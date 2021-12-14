«Своих мало». Киев упростил получение гражданства воевавшим против Донбасса
Верховная рада Украины упростила процедуру приобретения украинского гражданства для ряда категорий граждан России, а также для лиц, принимающих участие в гражданской войне в Донбассе, сообщает 14 декабря пресс-служба украинского парламента.
«Принятие указанного законопроекта позволит упростить порядок приобретения гражданства Украины гражданами РФ, подвергшимися преследованиям из-за политических убеждений, и иностранцами и лицами без гражданства, которые в установленном законодательством Украины порядке проходили (проходят) военную службу по контракту в вооруженных силах Украины», — указано в пояснительной записке к соответствующему законопроекту (№5630).
Новость обсудили в украинских телеграм-каналах: VESTI, «Новое Издание» и Klymenko Time. Многие критически отнеслись к принятию указанного закона.
«Легализация наемников?» — задался вопросом Борис.
«Кого-кого, а эту власть догонять будут точно и долго!!!» — добавил Дмитрий.
«Ну как воевали? Убивали мирное население на Донбассе…» — отметил Oleg.
«То есть своих… нам мало?! Нам импортных подавай», — пишет «Скиф».
"Вся политика государства — обложить тотально налогами и прочими «радостями» граждан Украины и облегчить гражданство для новых дойных коров», — написал Victor.
«А разве за Украину воевали не украинцы? Очень интересно посмотреть на эти лица и почитать их фамилии», — добавил ИN.
«А где новые громадяны (граждане. — М. Р.) жить будут? Всем по квартире», — с сарказмом пишет Павлик Э.
«Я представляю, как канадец или швед мечтают о гражданстве Украины», — иронизирует Себастьян П.
«Ну, граждане алкоголики, наркоманы, тунеядцы и убийцы, милости просим», — пошутил Slava P.
«Воевал за Украину? На украинской земле против украинцев! Сволочи, блин, они вообще в Раде о*ренели!..» — пишет on the 12th floor.
«И что, очередь за этим гражданством выстроилась?» — недоумевает Павел С.
«Озвучить их подвиги не пытались?.. Родина хочет знать, в каких битвах и сражениях участвовали эти «достойные патриоты», — с сарказмом добавила Viola B.
«Вояки… С кем они воевали? С детьми?» — возмутился Валерий.
«Ну, то есть Украина официально признала, что на её стороне воюют иностранцы. Какой спрос тогда с ЛДНР?» — задался вопросом Andrew K.
«Украина превращается в какое-то пристанище для изгоев общества и всякого отребья…» — добавил Николай.
«За Украину воевали в ВОВ (Великой Отечественной войне. — М. Р.). А в 2014-м убивали людей Донбасса», — подчеркнул Sergey.
«Очевидно, ждём Навального после выхода. Все российское отребье — в гости», — пишет Vidukaa.
«Закон о легализации нацистов, экстремистов и прочего отребья», — отреагировал Андрей Б.
«Все мутные персонажи из России и так околачивались в Украине. Теперь же им дали зелёный свет. Да, плюс беглые «оппозиционеры» из Беларуси. И ещё американские пособники из Афгана. Во заживём!» — подытожил «Телегамм».