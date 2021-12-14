Долги граждан России можно погасить за счет Фонда национального благосостояния. С таким предложением выступил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам (фракция КПРФ) Дмитрий Новиков.

Иван Шилов ИА REGNUM Долги

«Объем Фонда национального благосостояния едва ли не сравнялся с доходной частью федерального бюджета, при этом сам бюджет является профицитным. Погасить долги населения и по ЖКХ, и по кредитам, и по ипотечным долгам абсолютно реально», — считает политик.

Информация об этом быстро облетела СМИ и информресурсы. Пользователи соцсетей не остались в стороне от столь громкого заявления и горячо откликнулись. Люди недоумевают по поводу такого предложения и с иронией предполагают, что депутаты «что-то принимают или курят» перед такими инициативами. Пользователи интернета считают, что политика последних лет держится на том, чтобы урвать у простых людей, а не наоборот — обогатить их.

«Ага, ещё что придумают. Не дождёмся мы такого от нашего государства. Наоборот, ещё больше в долги загонят», — отметила подписчица одного из пабликов в Instagram.

Digital.ac.gov.ru Правительство России во главе с Михаилом Мишустиным

«Погасят кредиты, и на следующий же день буханка хлеба будет стоить 500 рублей», — сделал прогноз другой комментатор.

Один из подписчиков шутливо предложил бежать и оформлять ипотеку в связи с таким политическим заявлением. В ответ предложили оформлять сразу три ипотеки и не мелочиться.

«Никто ни за кого ничего не выплатит! Очередной хайп», — считает Наталья К.

«Власти на это не пойдут! Они будут отнимать у народа последнюю копейку!» — выразил мнение Андрей Ш.

Люди обеспокоены экономической ситуацией и интересуются, что делать с накоплениями.

«То денег нет. Теперь их слишком много. Профицитом попахивает. Нужно куда-то закинуть денег, чтобы не обесценились?» — вопрошает пользователь.

Комментируя предложения депутата Новикова, ряд пользователей соцсетей отметили, что в России реализация такой инициативы может только разогнать инфляцию, никакого развития не получится.

Люди, которые исправно трудятся и не копят долги, обижены. Они считают несправедливым то, что государство призывают помочь должникам.

«Тогда пусть придумают выплату и для нас — тех, кто живет без долгов!» — предлагают они.

«Что не списать долги алкашам и тунеядцам, у которых долг 100 и 200 тысяч и больше? Их выселять надо. Добросовестным плательщикам помогать надо, которые стараются последние деньги отдать, лишь бы не было долгов», — сказала подписчица паблика «Подслушано Уральский / Наш Уральский» в соцсети «ВКонтакте».

Дарья Антонова ИА REGNUM Отделение банка

»Одно дело предлагать, другое выполнять!» — резонно заметил Игорь Н.

«Кто же его (Дмитрия Новикова. — ред.) послушает? Все эти предложения мимо кассы», — сделала вывод Людмила Х.

«Деньги есть! Но вы держитесь!» — оставлен комментарий на площадке паблика «Инцидент/Пермь» в соцсети «ВКонтатке».

Практически все комментаторы восприняли предложение политика как несерьезное. Люди называют реализацию такой инициативы сказкой и хорошим ходом для собственного пиара депутата.