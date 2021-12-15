Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что польские власти не теряют надежды не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2» и пытаются выработать ответ «с немецкими партнёрами», потому что СП-2 может быть инструментом Кремля для ценового диктата Украине и ЕС, стало поводом для обсуждения в интернете. Граждане оставили свои комментарии 15 декабря в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Строительство газопровода

«Обещать — не значит, жениться. Так что пускай на деле докажет, что не допустит, иначе будет обыкновенным треплом», — указывает Valentina S.

Многие пользователи пришли к выводу, что Европа сама пришла к столь печальному результату, что цена на газ превысила уже $1300 и не собирается даже ползти вниз. При всём этом выглядит странным стремление Польши ухудшить и без того шаткое положение европейской экономики.

«Какое давление?! На кого?! Сами у себя в Европе запустили механизм, позволяющий барыгам наживаться на цене газа, сами же и закрыли свои ТЭЦ. А кто виноват? Конечно же, Россия. Не на кого больше вину сбросить», — пишет Виталий О.

«Этот деятель не понимает очевидной истины: даже без работающего «Северного потока — 2» цены на газ в Европе уже космические! И их ведь кто-то поднял! У России таких возможностей нет. Предлагаю искать крысу в своём сарае, товарищи европейцы», — обращается Сергей Я.

Некоторые комментаторы отмечают, что судьба «Северного потока — 2» не сильно скажется на Российской Федерации, а вот отказ от сертификации газопровода в Европе может очень дорого обойтись европейским налогоплательщикам.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«Так никто и не торопит с сертификацией. Денежка-то капает и не плохая, Россия не развалится, если газопровод не запустят. А вот у вас кто-то очень даже может развалиться», — предполагает Валентина К.

«У кого хорошие отношения с Россией, у того газ дешёвый, как у Сербии, например. А вот у злопыхателей всё идёт не так. Причём Россия тут даже ни при чём, никакие подлянки не устраивает, просто Европа сама же на свои грабли наступает и орёт ещё громче каждый раз о российской «агрессии», — отмечает Андрей К.

Часть людей полагает, что Польша очень сильно лукавит, когда утверждает, что «Северный поток — 2» может стать инструментом России для давления на кого-либо, ведь транзитный газ через Украину ничуть не менее российский, а наценка за сам транзит по территории чужой страны так или иначе ложится на плечи покупателя голубого топлива.

«Вот удивительно: а остальные российские газопроводы как? Разве СП-1 и украинская транзитная труба разве не из России газ поставляют? Или как обычно: это другое?» — задаётся вопросом Василий С.

Nord Stream 2. Aксель Шмидт Газопровод «Северный поток — 2»

«Отталкиваясь от логики, получается, что газопровод по территории Украины может быть точно таким же инструментом российского диктата! Россия — страна, которая столько времени добросовестно выполняет все контракты, что ей впору памятник ставить в Европе, а они вот как поступают», — написал Валерий Г.

Напомним, 13 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Варшаве о том, что польские власти не теряют надежды не допустить запуска газопровода «Северный поток — 2» и пытаются выработать ответ «с немецкими партнёрами», потому что СП-2 может быть инструментом Кремля для ценового диктата Украине и ЕС.