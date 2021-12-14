Изборский клуб стал инициатором встречи экспертов, представляющих крупнейшие нелиберальные интеллектуальные клубы России, так называемые мозговые центры, работающие по консервативно-патриотической повестке — Изборский, Сретенский, Зиновьевский, Богомоловский, Всемирный Русский народный Собор, Союз писателей России и другие сообщества. Встреча состоялась 24 ноября 2021 года в Москве.

Pixy.org Москва. Россия

Дискуссия по теме «Переломное время: идеология, которая объединит нацию» определяла подходы к созданию актуальной духовной матрицы современной России, а также позволила перейти к созданию некоего органа в виде постоянно действующего совета, способного формулировать недостающие смыслы. Ведь сейчас этим не занимается никто, отдавая дискурс либералам и всем выросшим из либерализма квазиидеологиям.

И вот обществу и власти представили не набор каких-то благих пожеланий, а целостную картину мира, целостное идеологически заточенное мировоззрение. И что удивительно, не только членам Изборского клуба, но и другим интеллектуалам данный продукт показался достаточно убедительным — достойной основой для формирования слоя «смыслократии» и поводом для постановки вопроса о создании в России Стратегического совета. Называется эта работа — «Идеология победы», и она уже опубликована в сети.

Цитата из видео «Как изменится мир к 2035 году. Изборский Клуб» на YouTube Заседание Изборского клуба

В свое время победа либерализма над всеми другими идеологиями привела к тому, что весь политический спектр превратился в «сто вариантов зелёного». Произошёл сдвиг всех традиционный партийных идеологий в сторону либерализма. Теперь коммунисты встали на платформу социал-демократов, социал-демократы — на платформу умеренных либералов, либералы сдвинулись радикально влево и стали либертарианцами, а правые заняли место, ранее принадлежавшее центру. Правые радикалы стали маргиналами и сомкнулись с леворадикальным течением. Крайности сошлись, как заметил ещё Сталин.

Когда весь политический спектр является вариантами либерализма, идеология партий превращена в ненужную игрушку. Правы те эксперты, что характеризуют работу современных партий как «электоральное такси» — поедем куда хотите, только платите деньги.

Ещё Гитлер в пору его Венской молодости, критикуя австрийский парламент, говорил, что все парламентские партии при либерализме превращаются в коммерческие конторы. Превращение идеологий в политтехнологии — давний процесс, начавшийся вовсе не в наше время. И нельзя сказать, чтобы эта тенденция вела к стабильности и процветанию, в лучшем случае — к застою и социальной энтропии.

Когда общество деклассировано и в политике верх берут манипуляции, Большая Идея сводится к праву на извращения как концентрации прав и свобод человека. Подобные общества нежизнеспособны — люди в них теряют волю к жизни, что и показывает падающая демография всех без исключения так называемых «развитых» или «цивилизованных» стран, а точнее — стран Запада и тех, кто копирует их политическое устройство.

Сейчас в России, пытаясь прикрыть нищету либеральной концепции общества, принято продвигать так называемую мета-идеологию. Это деление мира на «Мы» и «Они». Очень простая схема: крепость в осаде и кто не с нами, тот против нас. А всё, что сверх того, — то от лукавого.

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Стремление к профанации сложного мира идейных и философских систем — один из главных признаков либерализма. Он хочет устранить из дискурса политический язык любых конкурентов, деполитизировать его. Под этой деполитизацией понимается зачистка языка от всех несущих идейную окраску терминов с заменой их на бытовые и нейтральные.

При этом выгодно говорить, что идеологии умерли, устарели, что уже нет обществ, адекватных прежним идейным системам, нет «политических потребителей» идеологий (так на криптолиберальном новоязе называют отсутствие классового чувства у сбитых с толку обывателей, замороченных тотальной пропагандой потребительства). В общем, то же самое «нам нужны не творцы, а квалифицированные потребители» — только в области политики.

Изборский клуб, понимая опасность и нетерпимость дальнейшего уклонения от ответа на вызовы времени, инициировал обсуждение того, какими свойствами должна обладать наша идеология, не раскалывающая, а объединяющая народ. По сути, надо вернуть людям Великую Мечту. Русский Ковчег (термин, введённый не так давно изборцами) — это средство спасения от Великого Потопа, устроенного создателями цифрового неоколониализма. Кто же эти создатели очередного Содома и Гоморры?

Это оккультная «тоталитарная секта», стремящаяся к Великому Обнулению всех прежних достижений человечества. Их можно назвать «новым жречеством», как отметил В. Аверьянов. Кроме России, нет сейчас другой силы, способной противостоять этому злу. В этом исторический смысл русской цивилизации, её миссия — удерживать мир от глобальной катастрофы, обуздывать претендентов на мировое господство.

