Пока внимание президента СШАДжо Байдена и его команды сосредоточено на ядерной сделке с Ираном, гнойной раной в самом сердце Ближнего Востока по-прежнему остается война в Сирии. Хотя нынешние американские власти не стали в значительной мере отходить от курса предыдущих администраций, считать решение этого конфликта своей приоритетной задачей они перестали в крайне неудачное время. Сейчас появляются возможности найти решение сирийского кризиса, и США следует выделить дипломатическую энергию, необходимую для их использования. Залогом успеха после многих лет неудач является не только взаимодействие на самом высоком уровне, но и реалистичная оценка того, чего можно достичь в любой сделке, пишет руководитель ближневосточной программы Центра Вильсона, который занимал пост спецпредставителя США по Сирии и специального посланника глобальной коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Джеймс Джеффри в статье, вышедшей 13 декабря в Foreign Affairs.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Риски, сопряженные с такой потерей интереса к Сирии, значительны. Конфликт уже обернулся в стратегический полный провал: победа режима сирийского президента Башара Асада станет сигналам автократам по всему миру, что даже после массовых убийств всё равно возможно сохранить власть. Кроме того, продемонстрирует она и то, что Иран и Россия стали играть в регионе более важную роль.

Успех Асада также породил ряд геополитических угроз, от усиления «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) до развертывания иранских высокоточных ракет, нацеленных на Израиль, и массовых потоков беженцев, которые угрожают дестабилизировать соседние государства и ЕС. А для самих сирийцев продолжавшаяся десятилетие гражданская война стала тяжелейшим испытанием: многие погибли, более половины жителей были вынуждены бежать из своих домов, а большинство граждан остались без средств к существованию. Если оставить такое положение дел без внимания, такая динамика будет угрожать дестабилизацией Ближнего Востока на долгие годы.

Министерство обороны Российской Федерации Работа Российских саперов в Алеппо. Сирия

Из-за конфликта на территории арабской республики оказались вооруженные силы США, Израиля и Турции, в связи с чем не исключен риск столкновений между ними и иранскими, российскими и сирийскими военными. Так, если в Вашингтоне анклав Сирийских демократических сил (СДС) на северо-востоке Сирии считают важным союзником против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), то в Анкаре видят в курдской группировке террористическую угрозу.

Две недавние провокации — нарушение Асадом в июле соглашения о прекращении огня на юго-западе 2017 года, которое было согласовано между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным, и нападение поддерживаемых Ираном «боевиков» в октябре на американские силы на их базе Аль-Танф на юге Сирии — прошли без заметной реакции со стороны Америки. Они могут подтолкнуть Асада или иранцев к эскалации действий в районах, патрулируемых турецкими или американскими войсками.

Высокопоставленные чиновники администрации Байдена неоднократно давали понять, что не заинтересованы в серьезных усилиях по урегулированию сирийского конфликта. По мере изменения ситуации и возможного компромисса они должны пересмотреть это решение. Хотя внимание США к Ирану находится в большей степени на переговорах по решающей ядерной программе, чем на региональных действиях Тегерана, как только администрация прояснит положение дел по этим переговорам, ей следует серьезно заняться Сирией. Опасности игнорирования конфликта и потенциальные выгоды от заключения сделки слишком велики, чтобы упустить возможность.

Давайте заключим сделку

Соединенные Штаты должны возглавить любые новые усилия дипломатов для достижения урегулирования сирийского конфликта. Хотя любая сделка должна соответствовать формальной роли ООН, только Вашингтон может координировать действия многих членов антиасадовского альянса. И единственный реальный собеседник для США на этих переговорах — Россия. Те, кто пытался заключать сделки напрямую с Асадом с 2011 года, постоянно разочаровывались, и Иран обычно отвергает обсуждение своих действий в соседних государствах со странами за пределами региона. Москва не имеет полного контроля над Асадом и должна соперничать за влияние с Ираном, но она остается главным партнером в альянсе Россия-Сирия-Иран. У Москвы также более ограниченные амбиции, чем у Дамаска или Тегерана, что делает ее более податливой для урегулирования конфликта путем переговоров.

Башар Асад на встрече с Али Хаменеи

Администрация Байдена должна проводить постепенную деэскалацию с обеих сторон. Этот подход будет напоминать стратегию, принятую двумя предыдущими администрациями США, однако конкретные вопросы, которым следует уделить приоритетное внимание, будут зависеть от предпочтений администрации Байдена, ее партнеров и другой стороны. В первую очередь в списке, вероятно, будут политические уступки Дамаска, обеспечивающие безопасное возвращение беженцев, включая переселение под международным контролем, аналогичные положения о безопасности и мониторинге для реинтеграции оппозиционных сил и группировки СДС, гарантии безопасности на южной границе Турции, а также окончательное удаление с сирийской территории стратегического оружия Ирана, особенно его высокоточных ракет (полный уход Ирана нереален).

В обмен на это Россия, скорее всего, потребует вывода американских, израильских и турецких вооруженных сил из Сирии. Москва также, вероятно, потребует сотрудничества США в борьбе с терроризмом в Сирии против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которое Асад, похоже, не в состоянии победить, наряду с ослаблением санкций и возвращением беженцев из Турции, Иордании и Ливана в свои родные города. Россия может надеяться, возможно, и безосновательно, что эти шаги откроют путь для иностранных инвестиций в Сирию, что избавит Москву от попыток поддержать рушащуюся экономику страны. Наконец, новая резолюция Совета Безопасности ООН должна будет официально закрепить любую сделку и установить надзор за выполнением обязательств каждой из сторон. Конечным результатом будет возвращение Сирии в качестве «нормальной» нации и полноправного члена Лиги арабских государств.

