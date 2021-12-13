Президент США Джо Байден дал оценку стихийным бедствиям, вызванным торнадо на юге и среднем западе страны, использовав трагедию для продвижения своей климатической политики. Во время беседы с репортерами по поводу торнадо в Уилмингтоне, штат Делавэр, Байден согласился, что интенсивность бури связана с изменением климата.

Томас Коул. Путь империи. Крушение. 1836

Center for American Progress Action Fund Джо Байден

«Нам известно, что при потеплении климата все штормы становятся более интенсивными. Все. И очевидно, что это имело место здесь, но я пока не могу говорить более конкретно по этому поводу», — сказал Байден, заявив, что ему нужно проконсультироваться со специалистами.

Речь идет о серии смертоносных ураганов и торнадо 10−11 декабря, которые за одну ночь прошли в Кентукки, Иллинойсе, Арканзасе, Теннесси и Миссури. В результате погибло около 100 человек.

При этом американские СМИ отмечают, что серия торнадо 10−11 декабря могла побить рекорд 1925 года, когда ураган бушевал более трех часов и прошел через три штата и две крупные реки. По данным Книги рекордов Гиннесса, это был самый длинный непрерывный путь торнадо за всю историю наблюдений.

Nasa.gov Ураган «Фабио»

Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией Fox News.

«С 1880 года температура на планете повысилась меньше, чем на 1,6 градуса. Это в пределах нормы изменений с тех пор, как мы начали вести учет. Климат меняется, мы проходим через мини ледниковые периоды, затем периоды потепления. В декабре у нас много раз были торнадо. В прошлом у нас были более мощные штормы. Обвинять во всем этом изменение климата, а затем с гордыней думать, что Америка может что-то с этим сделать, в то время как Китай и Индия ничего не делают, а мы за все это платим — это умопомрачительно», — считает oregonrepublican662.

«Существует еще одно слово для обозначения изменения климата. Оно называется погода. Вы упомянули, что с 1880 года температура изменилась на 1,6 градуса. Я напомню, что это был мини-ледниковый период. Погодные условия на Земле в большей степени зависят от солнечного цикла. Доказательство? Цикл, через который проходит Земля, точно такой же, как на Марсе. И на Марсе нет ни живых людей, ни промышленности, ни ничего другого, что, как утверждают левые, изменяет климат», — отвечает CrustyAshChief.

«Изменение климата — главная религия левых. Они манипулируют наукой. Что действительно поражает воображение, так это их вера в то, что они могут что-то сделать путем сокращения так называемых парниковых газов. Реальность такова, что более 90% парниковых выбросов происходит от водяного пара. Весь мир может перейти на 100% ветровую, солнечную и ядерную энергию, и это не изменит активность торнадо или ураганов. Грозы возникают от чего? Когда холодная атмосфера сталкивается с теплой атмосферой. Чаще всего это происходит весной и зимой. Сила торнадо зависит от различий в столкнувшихся атмосферах и системах давления. Самый теплый период в зарегистрированной истории Америки был в 1933 году. Было ли это связано с изменением климата? Кто тогда выбрасывал так называемые парниковые газы? Либералы заблуждаются, и когда наука расходится с их мировоззрением, им приходится манипулировать данными, чтобы они соответствовали их убеждениям», — объясняет GoBlue1933.

«Да, климат меняется, климат Земли меняется уже миллионы лет. Последний ледниковый период был около тысячи лет назад. Говорят, что следующий ледниковый период, по прогнозам, наступит примерно через 1500 лет. Климат постоянно меняется, и НЕ ИЗ-ЗА НАС. На Земле было много ледниковых периодов, и они будут продолжаться еще долго после нашего исчезновения», — пишет canceled194.

«Климат постоянно меняется. Загрязняем ли мы окружающую среду? Да, но мы — одна из самых чистых стран в мире. Что хочет сделать Байден — отобрать у нас топливо, ограничить наше производство, заменить уголь, газ и нефть, не имея технологий. Ограничение нашего производства просто обогатит Индию, Китай и Россию — они загрязняют воздух в 10 раз больше, чем мы. Неужели он думает, что загрязнение воздуха не циркулирует по всему миру? Держите производство в США, где мы можем контролировать уровень загрязнения, а не отдавать его стране, которой на это наплевать», — призывает gototheright.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Климатическая повестка

«У нас всегда были торнадо. Они кажутся хуже по мере роста населения и увеличения количества зданий в районах, которые раньше были незаселенными. Моему папе было 8 лет, когда в 1927 году произошло наводнение на реке Миссисипи. Они жили в Джонсборо, штат Арканзас, и на лодке можно было доплыть до Мемфиса. Так что стихийные бедствия происходят здесь столько же, сколько существует Земля», — напоминает arkie72015.

«Вы попали в самую точку. Эти бури и пожары существовали ВСЕГДА. Просто сейчас они кажутся хуже, потому что на их пути оказывается больше людей и имущества. И с каждым годом стоимость труда и материалов растет, поэтому восстановление обходится дороже», — отвечает mlb6d9.

«Демократы утверждают, что они «следуют науке», но они никогда не упоминают образцы ледяных кернов, которые рассказывают о циклах потепления/охлаждения. Что это за циклы? Солнечные циклы, изменение эллиптической орбиты вокруг Солнца на круговую, наклон Земли и, конечно, расстояние от Солнца в этих многочисленных циклах. Эти циклы иногда сходятся вместе каждые несколько тысяч лет. Так, когда Земля находится дальше всего от Солнца в своей эллиптической фазе, во время минимального цикла Солнца наступает ледниковый период. И наоборот, во время фаз потепления происходит обратное. Демократы либо не занимаются самообразованием, либо проталкивают технологии, в которых они могут быть финансово заинтересованы», — размышляет ConservativeGuy001.

«Я вырос в конце 60-х годов, и у нас было много таких же разрушительных штормов. Мы никогда не слышали ни слова о глобальном потеплении. Нам говорили, что, возможно, наступает ледниковый период, потому что Земля остывает. Климатологи ошиблись, поэтому им приходится придумывать другой кризис, чтобы сохранить работу», — подчеркивает Justapersontoo.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Байден заявил, что глобальное потепление в 2021 году причинило Соединённым Штатам Америки ущерб в размере $100 млрд.