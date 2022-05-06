Верховный суд США отказался блокировать постановление штата Нью-Йорк, обязывающее медицинских работников вакцинироваться от COVID-19 без права получить отвод по религиозным соображениям. На фоне того, как Белый дом выпустил федеральное постановление о вакцинации, в США возникло целое движение, участники которого обходят требования на основании религиозных убеждений. И хотя некоторые считают это хитростью, другие серьезно относятся к религиозным убеждениям сотрудников. Американские интернет-пользователи обсудили ситуацию под соответствующей статьей Fox News.

Уильям Блейк. Цербер. Иллюстрации к Божественной комедии. 1827

«Моральной основой религиозной свободы является идея о свободе совести, которая вдохновила создателей первой поправки к Конституции США и остается актуальной и сегодня. Речь идет о том, что люди обладают неотъемлемым правом принимать собственные решения. Этот мандат неконституционен. Точка», — пишет phil_mccracken.

«Они принимают свои собственные решения. Они решают, что их религиозная свобода очень важна. Предприятия решают, что безопасность на рабочем месте очень важна. Лица с религиозной свободой всегда могут пойти работать в другое место», — отвечает Bruin86.

«Вакцины даже не упоминаются в Библии, поэтому религиозные отводы — это просто выдуманное оправдание», — считает djstef25255.

«Единственные люди, которые хотят, чтобы другим вводили эвакцины, — это те, кто заработает на акциях. Правительство не имеет права заставлять кого-либо, угрожая его средствам к существованию, принимать лекарства или вводить в организм различные вещества. Это нарушает наши основные права человека и идет вразрез с нашим правом выбирать, что другие делают с нами», — указывает rockloud007.

«Я согласен с вами, и все же это решение совсем неудивительно. Библия говорит, что в последние времена у нас будет единое мировое правительство во главе с Антихристом. (Откровение 13:16−18, Откровение 20:4). Вот к чему все это идет. Настоящие христиане (те, кто принял Господа Иисуса Христа, Бога во плоти, как своего личного Спасителя — Иоанна 1:12−13) спасутся от этого ужаса (1-е Фессалоникийцам 4:16−17, Откровение 3:10). Иисус — буквально наша единственная надежда в этом падшем мире», — отвечает Hugo1215.

(сс) Didgeman Распятие

«Вы не ходили в государственную начальную школу или не служили в армии? В государственных школах обязательны прививки, а в армии они требуются уже несколько десятилетий», — отвечает Gmann797.

«Хотя я считаю, что в большинстве случаев вакцинация является хорошей идеей, я также абсолютно уверен, что это ваше решение, а не чье-то еще. Поскольку теперь мы знаем, что после вакцинации вы все равно можете распространять вирус, нет причин требовать, чтобы медицинские работники были привиты. Они все равно могут заразиться. Это должно быть ваше решение! Молодость и отличное здоровье не являются гарантией того, что вы не заразитесь. Тем не менее это индивидуальный выбор каждого человека, и правительство, городское, штатное или федеральное, не имеет права голоса. Боритесь с чрезмерным влиянием правительства сейчас, потому что потом это будет практически невозможно исправить», — призывает berrybear.

«От героев до нулей, эти храбрые и самоотверженные медицинские работники заслуживают освобождения от вакцинации. Они работали в течение двух лет пандемии, и суд должен был разрешить религиозные исключения», — считает sfcrete7.

«Многие из нас, медицинских работников, очень обижены всем этим. Когда появится следующая смертельная заразная болезнь, от которой нет лекарства, пожалуйста, не призывайте нас входить в эти палаты без защиты и со скрещенными пальцами! Если они так заботятся о моем здоровье, что готовы сделать меня бездомным, я уверен, что они не захотят, чтобы я рисковал своей жизнью, ухаживая за больными и заразными. Мы с женой (оба доктора) были вынуждены уйти с работа из-за приказа. Мы собираемся полностью уйти из медицины», — рассказывает suckitupamerica895.

(сс) Elvert Barnes Демонстрация против вакцинации в США

«Значит, теперь я вынужден делать прививки или добыть фальшивую справку, чтобы работать в системе здравоохранения штата Нью-Йорк? У кого есть хороший ксерокс?» — иронизирует jbott456.

Как сообщало ИА REGNUM, необходимость предоставлять университетам документы о прохождении вакцинации от коронавируса вынудила многих американских студентов подделывать справки. Без такой бумажки учащимся запрещается посещать занятия.

При этом и профессора, и студенты беспокоятся по поводу того, как легко подделать документы. В интернете развивается целая индустрия, готовая удовлетворить тех, кто отказывается от вакцинации по личным или религиозным причинам.

Напомним, что врач-гомеопат из Калифорнии стала первым гражданином США, которому предъявили федеральные обвинения в связи с поддельными вакцинациями против COVID-19 и фальсификацией справок.