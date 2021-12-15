В мире продолжают подводить итоги «саммита за демократию», который прошел в онлайн-режиме по инициативе и под председательством президента США Джо Байдена.

Иван Шилов ИА REGNUM Демократия

Цитата из видео «США на саммит «За демократию» не позвали Россию, Китай и даже некоторые страны Евросоюза» на YouTube Джо Байден и Энтони Блинкен на «Саммите за демократию»

Россию и Китай Вашингтон на него не пригласил, ясно дав понять Москве и Пекину, что новый альянс, очень похожий на попытку замещения ООН некоей «новой международной организацией», направлен именно против них. Те обрывки информации и комментарии, что просочились из-за закрытых дверей, показывают всю противоречивость этого мероприятия, которое в значительной мере раскололо мир надвое. Причин несколько. Во-первых, почти незамеченным осталось изменение первоначального названия инициативы. От «саммита демократий» ретировались к «саммиту за демократию», и появление этого ЗА объясняется крайней двусмысленностью ситуации. И сам Вашингтон очень сильно подмочил свою демократическую репутацию на президентских выборах, когда миру последовательно были явлены беспрецедентные махинации с фальсификациями, благодаря которым Байден и оказался в Белом доме. И у других участников, список которых сам Байден и определял, с демократией большие проблемы. В конкретике расходятся сами западные оценки. И если известная своей конъюнктурностью американская НКО Freedom House относит к «несвободным» и «частично несвободным» чуть менее трети участников саммита, то более удаленная территориально от «демократизаторов» британская аналитическая группа Economist Intelligence Unit настроена куда критичнее и отыскала в мире лишь немногим более 8% демократий. И поскольку в саммите приняли участие чуть больше половины стран мира, то «демократий» среди них, следовательно, в пять раз меньше, чем насчитали во Freedom House. Пришлось демократию использовать не для характеристики саммита, а в качестве его «путеводной звезды», ставив ЗА. Авось когда-нибудь дотянутся до этой планки, а пока это лишь мечты. Ну, а раз под эгидой США собирается такая разношерстная публика, значит, дело не в демократии как таковой, а в отношении собравшихся к Вашингтону и их готовности добровольно превратиться в сферу его влияния. «Кто не с нами — тот против нас!»

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Во-вторых, среди участников саммита, помимо государств, присутствовали представители так называемого «гражданского общества» и «частного сектора», то есть бизнеса, но не всякого, а лишь крупного, олигархического, из числа транснациональных компаний — участниц Глобального договора ООН. В этом отчетливо себя проявляет стремление идеологов «глубинного государства», которое в публичной политике представляет Байден, размыть ведущую роль государств в современном миропорядке, поставив ее под сомнение. Давно известно, и целый ряд международных документов это подтверждают, что так называемый «новый миропорядок», путь к которому прокладывает «великая перезагрузка» Клауса Шваба, предполагает трансформацию мира государств в мир корпораций.

World Economic Forum Клаус Шваб

Интерес бизнеса, участвующего в Глобальном договоре, то есть принявшего правила игры в «устойчивое развитие», понятен и подкреплен широчайшим олигархическим представительством в Совете по инклюзивному капитализму при Ватикане, который стал первым институтом «великой перезагрузки», прообразом глобальной бизнес-партии. Что касается «гражданского общества», то популистская риторика не должна вводить в заблуждение. В понимании организаторов «саммита за демократию» это не общество граждан, а институты — НКО, причем не всякие, а только «ассоциированные» при ООН, то есть получившие признание глобалистской верхушки. «Триединство» правительств, НКО и бизнеса, зашифрованного под «частный сектор», красной нитью проведено через все основные документы ООН, посвященные теме «устойчивого развития». И те, кто придумал и созвал прошедший саммит, не скрывали, что используют тему демократии для подкопа под суверенитеты, участие в котором государств — носителей суверенитетов это обстоятельство маскирует. По сути эта формула — правительства + НКО + бизнес — призвана создать видимость партнерства в условиях, когда власть плавно перетекает от государств к транснациональному и трансграничному бизнесу, по крайней мере в той части стран мира, которые приняли участие в саммите. Поэтому когда говорят, что саммит расколол мир, то это лишь половина правды; вся правда заключается в том, что участниками саммита сделан первый шаг к упразднению суверенитетов, так как крупные корпорации, сосредоточенные на Западе, таким образом получают контроль не только над производственными мощностями стран, где они работают, но и над их внутренней политикой и властями. Когда Байден говорит о возрождении Вашингтоном старых и создании новых альянсов, а сама политика альянсов ставится во главу угла внешней стратегии США, то надо понимать, что она направляется против тех, кто в эти альянсы не входит.

