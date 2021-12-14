Далеко не все в США обрадовались, что Илон Маск стал «Человеком года»
Издание Times выбрало «Человеком года» предпринимателя и основателя компаний Space X и Tesla Илона Маска. С состоянием в $250 млрд Маск считается самым богатым человеком в мире, хотя при этом он не владеет домом. При этом выбор Маска «человеком года» вызвал скептицизм прогрессивных американцев в онлайн-пространстве.
Когда в понедельник, 13 декабря, Times объявила о своем выборе, часть левых в интернете пришли в ярость.
«Как же это глупо», — выразил недовольство репортер Люк Сэвидж из Jacobin.
«О, ради всего святого», — написала бывший конгрессмен из Калифорнии Кэти Хилл. Курт Барделла, консультант Демократической партии, заявил, что журнал потерял доверие, и назвал выбор «абсолютным позором».
«Илон не существовал бы без государственных субсидий, на которые он не перестает жаловаться», — написала писательница Молли Йонг-Фаст.
«Учитывая традицию @Time выбирать для этой «награды» худших людей на планете, я думаю, что это очень логичный выбор», — поиронизировал профессор Кас Муд из университета Джорджии.
«В год, отмеченный рекордным уровнем создания профсоюзов по всей стране, от John Deere до Amazon и Starbucks, @TIME чествует человека, который упивается нарушением трудового законодательства», — подчеркнул стратег и демократ Макс Бернс.
«В тот самый момент, когда вам казалось, что 2021-й не может стать хуже», — написал Холден Торп, редактор Science.
«Словно Маск до сих пор не был достаточно большим посмешищем», — отметил Оливер Уиллс, журналист The American Independent.
«Что стало для Times решающим фактором? Развал профсоюза?» — поинтересовался Аарон Хеэртас, активист и журналист-демократ.
При этом часть читателей Fox News не сочли кандидатуру Маска столь отталкивающей.
«Он самый богатый человек на планете, должно быть, он что-то делает правильно», — считает @812drew.
«На самом деле у меня недостаточно информации о Маске, чтобы понять, достоин ли он этого звания. И мы должны помнить, что это всего лишь журнал. Вот если Бог выберет кого-то в качестве Человека года, тогда я буду радоваться», — отмечает @OilersCup2022.
«Я тоже не слишком много о нём знаю, но слышал, что он предложил ООН выделить 6 миллиардов долларов на решение проблемы голода в мире, если они предложат жизнеспособный план. Если отбросить политику, это предложение кажется весьма похвальным», — отвечает @skinsgirl516.
«Маск освоил космос и развил электромобили, которые действительно работают! Что еще им надо? Они хотят, чтобы Санта занимался нашим развитием?» — недоумевает @TX_TTU_Patriot.
«Почему многие боятся гениальных людей?» — интересуется @JustDucky94542.
«А почему так много людей легко обмануть и заставить восхищаться шарлатанами?» — отвечает @cjsob68.
«Это было неожиданно, не буду врать, он, в конце концов, провидец и человек, изменивший игру. Теперь он самый богатый человек на обложке журнала. Однако не все будут этому рады», — указывает @K7Row.
Напомним, ранее Маск заявил, что властям США необходимо отказаться от идеи финансирования станций зарядки электромобилей и введения налоговых льгот для них.
По словам предпринимателя, ненужное финансирование предусмотрено законопроектом об инфраструктуре, разработанным администрацией президента США Джо Байдена. Власти рассчитывают помочь предприятиям, которые объединены в профсоюзы. Компания Tesla в их число не входит.
«Может быть, будет лучше, если закон не будет принят, — сказал Маск. — Я буквально говорю: избавьтесь от всех субсидий … я думаю, что правительству следует просто постараться уйти с дороги и не препятствовать прогрессу».