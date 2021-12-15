Дальневосточное информационное агентство Sakhalin.Info сообщает, что на заседании областной думы Сахалинской области рассмотрены предложения местного отделения Русского географического общества, одним из которых было установление меры ответственности за неверное изображение территориальных границ РФ. Представители РГО считают, что в последнее время данный вопрос становится всё более актуальным из-за целенаправленной картографической агрессии Японии.

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

Агентство в качестве примера приводит изъятие в ноябре текущего года местными властями пакета литературы, где южные Курильские острова изображены в составе Японии. Тираж продукции составил 10 тысяч экземпляров. «Стало известно, что японцы исхитрились, не ввозя материалы через таможню, напечатать их в России. Этот случай, можно сказать, стал последней каплей — РГО готовит предложение о необходимости внесения в Госдуму законопроекта в части установления административной ответственности не только за неправильное употребление географических терминов, но и за искажённое изображение в СМИ границ РФ — без Крыма, без Курильских островов и так далее», — отмечается в информации.

Депутатам напомнили, что в октябре глава Чечни Рамзан Кадыров проходил инаугурацию на фоне карты Российской Федерации с отсутствующими на ней Курильскими островами. Сахалинское отделение РГО написало Кадырову обращение по этому поводу и получило ответ, что оплошность устранят. «Однако активисты считают, что пора уже от народного ополчения переходить к госполитике, а также предлагают создать при Сахалинском правительстве уполномоченный орган по фиксации и реагированию на описанные действия», — заключает Sakhalin.Info.

Цитата из видео «5 человек плакали на инаугурации Кадырова» на YouTube Инаугурация Рамзана Кадырова

После публикации этого сообщения председатель Сахалинского отделения РГО Сергей Пономарев указал на неточность в изложении вопроса журналистом, что повлекло непонимание в комментариях. Не предлагалось создавать новый орган для контроля за картографической агрессией. Предлагалось уполномочить один из имеющихся органов администрации (раньше таким был Комитет международных связей) на координацию и выявление таких случаев.

Как сообщалось, несмотря на строгие предупреждения, посещающие Сахалин и Курильские острова граждане Японии продолжают попытки ввоза на российскую территорию пропагандистской литературы с изображением южных Курил как «японского владения». Ранее попытки распространения такой литературы позволяли себе даже аккредитованные в нашей стране дипломаты Страны восходящего солнца. Так до граждан нашей страны «доводится» то, что в 2009 году японский парламент «законодательно» объявил российские острова территорией, на которую якобы распространяется «суверенитет Японии».

Цитата из видео на YouTube Парламент Японии

Японское правительство не намерено отказываться от притязаний к нашей стране. Об этом свидетельствует близкая к ультиматуму позиция нового премьер-министра Японии Фумио Кисиды и министра иностранных дел Ёсимасы Хаяси, публично заявляющих о своей «базовой позиции» при «решении» якобы существующей между двумя странами «территориальной проблемы». Вопреки существующим документам, определяющим российско-японские политические, дипломатические и иные отношения, эти политики заявляют претензии на все южнокурильские острова с омывающими их стратегически важными проливами и 200-мильными морскими экономическими зонами. И с позиций, можно сказать, шантажа объявляют, что без уступки Москвой «северных территорий», причем всех и сразу, Токио на подписание двустороннего «мирного договора» не пойдет. Но это не тот язык, на котором можно говорить с Россией. Поэтому недавнее очередное заявление главы внешнеполитического ведомства Японии Хаяси о том, что вопрос «северных территорий» якобы является «самой большой неразрешенной проблемой японо-российских двусторонних отношений» и «необходимо продолжить плотно заниматься этим вопросом», повисает в воздухе. Ибо, как уже неоднократно заявляли высшие российские руководители, в Москве вообще не признают наличия между Россией и Японией каких-либо «спорных территорий».