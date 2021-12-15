В США в перерыве между хоккейной игрой юниорской лиги зрители наблюдали за тем, как десять учителей участвовали в розыгрыше $5 тысяч, привлеченные возможностью получить дополнительные деньги для улучшения классов. Педагоги на коленях судорожно собирали как можно больше купюр, разбросанных на льду, запихивая деньги в свои рубашки под ропот толпы. Конкурс организовала хоккейная лига США Sioux Falls Stampede совместно с местной кредитной компанией CU Mortgage Direct. Однако инициатива была быстро и широко раскритикована за то, что унизила достоинство учителей.

Норман Роквелл. День Рождения учительницы

Американские пользователи Twitter бурно обсудили новость под соответствующей публикацией The New York Times.

«Как унизительно, что работники образования лежат на земле и ищут однодолларовые купюры, как будто это чертов цирк», — пишет @Stevementzer8.

Мурзилка, 1945 год, учитель

«Больше похоже на людей, веселящихся на хоккейном матче. Как по мне, было бы более унизительно, если бы они пришли на телевидение и участвовали в какой-нибудь игре для того, чтобы помочь детям», — отвечает @Simplymarvlus74.

«Совсем НЕ ВЕСЕЛО заставлять учителей вставать на колени и выпрашивать деньги на образование своих учеников», — подчеркивает @okashi_soup.

«Ну, если они согласились, то какова моя доля в этом или кто я такой, чтобы осуждать?» — спрашивает @sholves.

«Ну да, отличный способ перенести ответственность на жертв», — отвечает @okashi_soup.

«И в это время мы даем $768 млрд армии», — сравнивает @ridorthe9th.

«Это унизительно, это язва всей системы», — возмущается @AlrantAl.

«Когда-то, не так давно, преподавание считалось престижной профессией. Учителя были особенно уважаемыми членами общества…» — вспоминает @statsguy.

Цитата из кф «Педагогическая поэма». реж. Алексей Маслюков, Мечислава Маевская. 1955. СССР Педагог

«Как бывший учитель, я считаю это мероприятие унизительным для учителей. Стала бы я участвовать в нем, если бы мне дали шанс? Да, черт возьми», — рассказывает @federermusicman.

«Ваша местная полиция получает зарплату в первую очередь, а ваши дети должны учиться у учителей, которые вынуждены заниматься подобными вещами. Американцам действительно нечем похвастаться, здесь всё в полном беспорядке», — подчеркивает @gl_morticia.

Ранее группа преподавателей государственных школ Нью-Йорка обратилась в Верховный суд США с просьбой заблокировать городской мандат на вакцинацию учителей. Адвокаты Рейчел Манискалко, Эвелин Арансио, Дианы Саломон и Коринны Линч в 12-страничном ходатайстве на имя судьи Сони Сотомайор, которая является окружным судьей 2-го округа Нью-Йорка, заявили, что мандат на вакцинацию нарушает права учителей.

«Пытаясь бороться с вирусом COVID-19, город Нью-Йорк, департамент образования и департамент здравоохранения и психической профилактики издали указ, который возлагает неконституционное бремя на учителей государственных школ», — говорится в петиции.

Минобороны России Вакцинация

«Вместо того чтобы предоставить работникам государственных школ возможность отказаться от вакцинации и предложить еженедельное тестирование — как это предусмотрено для других муниципальных служащих — исполнительный приказ вынуждает невакцинированных работников государственных школ уйти в неоплачиваемый отпуск почти на год. Указ ставит под угрозу образование тысяч детей и нарушает материальные права на равную защиту, предоставляемую всем работникам государственных школ», — говорится в петиции.