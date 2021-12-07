Условия Брестского мира постоянно нарушались немцами, но и без того они были чудовищно тяжелыми. Потери составили 26% населения, 4% территории, 37% урожая, 73% чугуна, до 75% угля. Брестский мир был рассчитан на длительную перспективу. Переход Украины под контроль Германии, а Донецкого района — под власть Украины должен был обеспечить невозможность быстрого восстановления экономики России, что было невозможно без собственной угольной базы. Перед началом Первой мировой войны Российская империя занимала 6-е место в мире по добыче угля, при этом объем его добычи составлял всего 3% мировой. В 1909 году добыча составила 1595,4 млн пудов, а потребление — 1857 млн пудов. В 1910 эти показатели составили 1522 и 1817; в 1911 — 1734,7 и 2067; в 1912 — 1901,5 и 2279; в 1913 — 2223,7 и 2685. Примерно 70% отечественного угля до начала мировой войны обеспечивал Донецкий бассейн.

Александр Лопухов. Арест Временного правительства

Донецкий угольный бассейн на карте государств

В 1913 году, например, его добыча составила 1561 млн пудов. С передачей Батума Турции перекрывался путь поставок нефти из Баку к Черному морю. Северо-Кавказская нефть была также потеряна для РСФСР.

В отличие от Дагестана, в целом не проявлявшего враждебности по отношению к русскому населению, Чечня и Ингушетия, разделившаяся на сторонников большевистской и турецкой ориентации, была едина в действиях против казачьих станиц и русских городов.

«Еще в конце декабря (1917 г. — А.О.) чеченцы с фанатическим воодушевлением обрушились на соседей, — вспоминал Деникин. — Грабили, разоряли и жгли дотла богатые цветущие селения, экономии и хутора Хасав-Юртовского округа, казачьи станицы, железнодорожные станции; жгли и грабили город Грозный и нефтяные промыслы».

Полковник А. Г. Шкуро, возвращавшийся домой со своими подчиненными через Грозный, увидел результаты этих набегов: «Лишь немногие уцелевшие крестьяне, бросив всё, с женами и детьми бежали в пределы Терской области. Там, где ещё недавно стояли цветущие русские села, утопавшие в зелени богатых садов, теперь лежали груды развалин и кучи обгоревшего щебня. Одичавшие собаки бродили и жалобно выли на пепелищах и, голодные, терзали раскиданные всюду и разлагавшиеся на солнце обезглавленные трупы русских поселян, жертв недавних боев». Железнодорожная связь также была нарушена. В январе 1918 г. отряды ингушей взяли и разграбили Владикавказ и ряд станиц Сунженской линии. Центр борьбы между сторонниками и противниками Советской власти переходил в Предкавказье.

Андрей Шкуро

Красным так и не удалось уничтожить Добровольческую армию при отходе с Дона. На Кубани положение было сложным. Весной обстановка стала меняться, со всей остротой встал вопрос о разделе земли, которая ранее принадлежала войску и делилась только между казаками. Теперь на нее претендовали и «иногородние», т. е. переселенцы не-казаки. Сразу начались конфликты. В результате почти все казаки поддерживали добровольцев, а иногородние — большевиков. 10 апреля 1918 г. Добровольческая армия, которую так и не удалось уничтожить при отходе с Дона, начала штурм Екатеринодара. Бои носили исключительно тяжелый характер. Взять город не удалось, на 1(14) апреля был назначен решающий штурм, командующий армией ген. от инф. Л. Г. Корнилов не намерен был считаться с потерями. Он считал, что другого выхода не было. Утром 13 апреля Корнилов погиб, его преемником стал ген.-л. А. И. Деникин. Он отдал приказ об отступлении. Утомленные красные части не вели активного преследования.

Антон Деникин

Армия отступила к казачьим станицам. В первые дни отступления положение было столь тяжелым, что среди добровольцев появились первые признаки паники. Доверие к командирам поколебалось. Возникла даже необходимость установить охрану командования. В этот момент изменениям подверглась и позиция донского казачества. Поддерживая Советы, оно раньше без особого энтузиазма относилось к идее раздела земли с участием неказачьего, «иногороднего» населения. С началом сева этот конфликт обострился и серьезно повлиял на симпатии и антипатии казачества. В казачьих областях гражданская война все больше принимала облик борьбы казаков с иногородними. Большое значение стал принимать и развязанный большевиками массовый террор против духовенства.

На Дону началось восстание, и сюда на объединение с повстанцами двинулась Добровольческая армия. Германское наступление нанесло мощный удар по отрядам Красной Армии и оказало помощь в решении этой задачи.

Цитата из кф «Октябрь». Реж. Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров. 1927. СССР Восстание

Несколько раз из рук в руки переходил Новочеркасск. Существенным подкреплением был приход бригады добровольцев с бывшего Румынского фронта под командованием полк. М. Г. Дроздовского численностью около тысячи человек.

