Информация, согласно которой Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно со Всемирным банком сообщили, что более полумиллиарда человек оказались под угрозой крайней нищеты из-за проблем с системами здравоохранения в период пандемии, стала поводом для дискуссии среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения на ситуацию 15 декабря в социальной сети Facebook.

Томас Бенджамин Кеннингтон. Бездомные (фрагмент). 1890

«Предупреждают о том, что сами и организовывают. Это такой особый вид цинизма», — считает Светлана Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что власти множества стран пошли очень деструктивным путём, насаждая людям чувство страха, лишая их уверенности в завтрашнем дне и выбивая из-под их ног любую крепкую основу, а прикрывается это всё якобы заботой о здоровье людей.

«Да, конечно, и это не пройдёт бесследно! Вообще психологическое состояние людей крайне тяжёлое сейчас, из-за этой пандемии власти загоняют в страх население, потому что так им легче руководить», — поделился своим мнением Gleb E.

Некоторые комментаторы отмечают, что если власти не остановят эксперименты с локдаунами разной степени жёсткости, то вскоре мы будет говорить уже далеко не о полумиллиарде людей, живущих за чертой бедности.

«Ну это же тот результат, к которому хотели привести в результате локдаунов. Только, уверена, что процент бедности должен был быть выше. И почему тогда это удивляет ВОЗ и почему они об этом сообщают? Какое отношение ВОЗ имеет к экономической статистике мира?» — задаётся вопросом Nathalie K.

(сс) Gyles Glover Закрытый рынок в период локдауна в Англии

Часть людей полагает, что ВОЗ не тем рассказывает о насущных проблемах, нужно указывать на рост бедных тем, кто является причиной всего этого бардака.

«А кого предупредили-то? Будущих бедных? Чтобы они что сделали после такого предупреждения? Смешно. Сами прекратите плодить бедность и тогда увидите, как всё зацветёт и запахнет благополучием», — обращается Наталья Д.

Ряд пользователей указывает на то, что человечество зашло куда-то не туда и теперь не знает как выйти из сложившегося положения дел.

«Ну, этому мы не удивляемся. Давно замечено социальное расслоение, несправедливость, которые тянутся из глубоких времён прошлого. Несовершенно пока человечество», — поделилась своим мнением Ирина О.

«Зато в космос что-то запускается и прочие непрактические траты производятся. Может быть, когда-нибудь человек сможет умственно развиться до стадии человека разумного и сразу обеспечит выживание своего вида, и лишь затем займётся глупыми развлечениями, но сейчас мы имеем то, что имеем», — указывает Анна Ф.

(сс) Taro Taylor Нищета

Отдельные комментаторы отмечают, что мировая капиталистическая система не способна адекватно реагировать на угрозы, подобные пандемии коронавируса, поэтому простым людям придётся нелегко, а кого-то завтрашний день и вовсе может сгубить.

«Людям нужна большая мечта, большие надежды, чтобы выйти из этого тупика. Капиталистическая система заходит в свой логический тупик, выходом из которого, как всегда, будет глобальная война. Нужно пустить кровь, чтобы появилась новая. Эта страшная концепция должна уже была быть похоронена раз и навсегда, но те, кто сопротивляются, почему-то терпят неудачу. Но попыток оставлять нельзя», — пишет Андрей Б.

Напомним, 13 декабря на сайте ВОЗ появился текст пресс-релиза, согласно которому структура совместно со Всемирным банком сообщили, что более полумиллиарда человек оказались под угрозой крайней нищеты из-за проблем с системами здравоохранения в период пандемии.