ему очень бы хотелось, чтобы так произошло, но это идёт вразрез с планами Российской Федерации и с глобальными процессами.

«Желаемое хотят выдать за действительное. Долгосрочные прогнозы строить не стоит, у Вселенной, как известно, всегда свои планы», — считает Татьяна К.

Часть людей полагает, что цифра 2049 выбрана с целью убедить население в якобы математически точном прогнозе властей Евросоюза.

«Какая изумительная точность! Вот именно в 2049 году откажутся? Не в 2048-м, не в 50-м? Ну, написали бы к 2050 или к 2100 году, и вопросов бы не было, а так вот многие голову ломать будут, откуда эта цифирь взялась. Пытаются придать таким планам некую стратегическую основу», — пишет Василий М.

Ряд пользователей указывает на то, что 2020-й, как и 2021-й, годы наглядно показали, что нет никакого смысла строить чёткие планы на столь длительные отрезки времени, но вектор развития государствам следует всё же выбирать основательно.

«Интересно, знала ли Европа, что в 2020 году наступит пандемия коронавируса, а в 2021 году случится кризис энергоресурсов? И ведь это по одному событию в год, которые все планы меняют», — отмечает Александр Л.

«Прогноз сам по себе дело неблагодарное. Коррективы могут внести различного рода катаклизмы, техногенные катастрофы, пандемии. Но ради справедливости всё же стоит отметить, что курс или направление для развития задавать следует чётко», — напоминает Иван М.

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Нашлись и те, кто убежден, что данное заявление не является настоящим прогнозом, а всего лишь призвано вновь указать России на то, что на Западе её видеть не хотят.

«Это не прогноз, просто отрабатывается антироссийская повестка. За 30 лет с этой Европой что угодно может произойти, и там это понимают. Поэтому такая позиция может уже завтра измениться. Никто отвечать за сказанное всё равно не собирается», — считает Елена У.

Напомним, 14 декабря агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому Евросоюз не планирует заключать долгосрочные контракты на поставку углеводородов из России после 2049 года из-за необходимости соблюдать принципы зелёной энергетики.