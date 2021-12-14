Результаты социологического опроса показали, что свыше 40% жителей России не имеют никаких сбережений на черный день. Отсутствие финансовой подушки на случай кризиса чревато не только экономическими трудностями, но и проблемами иного рода, полагает ряд популярных телеграм-каналов. Речь идет о моральной составляющей, точнее, о подсознательном страхе относительно своего будущего, что в конечном итоге выливается в нарастающую внутри общества агрессию.

Иван Шилов ИА REGNUM Бедность

Свидетельствующие о серьезных материальных трудностях населения данные привел портал SuperJob. Проведенный им с 9 ноября по 9 декабря опрос показал, что у 43% респондентов нет сбережений. В исследовании, как отмечается, приняли участие 1,6 тыс. совершеннолетних граждан России.

«У тех, кто заявил о наличии сбережений, 13% смогут прожить на них в случае потери работы или иных источников доходов меньше 1 месяца, 18% — от 1 до 2 месяцев, 11% — от 3 до 6 месяцев, 8% — от 6 до 12 месяцев, 7% — больше года», — подробно изучил результаты проведенного исследования телеграм-канал Readovka.

Отсутствие «подушки безопасности» — главный фактор тревожных настроений в обществе: граждане не чувствуют уверенности в своих силах и не надеются на государство, считает телеграм-канал «КАК-ТО ВОТ ТАК».

»Эффективность правительства в этой связи ограничивается манипуляцией с экономическими показателями, дабы скрыть уровень бедности и темпы инфляции. В итоге получается так, что россияне слышат от официальных источников о том, как кабмин справляется с кризисом, а походы в магазин и аптеку с каждым днём финансово становятся всё сложнее — уже до половины бюджета граждан уходит на питание и коммунальные услуги», — отмечает автор публикации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Что-то пошло не так. Покупатели изучают чек

По его мнению, такая тенденция ставит под вопрос предвыборные речи властей. ТГ-канал напомнил, что, к примеру, пенсионерам ранее обещали достойную индексацию выплат. Однако только за 2021 год пожилые граждане потеряли 12−15% доходов, поскольку инфляция свела на нет все надбавки к и без того маленьким пенсиям.

«Хроники эффективной работы правительства РФ. Если верить источнику, то фактически нищих граждан у нас — более 40% населения, точнее — 43%. Как тебе это, Росстат?» — возмутился телеграм-канал «ДУМАем».

Тот факт, что более чем у 40% населения нет никаких сбережений на «черный день», негативно влияет на настроения в обществе. Особенно остро эта проблема встает на фоне и без того усугубляющегося негатива, связанного с пандемией коронавируса, считает телеграм-канал «Друид».

»Финансовое состояние населения крайне негативно сказывается не только на физическом, но и на ментальном здоровье нации. К сожалению, на этот фон накладывается масштабный запрос к власти о социальной поддержке, но даже выросший уровень помощи оказывается недостаточен», — отметил ТГ-канал.

Судя по статистическим данным, населению живется всё хуже, делится с подписчиками своим выводом относительно результатов опроса телеграм-канал «Мастер пера». Более того, исходя из расплывчатых планов развития и нарастающих тревог, под серьезным вопросом и благополучие завтрашнего дня.

«Раньше говорили: голодный злее работает, но сейчас экономика так устроена, что трудовых подвигов и не требуется, процесс газонефтедобычи и перекачки сырья по трубам происходит монотонно, рабочие почины остались в прошлом, соцсоревнования забыты. Государство определило людям минимум, который они получат на работе или на пенсии, а дальше, как в анекдоте, — каждый крутится как может», — написал автор публикации.

Пресс-служба правительства Республики Коми Добыча нефти

По его словам, большую популярность в интернете снискала история преподавателя сельхозтехникума из Курской области, который в качестве эксперимента решился пожить на одну зарплату в 14 600 рублей, без подработок и подсобного хозяйства. Уже через непродолжительное время он был вынужден отказаться от затеи, обнаружив необратимые изменения в голодном организме.

«История для страны показательная, свидетельствующая, с одной стороны, о том, что играть с государством по установленным социально-экономическим правилам рискованно для здоровья, а с другой стороны, что у населения, как правило, имеются в запасе какие-то свои пути выживания, о которых власти и налоговым органам знать необязательно», — предположил «Мастер пера».

Ситуация с низкими доходами населения и отсутствием сбережений усугубляется еще и стремительным ростом цен. Резкое ускорение продовольственной инфляции, разогнавшейся до рекордных за 6 лет значений, переключает всё больше российских потребителей в режим экономии, считает телеграм-канал «Незыгарь».

»Согласно Росстату, на 1 ноября продуктовая корзина для расчета недельной инфляции подорожала на 10,93%, при этом базовые продовольственные товары взлетели в цене на двузначные величины, и, по итогам третьего квартала, 67% граждан РФ экономили на покупке продуктов питания», — написал ТГ-канал.