По выражению одного из экспертов, речь в данном случае идёт даже «о чем-то гораздо большем, чем идеология. Идеология здесь оказывается вопросом фундаментального самосознания: Кто мы? Откуда? Куда мы идём? А сам разговор переходит в плоскость мироучения, мировидения, необходимости создания новой большой русской философии…»

Понятно, что если обозначен враг, то точкой сборки новой идеологии должна быть Победа. Одержать Победу — вот наше Общее Дело. Это не наука, а вера, коллективное вероучение. Мировоззрение прежде всего правящего класса, транслируемое им в народ.

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Но правящий класс у нас либерален. Следовательно, идеология Победы, Миссия Победы — это идеология контрэлиты. Той самой, что собралась на разговор о том, что смыслы являются нашим главным оружием. А правящий класс уступил в этой сфере практически всё. И даже не понимает необходимости что-то тут менять.

Мы живём в разложенном торгашеством мире пошлости, где предательство есть разновидность коммерции и не считается за грех. Грехом считается говорить о грехе. В одном из российских сетевых гипермаркетов накануне Нового года в составе мьюзик-боксов крутят немецкую песенку «O Tannenbaum, o Tannenbaum, Wie treu sind deine Blätter». Переводится примерно как «О ёлочка, о ёлочка, прекрасны твои иголочки». Без слов. Одна музыка.

Наш народ уже подзабыл свою «В лесу родилась ёлочка», её нигде не крутят, а вот немецкую «O Tannenbaum» уже успел узнать. Это так продвинуто, модно — знать чужие песни лучше своих. Вопрос — так кто кого победил? И если спросить об этом руководство магазина, оно вас просто не поймёт. Но у нас весь правящий класс такой. Он на Рождество под эту песенку каждый год в Европе отоваривается. Вот что самое страшное.

Сейчас Германия к нам относиться как враг. И этого не скрывает. Идиллия 90-х кончилась. Всё вернулось на свои места. Вы можете себе представить в немецком супермаркете русскую мелодию? А в американском? Во французском? Нет. А у нас — пожалуйста. И в этой капле вся суть нашей ситуации. До сих пор Хеллоуин празднуют. Октоберфест внедрять пытаются. Никакой политики. Всё только на благо людей. На благо ли?

У нас идеология запрещена статьёй 13 Конституции. Под этой ширмой применяются все скрытые формы вражеской культурной экспансии и пропаганды. Элита этого в упор не видит или специально не замечает. Опасным, во всяком случае для себя, элиты, не считает. Но контрэлита видит и опасность понимает. И говорит об этом во весь голос. Приведем цитату из презентованного 24 ноября интегрального Изборского доклада.

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«В целом вызов нашего времени беспрецедентен, — говорится в нем. — Никогда еще наша отечественная культура не стояла перед такой масштабной угрозой для своих первооснов. Распад культуры является сегодня главнейшим вызовом, и именно распад культуры (причем в условиях мирового культурного хаоса, который мы наблюдаем на современном Западе) требуется остановить. Иными словами, России потребна сегодня диктатура Культуры.

И это не досужие разговоры об увеличении расходных статей госбюджета на музеи и библиотеки. Речь идет о совершенно животрепещущих вещах — о пробуждении бодрственного самосознания народа, о целенаправленном культивировании национального мифа и кода. Крах системы просвещения и воспитания, которая была попросту разрушена и оплевана в 90-е годы, дал свои результаты. Эстафета поколений должна быть восстановлена».

Одной дискуссией проблему создания идеологии не решить. Важно собираться чаще и работать системно. В декабре будет вторая встреча — для обсуждения доклада Сретенского клуба «Дорожная карта. Вызовы ближайшего десятилетия». Каков образ будущего?

Понятно, что должен быть синтез. Христианский социализм, русский космизм, ноосферный социализм — вот рёбра матрицы русского кода, той идеи, что снимет конфликт «красных» и «белых», выйдет из спора Запада и Востока, объединит современность и традицию.

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Как отделить Русскую цивилизацию от либерально-глобальной модели мира? Нынешняя доктрина контрэлиты вбирает в себя все антилиберальные установки, не видя между ними серьёзного конфликта. Его нет: спор между материализмом и религией выигран оккультистами. И выигран просто: путём уничтожения оппонентов. Пока спорили, что первично — дух или материя, выиграли сатанисты, у которых первичны деньги.

Поэтому снова наступать на те же грабли нельзя. Идеология России вбирает в себя и мир информации (веры), и мир материи, понимая его двойственность, включает в себя этику аскетизма, справедливости, служения, чести. Мир чистогана, как угодно инклюзивного, в России принят никогда не будет, как бы банкующие содомиты ни старались торжествовать. Их торжество временно, победа их иллюзорна.

Народ должен понимать, ради чего он живёт и ради чего готов умирать. Откуда он пришёл и куда идёт, кто его враги и кто друзья. В чём заключается наше Общее Дело и что мы хотим оставить после себя потомкам. В этом и есть суть грядущей идеологии. Симпатии большинства народа на стороне контрэлиты, и если её инициатива будет успешной, Россия изменится. Время пришло, и повернуть его вспять уже не получится.