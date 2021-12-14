Верховная рада Украины упростила процедуру приобретения украинского гражданства для ряда категорий граждан России, а также для лиц, принимающих участие в гражданской войне в Донбассе, сообщает 14 декабря пресс-служба украинского парламента.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вояки

«Принятие указанного законопроекта позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами РФ, подвергшимися преследованиям из-за политических убеждений, и иностранцами и лицами без гражданства, которые в установленном законодательством Украины порядке проходили (проходят) военную службу по контракту в вооруженных силах Украины», — указано в пояснительной записке к соответствующему законопроекту (№5630).

Новость обсудили в украинских телеграм-каналах: VESTI, «Новое Издание» и Klymenko Time. Многие критически отнеслись к принятию указанного закона.

«Легализация наемников?» — задался вопросом Борис.

«Кого-кого, а эту власть догонять будут точно и долго!!!» — добавил Дмитрий.

«Ну как воевали? Убивали мирное население на Донбассе…» — отметил Oleg.

«То есть своих… нам мало?! Нам импортных подавай», — пишет «Скиф».

"Вся политика государства — обложить тотально налогами и прочими «радостями» граждан Украины и облегчить гражданство для новых дойных коров», — написал Victor.

«А разве за Украину воевали не украинцы? Очень интересно посмотреть на эти лица и почитать их фамилии», — добавил ИN.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«А где новые громадяны (граждане. — М. Р.) жить будут? Всем по квартире», — с сарказмом пишет Павлик Э.

«Я представляю, как канадец или швед мечтают о гражданстве Украины», — иронизирует Себастьян П.

«Ну, граждане алкоголики, наркоманы, тунеядцы и убийцы, милости просим», — пошутил Slava P.

«Воевал за Украину? На украинской земле против украинцев! Сволочи, блин, они вообще в Раде о*ренели!..» — пишет on the 12th floor.

«И что, очередь за этим гражданством выстроилась?» — недоумевает Павел С.

«Озвучить их подвиги не пытались?.. Родина хочет знать, в каких битвах и сражениях участвовали эти «достойные патриоты», — с сарказмом добавила Viola B.

«Вояки… С кем они воевали? С детьми?» — возмутился Валерий.

«Ну, то есть Украина официально признала, что на её стороне воюют иностранцы. Какой спрос тогда с ЛДНР?» — задался вопросом Andrew K.

«Украина превращается в какое-то пристанище для изгоев общества и всякого отребья…» — добавил Николай.

oskar Strelnikoff Украинский паспорт

«За Украину воевали в ВОВ (Великой Отечественной войне. — М. Р.). А в 2014-м убивали людей Донбасса», — подчеркнул Sergey.

«Очевидно, ждём Навального после выхода. Все российское отребье — в гости», — пишет Vidukaa.

«Закон о легализации нацистов, экстремистов и прочего отребья», — отреагировал Андрей Б.

«Все мутные персонажи из России и так околачивались в Украине. Теперь же им дали зелёный свет. Да, плюс беглые «оппозиционеры» из Беларуси. И ещё американские пособники из Афгана. Во заживём!» — подытожил «Телегамм».