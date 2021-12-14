В Якутии население возмущено решением депутатов Госсобрания республики, поддержавших федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах. Люди требуют предоставить пофамильный список тех, кто был «за», зарекаются голосовать за «Единую Россию» и недоумевают, почему народные избранники пошли против мнения народа.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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«Запомните всех, кто сидит в этом созыве, и никогда больше за них не голосуйте! Они стоят на страже личных кошельков, никто из них не голосовал по воле народа, который их выбрал!» — призвала пользователь Instagram iriseliia.

«Ой, какие молодцы, и сейчас это преподнесут, что это сделано во благо здоровой нации. Лицемеры, ничего нового, всё ожидаемо», — считает sashaosip.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кода

«Кучка зажравшихся решают за весь народ. Посмотрим, как загубят весь общепит с обязательным введением кодов», — высказала мнение panfilova4719.

«У большинства депутатов напрочь отсутствует логика и честь. Наличие куар-кода абсолютно не значит, что человек не болен. Одобрение антиконституционных законопроектов — преступление!» — 09ira64

«Этот федеральный закон нарушает конституционные права граждан РФ и нарушает закон о медицинской тайне и нарушает Европейскую конвенцию по правам человека, которую РФ ратифицировала», — уверена valence.

«QR-пропуска — опасная штука. Сегодня ты в ТЦ пройдёшь, а завтра за неуплату чего-либо выпадешь из общества и станешь «неприкасаемым». Чистой воды сегрегация общества на белых и чёрных», — предположил niemeyer.

Дарья Драй ИА REGNUM Qr-код

«В моей родной деревне родственники-старики ходят в туалет на улицу и топят печь дровами, выехать могут только летом на лодке и небольшой период зимой на машине (если деньги позволят). Там интернет с боку припеку, какой смартфон с QR-кодом? Депутаты, ну вы же знаете проблемы нашего региона, ну что ж теперь, в районном центре и трусов не купить без QR-кода?» — удивлена tritata.

«Как же так, ведь столько людей было против» (silina2392), «Господа «народные» депутаты, мы запомним голос каждого!» (zinochka_guseva), «Прошу поименный список тех, кто «за» (g.g.petrov), «На выборах в Ил Тумэн голосуйте против «Единой России» (motormax 79 ), «Развелось депутатов, сидят на народные деньги, всех оттуда гнать!» (natahasakadeeva), «Пока голосуем за ЕдРо, так и будет принимать против народа законы» (19 631 001_), «Вот же ж такие с-с-с…слуги народа!» (Ronya), «Москва сказала «Надо!», Якутия ответила «Есть!», «Как достало слепое подчинение центру, как будто своего мнения нет» (Baardy) — возмущаются якутяне в соцсетях.

Многие из них ополчились против «Единой России».

«Вот именно этим и плоха монополия одной партии. Обсуждать можно всё что угодно, а решения принимаются всё равно без учёта мнения граждан. Чисто партийная дисциплина. Голосуйте за единороссов дальше», — иронизировал ogin4yktru.

«Есть тут кто против QR-кодов, но голосовали за «Единую Россию»? Сейчас я бы посмотрел на ваши лица» — признался theArriva.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов

Есть и те, кто констатирует подчинённость регионального парламента федеральному центру: «Как будто они что-то решают. Это же федеральный закон. Слабые они» (AdminovichReboot), «Они проголосовали, во-первых, потому что им дали указание, а во-вторых, они боятся потерять свои кресла, если будут против. Ну и в третьих и самое главное, им всё равно на народ» (arkaskinaleksandr).

«Да-да, пройти по торговому центру в Якутске — это ведь не сравнить по риску с переполненным автобусом, шестью часами на соседних креслах в самолёте рядом с прилетевшим вчера из Египта или неделей в купе поезда», — констатировал бессмысленность нововведения Nelogin.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 14 декабря на сессии Госсобрания республики большинство депутатов поддержали инициативу ввести пропускной режим по QR-кодам по всей стране. Региональный парламент направит в Госдуму положительный отзыв, несмотря на протестные голоса представителей двух партий и около 7 тыс. подписей якутян, несогласных с этим законопроектом.