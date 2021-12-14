Игры с Закавказьем: Земмур, Ватикан и встреча Алиева с Пашиняном в Брюсселе
Накануне запланированной встречи в Брюсселе президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна один из кандидатов на пост президента Франции, писатель и публицист Эрик Земмур решил разыграть тему межрелигиозного конфликта, затронув Закавказье. В субботу, 11 декабря, Земмур прибыл в Ереван вместе с бывшим министром культуры Франции Филиппом де Вилье. Накануне визита кандидат в президенты заявил, что выбрал Армению для первой предвыборной поездки потому, что «это древняя христианская земля (…) одна из колыбелей нашей цивилизации… Армения в опасности. Она уже была землей мучеников во времена Османской империи и Геноцида армян. И снова эта страна подвергается преследованиям как со стороны соседнего Азербайджана, так и со стороны Турции». А де Вилье сообщил, что этой поездкой они хотят «послать сигнал надежды армянскому народу, а также всем восточным христианам, которых оставил Запад».
Во время второй карабахской войны предпринимались попытки квалифицировать ее как столкновение между «исламскими» Азербайджаном и Турцией с «христианской» Арменией. Однако ничего из этого не вышло. Даже сейчас армянская диаспора во Франции, чьи представители опубликовали письмо с выражением протеста против визита Земмура и Вилье в Ереван в издании l’Obs, отказалась следовать теории межрелигиозного противостояния. По их мнению, совершенно неверно представлять военный конфликт прошлого года как эпизод «мировой войны, которую ведет ислам против христианства», поскольку Баку и Анкара проводят политику «пантюркизма», которую не следует «перекрашивать в цвета ислама». Тем не менее религиозный аспект остается важным для Азербайджана, поскольку он уязвим с точки зрения проблемы сохранения христианского наследия в Нагорном Карабахе, которое равно армянскому наследию. А древность этих памятников играет в пользу Еревана в ходе политико-дипломатических переговоров по определению статуса Нагорного Карабаха. Баку в этой ситуации обращается к Ватикану.
«15 декабря выделено красным цветом в календарях премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, — пишет испанское издание Alfa & Omega. — Это первая мирная встреча, которая может положить конец одному из старейших конфликтов в мире. Она пройдет в Брюсселе под эгидой Европейского совета и при полном задействовании дипломатического аппарата Ватикана». Издание ссылается на заявления посла Азербайджана во Франции Рахмана Мустафаева, который представляет интересы республики и при Святом престоле. «Армения — наш сосед, она также зависит от нас в различных аспектах, таких как коммуникации и международные перевозки. Мы не можем идти разными путями. Проблемы есть, но мы должны найти способ достичь стабильности в регионе с помощью дипломатических действий и конкретных жестов на политическом уровне […]. Мы обратились к Ватикану с просьбой о помощи в этом вопросе. Его роль является ключевой», — заявил Мустафаев на встрече с журналистами в Риме. При этом посол заверил в отсутствии в регионе «недоразумений с религиозной точки зрения».
В этой ситуации заявления Земмура, пусть пока только кандидата в президенты, создают проблемы для Баку с учетом того, что Франция вместе с США и Россией является сопредседателем Минской группы ОБСЕ, занимающейся нагорно-карабахским конфликтом. Земмур разыгрывает «исламистскую карту» в избирательной кампании, и на это придется как-то реагировать действующему президенту Франции Эммануэлю Макрону. Благожелательное отношение Святого престола к Азербайджану позволит снять обвинения в адрес Баку в преследовании «армянского христианства», а также поможет Макрону, не высказываясь по этой больной для французского общества теме, дезавуировать Земмура. Тем более что позиция Ватикана по проблемам Закавказья совпадает с видением ведущих игроков. Как заявлял в ноябре сего года апостольский нунций в Грузии и Армении архиепископ Жозе Авелину Беттанкур, «вопросы, затрагивающие народы Южного Кавказа, носят глобальный характер, поскольку этот регион граничит с другими странами и всегда был важен для встреч любого рода: только вспомните, что он находится на историческом маршруте древнего Шелкового пути, это настоящее место встречи между народами».
Там, где есть место встречи между народами, есть место встречи и торговых маршрутов. Проблема восстановления коммуникаций в самом Закавказье и использования его для прокладки международных транспортных коридоров сегодня стоит одной из первой в повестке дня. Однако для этого необходимо исключить возможность разыгрывания конфликтных ситуаций, в том числе религиозных столкновений. Пока это получается, но посмотрим, что будет дальше, в том числе после президентских выборов во Франции.