Вечер 13 декабря в Екатеринбурге не был томным. Особо глазастые граждане углядели на здании Окружного Дома офицеров барельеф Иосифа Сталина, который демонтировали оттуда ещё в 1990-х годах. В декабре 2021 года его восстановили в ходе реконструкции здания, возвращения его исторического облика. А затем в соцсетях и на форумах разгорелись жаркие дискуссии. Противники возвращения барельефа забили тревогу и выразили в связи с произошедшим своё негодование и возмущение.

Иван Шилов ИА REGNUM Иосиф Сталин

«Какой-то ад», — выразила своё отношение к произошедшему некая Ольга Т. «Армия занимается реабилитацией варвара — дерзко и постыдно», — высказался в тон ей Джамал Г.

«Неужели барельеф Сталина поставили?! Ветер истории начинает дуть?)))» — написал Вальмир Г. А Вера Т. призналась, что испытывает чувство стыда и беспомощности.

«С точки зрения принятых законных актов СССР о десталинизации и развенчании культа личности это вандализм и фальсификация истории. Срубить палача», — негодует Александр Л.

Антисталинская истерика вылилась и на просторы одного из сайтов, разместивших петицию. Авторы этой петиции заявляют, что барельеф был восстановлен на своём законном месте без обсуждения с горожанами, и просят главу Минобороны РФ Сергея Шойгу поручить штабу ЦВО «демонтировать барельеф и остановить реставрационные работы». Также они обращаются за помощью к властям Екатеринбурга и Свердловской области.

«Мы считаем, что появление портрета Сталина в центре Екатеринбурга угрожает гражданскому миру и вызовет серьезное напряжение в обществе», — говорится в этой петиции. Комментарии к публикации весьма характерные.

Владислав Фальшивомонетчик Окружной Дом офицеров. Екатеринбург

Конечно, далеко не все жители Екатеринбурга разделяют возмущение «либералов» по поводу возрождения барельефа. Это наглядно показал опрос на одном из крупнейших городских порталов, больше половины проголосовавших поддержали его возвращение на историческое место.

«Наконец-то хорошие новости», — пишет Роман С. Некий Андрей считает, что это наша история, «а млады поколения должны знать, благодаря кому живут». А Александр К. привёл цитату генерала де Голля о том, что «Сталин не ушёл в прошлое, он растворился в будущем».

Один из граждан, отметившихся на форумах, констатировал, что при Сталине произошла индустриализация страны, выиграли войну…

«С репрессиями, да, были, но здесь не всё так безоблачно и однозначно. Мне кажется, что большинство репрессий и негатива допускали подобострастные и лизоблюдные чиновники с энкавэдэшниками», — считает уралец.

Также в поддержку возрождения барельефа высказался внук одного из репрессированных. «У меня как у внука репрессированного тоже неоднозначное отношение, но то, что Сталин был лидером страны, одержавшей величайшую в истории Победу, отрицать может только конченый кретин», — написал уралец. А ещё один интернет-пользователь называет вождя самым эффективным правителем в истории России и предлагает вернуть памятники ему.

Некий Денис добавляет, что со Сталиным во главе Советский Союз одержал величайшую в истории Победу. «А тот, кто его культ развенчал (Хрущёв), сам наш КРЫМ украинцам отдал, в нарушение всех законов… при том, что Хрущёв и был исполнителем всех приказов СТАЛИНА», — напомнил свердловчанин.

Иосиф Сталин и Никита Хрущев.1936 год

Ещё один гражданин признаёт, что в истории нашей страны были дела как великие, так и страшные. «Но сколько слюнями ни брызгать, из истории не выкинуть. Я за то, чтобы память о Сталине была рядом с памятью о Николае II. Без истерик, со спокойным и рассудительным взглядом на прошлое», — подчеркнул житель Екатеринбурга.

Что интересно, даже те, кто относится к Иосифу Виссарионовичу резко негативно, допускают его изображение на здании в центре Екатеринбурга. «Барельеф Сталина напомнит внукам, как и за что расстреляли его дедушек и прадедушек, заморили голодом его бабушек и прабабушек», — написал некий Иван.

Дискуссии по поводу уместности возрождения барельефа Сталина продолжаются. Если власть прогнётся под натиском антисталинской истерии, то его, понятное дело, снимут. Хотя лично мне очень бы не хотелось такого развития событий. Пускай висит. Кому-то он будет напоминанием о том зле, которое получили их предки в то время, а кому-то — о том времени, когда наша страна не сдавала своих позиций, а, наоборот, укрепляла свои могущество и международный престиж.

Кроме того, среди противников возрождения барельефа оказались и те горожане, которые ратуют за сохранение и воссоздание исторического облика города. Граждане, может, будем последовательными?