В-третьих, показательно, как именно это осуществляется и на что «клюют» власти стран, вовлекаемых Вашингтоном в глобалистскую орбиту. Как всегда, для этого используются деньги. И надо понимать, что элиты западных стран — участниц саммита попросту зависимы от США по линии НАТО; что же касается незападных участников, то опора в них делается на компрадорские круги, готовые торговать национальными интересами, сдавая их в обмен на собственные корпоративные устремления. Оправдать участие в американских играх перед своими народами не представляется возможным иначе, чем получением за участие денег, которые развивающимся странам «очень нужны». Именно здесь следует искать корни предложенной Байденом саммиту «Президентской инициативы за демократическое обновление». Сто лет она была бы никому не нужна, если бы не обещанные в ее рамках деньги на «демократические» институты и программы. Причем сумма по глобальным меркам весьма небольшая — 424,2 млн долларов, еще и разбитая на шесть основных направлений. 35 млн «причитается» на поддержание СМИ, еще 9 млн обещаны журналистам на судебную и иную защиту. Более 71 млн долларов Вашингтон намерен выделить на антикоррупционные проекты, и нет сомнений, что в центр будет поставлен цифровой, электронный контроль извне за внутренними процессами. Больше всего — 150 млн — выделяется на направление, считающееся приоритетным: «поддержку реформаторов». Под таковыми — без иллюзий — понимаются все те, что разрушают с помощью протестной активности государственные порядки и устои. Финансировать предполагается «женские», точнее, феминистские организации, организованное ЛГБТ-сообщество и т. д. Еще 27 млн направляется на развитие «демократических технологий», на первом месте среди которых все тот же «цифровой концлагерь», зашифрованный в «искусственный интеллект». Наконец, 85 млн планируют выделить на «защиту выборов и демократических процессов». Поскольку этот пункт представляет собой механизм неприкрытого внешнего вмешательства во внутренние дела, его важность для сохранения вашингтонского диктата трудно переоценить, Байден предложил учредить некую «коалицию по обеспечению честных выборов». А где коалиция — там внутренние правила, по которым она действует, а также меры к тем, кто «не соответствует». Уже объявлено о разработке «общих стандартов обеспечения безопасности и надежности электорального процесса». Как работают такие институты, — нам в России хорошо известно на примере ОБСЕ, которая, спекулируя на обязательствах, взятых на себя властями стран-участниц, беспардонно вмешивается во внутренние дела, вынося вердикты, которые ставят вне закона и международной поддержки «не те» результаты выборов. Чтобы не откладывать дело в долгий ящик, на саммите продемонстрировали, как эта подрывная практика будет работать, предоставив слово венесуэльским и белорусским маргиналам от проамериканской оппозиции — Хуану Гуайдо и Светлане Тихановской.

Senado Federal Хуан Гуайдо

Словом, месседж Байдена участникам форума, собравшимся в поход «за демократию», понятен и «прозрачен»: критерием «демократичности» того или иного режима является лояльность Вашингтону. Только США в единоличном порядке решают и выносят окончательный вердикт, кто «демократия», а кто нет. «Кто против однополярного мира — тот против демократии», — так охарактеризовал неофициальный слоган саммита российский парламентарий Константин Косачев. Итак, тем, кто готов следовать в фарватере США, подрывая собственную государственность процедурами «демократии по-вашингтонски», — деньги под «распил» «демократических» программ; кто не готов — им санкции.

Council.gov.ru Константин Косачев

И поскольку американский лидер ужасно торопится — меньше года осталось до промежуточных выборов, на которых правящие демократы рискуют утратить большинство в обеих палатах Конгресса, вторая сессия «саммита за демократию» объявлена на 2022 год и, по-видимому, окажется такой же частью избирательной кампании демократов, как с помощью нынешнего саммита год назад «греб» предвыборные «очки» нынешний президент Байден.