Михаил Дроздовский

Ее приход был неожидан и для красных, и для восставших донцов, сражавшихся за Новочеркасск. 25 апреля 1918 года город был взят. В тот же день немцы вошли в Ростов-на-Дону, заняв таким образом территорию Донской области. Формально это было сделано под предлогом защиты Украины от большевистской опасности. 28 апреля в Новочеркасске был проведен «Круг спасения Дона», на котором атаманом был избран ген. от кав. П. Н. Краснов. «Краснов был убежденный правый, монархист, — вспоминал активный участник Белого движения кн. Г. Н. Трубецкой. — Но в общем это был человек умный, честолюбивый, энергичный и неразборчивый в средствах». Своей задачей он считал отдельное государственное существование Дона, что, также как и на Украине, могло быть осуществлено только при немецкой поддержке.

Генерал Пётр Краснов, гитлеровский коллаборационист, эсэсовец, повешен

5 мая атаман обратился к Вильгельму II с письмом, в котором сообщал о своем избрании, о желании создать самостоятельную республику и установить с Германией торговые отношения. 8 мая в Ночеркасск приехала германская делегация — Краснов получил заверения о том, что помощь ему будет оказана. Немцы получили возможность использовать Дон также, как они использовали Украину. Вслед за этим Эйхгорн занялся проблемой Черноморского флота. 11 мая фельдмаршал потребовал вернуть ушедшие в Новороссийск корабли в Севастополь. 8 июня последовал ультиматум сделать это в течение 6 дней. Немцы захватили Керчь и вслед за этим высадили десанты на Таманском полуострове. Сопротивление им оказывали только отряды красногвардейцев. Остановить наступление войск кайзера они не смогли. Под прикрытием немцев стали формироваться отряды сторонников Краснова и Деникина.

28 мая Ленин, ввиду невозможности обеспечить оборону Новороссийска с суши, отдал приказ об уничтожении всех судов флота и коммерческих пароходов, находившихся в этом порту. 17 июня часть кораблей — дредноут «Воля» и 7 эсминцев ушли сдаваться. Их провожал сигнал: «Судам, идущим в Севастополь: позор изменникам России». На следующий день оставшиеся корабли, включая дредноут «Свободная Россия», были затоплены у Новороссийска. Линкор затонул только после четвертого попадания в него торпеды. Последний корабль — эсминец «Керчь» — перед затоплением отправил телеграмму: «Всем, всем. Погиб, уничтожив те корабли Черноморского флота, которые предпочли гибель позорной сдаче Германии».

Положение большевиков на Кавказе ухудшалось с каждым днем. Положение на Кубани было тяжелым и в целом определялось конфликтом между зажиточной частью казачества и т. н. «иногородними», т. е. потомками переселенцев не-казаков. Весной 1918 года начались восстания — причиной был земельный вопрос. Иногородние добивались участия в распределении земли, казаки категорически не желали отказываться от монополии на землю. В июне-июле 1918 года Добровольческая армия Деникина вела наступление на Екатеринодар. С переменным успехом ей оказывала сопротивление 11-я армия под командованием бывшего подъесаула и левого эсера И. Л. Сорокина. 21 июля он был назначен Главнокомандующим войсками на Северном Кавказе. Заняв станцию Тихорецкая, добровольцы отрезали группу советских войск на Таманском полуострове. Они отошли на Екатеринодар. 2 августа добровольцы овладели этим городом. Деникин попытался разгромить Таманскую группу, но она сумела не только выйти из-под ударов, но и присоединить к себе всех противников белых.

26 августа под командованием Е. И. Ковтюха три колонны красноармейцев (27 тыс. штыков, 3,5 тыс. сабель и 15 ор.) начали движение из окружения.

Wikipedia.org Е.И. Ковтюх- советский военачальник.

Их сопровождало огромное количество беженцев, до 10 тыс. чел. — это были семьи красноармейцев. Этот поход в сторону Черного моря и далее на Геленджик и Туапсе получил позже название «железный поток». По пути красноармейцы вынуждены были сражаться и с войсками меньшевистской Грузии. Тифлис решил воспользоваться ослаблением России и приступил к захвату Черноморского побережья вплоть до Туапсе. Бойцы Таманской армии разгромили грузинские войска и выбили из последнего города. 17 сентября группа Ковтюха вышла к Армавиру, где соединилась с войсками Сорокина. «Каждый таманец почувствовал, — вспоминал Ковтюх, — что он, наконец, вышел из несного, созданного коварным врагом стального кольца, которым он шел около 500 км. Голодный, босой и раздетый, преодолев трудно одолимые скалистые горы главного Кавказского хребта, разбив на своем пути крупные ополчения белогвардейцев и грузин, и наконец выйдя на широкий простор, вновь встретился со своими братьями по классу, крови, идее, такими же революционными войсками. Войска в радости кричали «Да здравствует Советская власть!».

В августе-сентябре 1918 г. в ходе наступления на Северном Кавказе армия Деникина после тяжелейших боев сумела нанести серьезное поражение Красной армии. Поражения на Кавказе сказывались и в Закавказье, что усложняло и без того тяжелое положение Советской России.