Москва может быть более восприимчива к сделке в этом направлении, чем это оценивает администрация Байдена. История показывает, что Соединенные Штаты вместе со своими партнерами могут оказывать давление, которое влияет на стратегические расчеты России в Сирии. Для продвижения усилий ООН администрации Трампа и Обамы, а также ЕС и арабские государства подвергли режим Асада экономическому и дипломатическому давлению. Администрация Трампа в конечном счете объединила военное давление с экономическими и дипломатическими действиями: она нанесла авиаудары, которые остановили атаки Асада с применением «смертоносного химического оружия», удержали войска США на северо-востоке и юге Сирии и поддержали военное вмешательство Израиля и Турции в республике. К концу 2018 года эти шаги привели к тупику, который сохраняется сегодня.

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Затем администрация Трампа подтолкнула Москву к компромиссному решению, при котором в обмен на ослаблении международного давления на Сирию, особенно в части санкций, а также возвращение Асада в международную политику России пошла бы уступки по геостратегическим вопросам. Они включали, как уже отмечалось, удаление иранского стратегического оружия, сотрудничество с политическим процессом ООН по примирению с оппозиционными силами и беженцами, а также прекращение программ химического оружия.

The White House Пресс-конференция Дональда Трампа

Это предложение было достаточно привлекательным, чтобы Путин пригласил госсекретаря США Майкла Помпео в Сочи в мае 2019 года для его рассмотрения. В итоге Путин в то время решил не заключать сделку. Скорее всего, он посчитал, что сможет одержать полную военную победу, благодаря которой ему удастся не только достигнуть его основных целей в Сирии, но и сделать Москву крупным региональным игроком. Эта его точка зрения, безусловно, была вдохновлена неоднократными попытками Трампа вывести американские войска из страны. Москва непрерывно пыталась разделить альянс противников Асада, оказывая давление на турок, израильтян и курдских союзников США, чтобы те заключили отдельные сделки с Асадом. Обращение арабских государств к Дамаску также воодушевило россиян.

Перспективы мира

Однако сегодня надежды России на чистую победу Асада поутихли. Столкнувшись с непримиримостью сирийского режима, турки, израильтяне и курды сохраняют свои военные позиции в Сирии. Связь некоторых арабских государств с Асадом вызывает беспокойство, но пока что она не привела к реинтеграции Асада в Лигу арабских государств. Администрация Байдена подтвердила большинство элементов предыдущей стратегии: сохранение присутствия войск США и, с некоторыми изменениями, режима санкций; предупреждение всем сторонам не оспаривать различные соглашения о прекращении огня с турецкими, оппозиционными и курдскими силами; поддержка израильской авиации против Ирана, сотрудничество с СДС в борьбе против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и, косвенно, против Дамаска; привлечение к ответственности режима Асада посредством дипломатических усилий и сбора информации в поддержку расследований ООН и европейских судебных процессов против сирийских официальных лиц; поддержка политических усилий ООН.

В этой ситуации возможности Москвы ограничены. Там знают, что Асад не выигрывал конфликт, и у него нет очевидных способов достичь этого. Поддерживаемые США и Турцией группы владеют почти 30% сирийской территории, включая большую часть нефтяных запасов страны и большую часть ее пахотных земель. Половина населения, которое остается беженцами или внутренне перемещенными лицами, по-прежнему опасается возвращения под контроль Асада, а израильская авиация ограничила размещение ракет Ирана. Хотя риски и затраты для Москвы ограничены, они не незначительны. К ним относятся дальнейшее ухудшение ситуации в шаткой экономике Асада, трения внутри режима и непреднамеренная эскалация с превосходящими силами Израиля, США или Турции. Фактически до ухода администрации Трампа высокопоставленные российские чиновники обсуждали возможные сделки с Соединенными Штатами, которые могли бы положить конец конфликту.

Staff Sgt. Andrew Goedl Американский и турецкий военные в Сирии

Более того, региональные союзники Вашингтона теперь более сплочены. Соглашения Авраама углубили связи Израиля с арабскими странами Персидского залива, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган значительно смягчил свои ссоры с другими партнерами США в регионе, а разорванные связи Катара с Советом сотрудничества стран Персидского залива были восстановлены. Лидеры наиболее важных региональных государств призывают Соединенные Штаты взять на себя более заметную роль. Даже безуспешная попытка добиться прорыва в Сирии укрепит региональную поддержку резервной позиции Вашингтона, сохраняя тупик, который не дает Ирану и России добиться стратегической победы.

Безусловно, администрация не может сейчас уделить свое полное внимание крупной дипломатической инициативе по Сирии. Однако такой шаг менее рискован, чем если позволить конфликту — и всем сопутствующим гуманитарным трагедиям и угрозам безопасности — затягиваться бесконечно. Хотя соглашение не будет идеальным, прекращение войны в Сирии резко повысит ценность Вашингтона как партнера в области безопасности на Ближнем Востоке и за его пределами.