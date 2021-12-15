В центре внимания пользователей соцсетей оказалось видео, где запечатлен разговор с мальчиком, которому на вид лет девять-десять. Он моет машины возле торгового центра «Армада». На вопрос водителя: «На что копит деньги?» — школьник ответил, что отдает матери. Также юный оренбуржец признался, что в момент разговора собирался бесплатно мыть одну из машин на стоянке. Очевидец предложил всем вместе помочь мальчику.

Цитата из видео Возле галереи МФЦ в МОЛЛ «Армада» ходит мальчишка и моет машины за деньги

Видео облетело множество пабликов и не оставило людей равнодушными. Подписчики поддерживают мальчика в его порыве заработать деньги и помочь матери. Некоторые признаются, что тоже, будучи еще в школе, начинали работать.

«Обязательно, если его увидим, дадим денежку. Хороший мальчишка!» — оставил комментарий подписчик Instagram-акаунта «chp_orenburg».

"Он не попрошайничает, он просто молодец! У него желание заработать свои деньги. Вырастет хорошим человеком, настоящим мужчиной», — считает другой комментатор.

Нашлись и те, кто считает, что у «ребенка должно быть детство, в жизни он еще успеет наработаться». В ряде комментариев выражается опасение в том, что теперь будут искать семью мальчика и вместо помощи дело может обернуться негативными последствиями.

«Зря выложил автор видео. Сейчас полиция увидит, и начнут мамку на учет ставить в опеке, штрафовать и т. д.», — сказал один из комментаторов.

Правоохранители уже обратили внимание на ситуацию. В частности, комментарий по поводу резонансного видео в своем Instagram-акаунте оставила уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской области Анжелика Линькова. Она отметила, что уже ведется работа с семьей мальчика.

deti.gov.ru Анжелика Линькова

«С семьёй мальчика, который моет машины возле «Армады», работаем. Вместе с сотрудниками полиции и комиссии по делам несовершеннолетних нам удалось найти маму этого предприимчивого парня. Выяснилось, что женщина воспитывает четырех сыновей одна, много работает, в злоупотреблении спиртным не замечена. Семья малообеспеченная, состоит ли на профилактическом учёте, устанавливаем», — сказала омбудсмен.

После инцидента семью навестили сотрудники комиссии по делам несовершеннолетних. Проверяющие убедились, что в доме есть продукты, необходимая одежда и вещи для детей. В ходе проверки выясняется, давно ли мальчик занимается мытьем машин и по каким причинам, как учится в школе он и его братья, все ли меры соцподдержки получает семья.

«Безусловно, подобная ситуация, когда ребенок, находясь один далеко от дома, моет машины, недопустима. Это опасно для мальчика. Дети должны оставаться детьми. Но сам порыв этого маленького мужчины помочь матери у меня лично вызывает уважение. Однако помощь взрослым всё же должна ограничиваться бытовыми вопросами и не выходить за рамки безопасности», — резюмировала Анжелика Линькова.

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«Умничка мальчик! А нашим властям лишний повод задуматься: а правильно ли они управляют страной. Раз подрастающее поколение просто вынуждено этим заниматься», — сказала одна из подписчиц.

«Я думаю, в данной ситуации необходимо не принимать меры к матери, а помочь ей материально, оказать помощь реальную, организовать покупку одежды, игрушек, канцтоваров, новогодних подарков! Четверо детей! Нельзя оставаться в стороне!» — предлагает другая подписчица и спрашивает реквизиты, чтобы оказать адресную помощь. В разных пабликах неравнодушные люди также говорят о готовности помочь многодетной семье, устроить новогодний праздник. Пользователи интернета отмечают, что матери одной тяжело растить четверых детей при том, что регулярно повышают цены на услуги ЖКХ, дорожают продуты питания и промтовары.

«Стыдно за такую «жизнь» в РФ, где минимальная оплата труда за месяц — 166 евро, ниже стран третьего мира. Стыдно за пенсии в 8500 рублей. Стыдно, что дети вынуждены не учиться, а работать. Почему стыдно мне, а не правительству?!» — вопрошает подписчик Instagram-акаунта «novostiorenburga».

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"Если бы в нашей стране нормально помогали таким семьям, ничего подобного бы не было. А у нас, чтобы пособие оформить, надо кучу бумаг собрать, потратить время и нервы, и ещё не факт, что оформишь. Вот и детишки начинают рано взрослеть! А мальчишка — огромный молодец, вырастет настоящий мужчина! Нынешним подросткам с него пример нужно брать!» — оставлен комментарий в акаунте «vestiorenburg» в Instagram.

Многие пользователи соцсетей предрекают появление проблем после появления в интернете видеоролика. Они считают, что автор видео зря поделился им в интернет-пространстве. Благая цель может обернуться последствиями, которых он не ждал.

«Во все времена нормальные мальчишки пытаются заработать себе копеечку. Вот именно из таких трудяжек вырастают нормальные мужчины, которые с детства знают, что он мужчина и на нем семья! Жалко и мальчишку, и его маму, теперь не оставят в покое», — оставила запись одна из подписчиц.

«Человек призывал помочь, теперь точно «помогут»», — вторит другой комментатор.

«Вот он (ребенок. — Ред.) правильно всё делает! А ведь сейчас отобьют всю охоту маме помогать, задёргают по комиссиям. Потом получим мужика, не желающего зарабатывать. Хоть бы оставили в покое мальчишку и семью», — сказал еще один пользователь.

Люди сообщают, что сталкивались в разных частях города с детьми, которые пытаются заработать деньги честным трудом, в частности, протирают фары автомобилей.

«С такими ценами и зарплатами скоро много-много таких детей будет», — сделан неутешительный прогноз.

«Зачем снимали, выкладывали? Мальчишка хоть немного карманных денег зарабатывал, не крал в магазинах, не клянчил, а честным трудом. Ко мне тоже не раз подходили фары протереть за 50 рублей, всегда давала деньги и не снимала для соцсетей», — возмущается оренбурженка.

«Сейчас каждому камеры раздали, а мозгов на всех не хватило. Снимают всё подряд и выкладывают. В общем, хотелось как лучше, а получилось как всегда», — сделал вывод другой пользователь интернета.

«Поэтому люди не обращаются за помощью — некуда. Боятся, что всё будет потом против них. Очень печально, что у нас в стране так», — выразил мнение еще один подписчик.