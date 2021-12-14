В ходе заседания Консультативной региональной платформы «3+3» на уровне замминистров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и Ирана стороны обсудили перспективы развития многопланового регионального сотрудничества, а также договорились сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех её участников — меры по повышению доверия, взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, противодействие общим вызовам и угрозам.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ба-бах Карабах

Дипломаты пяти стран выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой «дверь» остается открытой.

Что об этом событии говорят пользователи азербайджанских социальных сетей?

@L5555s6:Встречи ради встреч. Осталось собрать мега-тусу Мин. группу ОБСЕ+3+3−1

Руслан:Грузия не вступит, очевидно же. Но не удивлюсь, если Москва начнет давить на Абхазию и Осетию, дабы они вернулись в Грузию, но на широчайших правах автономии. С другой стороны, нужна ли Грузия Москве. Если дорога может идти и через Россию — Азербайджан — Армению — Турцию.

Hafiz Huseyn:Вроде Грузия имеет экономические (импорт 6,6%) связи с Россией, принимает туристов, получила скидку на российский газ, интересная формулировка у врага Грузии.

Emin:Я вот тоже не понимаю этого. Ладно бы все связи были прерваны, но ведь такого нет. Грузины живут и работают в стране, которую называют врагом из-за оккупации, по товарообороту Россия у них один из лидеров, российские туристы одни из самых многочисленных в Грузии.

Замглавы МИД Азербайджана Халаф Халафов прокомментировал встречу в формате «3+3» в Москве.

«Участниками было оценено присоединение Грузии к данному формату в будущем. Грузия также будет проинформирована о результатах проведенных обсуждений. На заседании состоялся обмен мнениями, направленный на повышение доверия в регионе, развитие сотрудничества в сфере восстановления, реконструкции, расширения экономики и транспортных связей».

NordNordWest Карта Сюникской области Армении (историческая область Зангезур), Нахичеванской Автономной Республики Азербайджана и юго-западных районов Азербайджана

Кирилл:Общие слова от Халафа Халафова, ничего особенного. Не знаю как у вас, ребят, но у меня такое предчувствие, что без новой войны Зангезурский коридор открыт не будет.

Vorwärts: Наши будут и дальше общие слова говорить. Другое дело, что наши дорогу, открытие коммуникаций выдают за коридор по аналогу лачынской дыре, а это уже манипуляция, чтобы народ не задавался бы вопросами о дыре в Лачыне. Молчу о селах Газаха.

Azaeva Azaeva: Как-то незаметно для всех нас открытие зангезурского коридора стало нац. идеей фикс (даже тут в тг-каналах), хотя чуть более года назад, как и все 30 лет, мы все мечтали о другом. Освободить нашу Родину от армянских захватчиков и не иметь с ними больше ничего общего.

ԶԻՆՈՒԺ MEDIA Вторая Карабахская война

Автор телеграм-канала «Мнение ФМ» пишет:

«Война форматов» или замена США и Франции на Турцию и Иран… <…> Очень занимательно наблюдать за процессом конкуренции форматов. Для Азербайджана важно, чтобы ни один посредник не чувствовал монополию над процессом урегулирования взаимоотношений с Арменией. 26 лет монополии МГ ОБСЕ продемонстрировали, что никакого прогресса в таких условиях не достигается.

Эксперт Международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Маммадов:

По итогам прошлогодней 44-дневной войны в регионе сформировалась новая геополитическая реальность. Поэтому и страны региона, и соседи хотят занять в ней свое место. Планируются крупные инфраструктурные проекты, разблокировка коммуникаций и т. д. Если смотреть с точки зрения Азербайджана, то это очередной формат для урегулирования вопросов с Арменией.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ба-бах Карабах

@Miklat:Я не знаю насчет Еревана. Но Грузии эта платформа на хрен не упала. И братья азербайджанцы, проблема конечно же не в вас. Но давать России еще одну платформу для давления на нас, нам абсолютно не хочется. Да и вы пока посмотрите… Что-то я сомневаюсь, что для вас оттуда что-нибудь хорошее придет.

Admin: Если кого-то считаешь врагом, не зазываешь граждан этой страны к себе в качестве туристов. Не приезжаешь в эту страну и не хочешь быть гражданином этой страны. Как у нас с Арменией. И Грузия в самом начале была согласна на участие в этом проекте. но её американские «коллеги», запретили это делать… Выбирая между обогащением своей страны и страхом перед США. Грузия увы, выбрала второе…

Utah: Грузию в вопросе Абхазии и Южной Осетии поддерживает Азербайджан, Турция и номинально Иран, на площадке 3+3 они совместно с этими тремя странами могли поднимать вопросы сепаратизма и продвигать свою повестку. Грузины и так с Россией ведут переговоры в Женеве, получается будучи в формате 3+3 его суверенитет бывает ущемленным, а в Женевском формате нет? Бессмысленный отказ, это не в интересах Грузии и грузин, это именно в интересах США.

Военный эксперт Игорь Коротченко: Формат «3+3» — это реальный вариант разблокирования коммуникаций и создания единого экономического пространства Южного Кавказа.