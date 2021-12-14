Накануне запланированной встречи в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна один из кандидатов на пост президента Франции, писатель и публицист Эрик Земмур решил разыграть тему межрелигиозного конфликта, затронув Закавказье. В субботу, 11 декабря, Земмур прибыл в Ереван вместе с бывшим министром культуры Франции Филиппом де Вилье. Накануне визита кандидат в президенты заявил, что выбрал Армению для первой предвыборной поездки потому, что «это древняя христианская земля (…) одна из колыбелей нашей цивилизации… Армения в опасности. Она уже была землей мучеников во времена Османской империи и Геноцида армян. И снова эта страна подвергается преследованиям как со стороны соседнего Азербайджана, так и со стороны Турции». А де Вилье сообщил, что этой поездкой они хотят «послать сигнал надежды армянскому народу, а также всем восточным христианам, которых оставил Запад».

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян и Ильхам Алиев

Во время второй карабахской войны предпринимались попытки квалифицировать ее как столкновение между «исламскими» Азербайджаном и Турцией с «христианской» Арменией. Однако ничего из этого не вышло. Даже сейчас армянская диаспора во Франции, чьи представители опубликовали письмо с выражением протеста против визита Земмура и Вилье в Ереван в издании l’Obs, отказалась следовать теории межрелигиозного противостояния. По их мнению, совершенно неверно представлять военный конфликт прошлого года как эпизод «мировой войны, которую ведет ислам против христианства», поскольку Баку и Анкара проводят политику «пантюркизма», которую не следует «перекрашивать в цвета ислама». Тем не менее религиозный аспект остается важным для Азербайджана, поскольку он уязвим с точки зрения проблемы сохранения христианского наследия в Нагорном Карабахе, которое равно армянскому наследию. А древность этих памятников играет в пользу Еревана в ходе политико-дипломатических переговоров по определению статуса Нагорного Карабаха. Баку в этой ситуации обращается к Ватикану.

«15 декабря выделено красным цветом в календарях премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, — пишет испанское издание Alfa & Omega. — Это первая мирная встреча, которая может положить конец одному из старейших конфликтов в мире. Она пройдет в Брюсселе под эгидой Европейского совета и при полном задействовании дипломатического аппарата Ватикана». Издание ссылается на заявления посла Азербайджана во Франции Рахмана Мустафаева, который представляет интересы республики и при Святом престоле. «Армения — наш сосед, она также зависит от нас в различных аспектах, таких как коммуникации и международные перевозки. Мы не можем идти разными путями. Проблемы есть, но мы должны найти способ достичь стабильности в регионе с помощью дипломатических действий и конкретных жестов на политическом уровне […]. Мы обратились к Ватикану с просьбой о помощи в этом вопросе. Его роль является ключевой», — заявил Мустафаев на встрече с журналистами в Риме. При этом посол заверил в отсутствии в регионе «недоразумений с религиозной точки зрения».

Посол Азербайджана во Франции и Святом Престоле Рахман Мустафаев с президентом Папского совета по межрелигиозному диалогу кардиналом Мигелем Анхелем Аюсо Гихотом. paris.mfa.gov.az

В этой ситуации заявления Земмура, пусть пока только кандидата в президенты, создают проблемы для Баку с учетом того, что Франция вместе с США и Россией является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, занимающейся нагорно-карабахским конфликтом. Земмур разыгрывает «исламистскую карту» в избирательной кампании, и на это придется как-то реагировать действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону. Благожелательное отношение Святого престола к Азербайджану позволит снять обвинения в адрес Баку в преследовании «армянского христианства», а также поможет Макрону, не высказываясь по этой больной для французского общества теме, дезавуировать Земмура. Тем более что позиция Ватикана по проблемам Закавказья совпадает с видением ведущих игроков. Как заявлял в ноябре сего года апостольский нунций в Грузии и Армении архиепископ Жозе Авелину Беттанкур, «вопросы, затрагивающие народы Южного Кавказа, носят глобальный характер, поскольку этот регион граничит с другими странами и всегда был важен для встреч любого рода: только вспомните, что он находится на историческом маршруте древнего Шелкового пути, это настоящее место встречи между народами».

(сс) IllianDerex Эрик Земмур

Там, где есть место встречи между народами, есть место встречи и торговых маршрутов. Проблема восстановления коммуникаций в самом Закавказье и использования его для прокладки международных транспортных коридоров сегодня стоит одной из первой в повестке дня. Однако для этого необходимо исключить возможность разыгрывания конфликтных ситуаций, в том числе религиозных столкновений. Пока это получается, но посмотрим, что будет дальше, в том числе после президентских выборов во Франции.