Например, в местах, где многолюдно, а риски попасть в неприятности повышены, «залипание» в экран телефона может стоить здоровья или даже жизни. Особую опасность представляют смартфоны в руках пешеходов или велосипедистов. Аварий по этим причинам с каждым годом становится всё больше. Способ ответить на новую угрозу нашёл автор портала «20 идей» Дмитрий Давыдов.

Возможна авария! Советский плакат

Анна Рыжкова ИА REGNUM Прокат электросамокатов

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На связь между телефонами и аварийностью обратили внимание ещё в конце XX века, и водителям, которые отвлекаются от движения на разговоры по трубке, начали выписывать штрафы. С тех пор технологии не стояли на месте, и пришло время обратить внимание на другие ситуации. Электронные устройства отвлекают не только водителей, но и пешеходов, велосипедистов, а также людей, которые управляют набирающими популярность средствами индивидуальной мобильности (СИМ) — самокатами, роликами, гироскутерами или сигвеями.

Проблему заметили в ВОЗ. Выяснилось, что пешеходы, которые отвлекаются на разговоры, музыку или сообщения, подвергаются более существенному риску быть сбитыми. В 2019 году исследование провели китайские учёные, установив, что пользователи смартфонов вдвое чаще нарушают правила дорожного движения, каждый пятый пешеход со смартфоном начинает переход с опозданием, а 12% таких участников дорожного движения и вовсе пропускают зелёный сигнал светофора. Кроме того, пешеходы со смартфонами перемещаются медленнее, а 61% из них не смотрят по сторонам прежде, чем начать движение.

На опасность, которая исходит от экранов электронных устройств, обратили внимание в разных странах мира. К примеру, в городе Цзясин (Китай) ввели штраф за пользование телефоном при переходе дороги. Подвергнуться наказанию могут и жители Литвы, если будут совершать при движении через проезжую часть действия, отвлекающие внимание. Штраф за пользование гаджетами при переходе дороги есть в городах США Гонолулу и Монтклер. Для велосипедистов, которые используют электронные устройства, штрафы действуют в Нидерландах, Израиле, Германии, Дании и Бельгии.

При этом в России наезды на пешеходов — тяжёлая проблема. На дорогах страны за десять месяцев 2021 года произошло 27 995 таких ДТП, в них пострадали 26 169 человек и 2886 погибли. В общей структуре смертей в ДТП «пешеходные» занимают почти четверть, что говорит о предельной серьёзности ситуации. Улучшить её — задача, которую необходимо решить государству, в первую очередь — депутатам Государственной думы, разрабатывающим и принимающим новые законы. На масштабные человеческие потери в результате дорожных аварий «как при военных действиях» на одном из совещаний указал президент России Владимир Путин, поручивший работать по всем направлениям.

Дмитрий Давыдов предложил для улучшения безопасности установить штраф за использование мобильных устройств при пересечении проезжей части для пешеходов, велосипедистов и пользователей других средств индивидуальной мобильности.

«Такой шаг предупредит население об опасностях использования смартфонов на дорогах. Позиция закона будет противодействовать формированию опасной привычки, особенно среди молодого поколения. Люди будут меньше отвлекаться на разговоры, текстовые сообщения, социальные сети, видеоролики и прочие занятия во время нахождения на участках повышенной опасности. Пешеходы станут быстрее переходить дорогу, что даст преимущество автомобилистам», — поясняет автор. При этом собранные штрафы он предложил направить на обустройство безопасных пешеходных переходов и развитие инфраструктуры для пользователей СИМ в городах.

Инициатива Давыдова, безусловно, позволит сократить число аварий с участием пешеходов и велосипедистов, уменьшив страшную статистику. Для этого необходимо, чтобы основанную на международном опыте идею поддержали власти.