В-четвертых, конечно же, проведение «саммита за демократию» предназначено для нажима на Россию и особенно Китай в том смысле, что обе страны реализуют определенную интеграционную стратегию. У Москвы это ЕАЭС, в который входят бывшие советские республики; у Пекина — инфраструктурный проект «Пояса и пути», который демократическая администрация Байдена пытается представить «доказательством» китайского «экспансионизма».

Pixelbay.com ЕАЭС

Вы не задумывались, читатель, почему приглашение на «саммит за демократию» из ЕАЭС получила только Армения, а среди азиатских стран Ближнего и Среднего Востока, куда прочерчивается маршрут китайской инициативы, — только те, что непосредственно входят в сферу американского влияния — Израиль и Ирак? США очень стараются ограничить масштабы расширения обоих проектов и их сопряжения, как о том договорились лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин. И что-то подсказывает, что коллизия с саммитом окажется в центре их разговора, запланированного на 15 декабря. Необходимо «сверить часы» и выработать совместную ответную тактику.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Чего ждать дальше? Понимая, что конечной целью американской инициативы с саммитом является создание на месте ООН новой организации, в которой не будет ни России, ни Китая с их правом вето, очень сильно мешающим Вашингтону, следует считать ходы. Первый рубеж — упомянутые выборы в США в ноябре 2022 года. Если демократы действительно их проиграют, возможности Байдена будут сильно ограничены, что безусловно скажется на продвижении повестки саммита. Тогда появляются шансы на сохранение ООН в нынешнем виде или на компромиссные решения по частичному расширению Совета Безопасности. В этом смысле очень важны итоги визита В. Путина в Индию, где наша страна пообещала, если сложится, поддержать устремление Индии войти в состав этого главного органа ООН на постоянной основе. Первый результат, показывающий, что Москва и Дели, несмотря на сближение Индии с США, готовы побороться за сохранение ООН, — свежие итоги голосования по проекту резолюции Совбеза, ставящей вопросы глобальной безопасности в зависимости от выполнения обязательств по противодействию климатическим изменениям. Разумеется, это нонсенс, ибо безопасность — комплексная категория, в которую входит в том числе и экология, но кроме нее много что еще. Но экология ни в коем случае не равна безопасности; выдавать это кое кем желаемое за действительное — подмена понятий. Тот факт, что примененное Россией вето поддержала Индия, которая таким образом нанесла чувствительный удар Вашингтону, говорит о том, что борьба за ООН далеко не проиграна.

Если же Байден удержит большинство в палатах Конгресса, то ситуация сильно осложнится. Не исключено, что усилия по разрушению ООН предельно активизируются с расчетом добиться этого уже к 2024 году, к новым президентским выборам в США. Как бы трагически это ни звучало, в этом случае у России, а также у Китая не останется никакой другой возможности сохранить глобальный статус-кво без ООН, кроме встречного отказа от всех принятых на себя в рамках ООН международных обязательств. Даже если они перейдут, точнее, будут переоформлены в новой организации. Прошедшее голосование по упомянутому проекту «зеленой» резолюции, заблокированному российской стороной, можно рассматривать и с позиций «генеральной репетиции» такой ревизии международных обязательств. Конечно, это худший вариант, но при окончательной ликвидации послевоенного миропорядка сохранять свое поведение в его прежних, уже несуществующих рамках можно только себе во вред. Другого способа защитить суверенитет от внешних посягательств, накладываемых нынешними международными ограничениями внутренней политики, кроме как от этих ограничений отказаться, просто нет.

И поэтому следует понимать, что прошедший «саммит за демократию», сделав гигантский шаг к подрыву всей системы международной безопасности, которая поставлена под угрозу, фатального шага с пересечением красной черты пока не совершил. Он пока только сделал на это весомую заявку. Все определит последующая динамика, и, надеясь на лучшее, следует готовиться к худшему. Таков главный итог прошедшего саммита, на который Россия уже дала предварительный ответ.