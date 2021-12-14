Исполняется 22 года со дня подписания Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Белоруссия

Как так получилось, что десять миллионов советских граждан, живущих на белорусской земле, наследников Великой Победы, героических завоеваний и великих свершений стали мыслить в парадигме «клочкового» хуторянства?

Помните небезызвестное заявление, что «белорусы — это русские со знаком качества»? Что из этого следовало? Первое: белорусы — русские. Русские. Тут всё правильно. Беларусь — от слова «Русь».

Russia.mfa.gov.by Торжественная церемония подписания Договора об образовании Союза России и Белоруссии во Владимирском зале Большого Кремлёвского дворца

Но, второе, «знак качества», как некое отличие… Кто-то в этом углядел высокомерное обособление, апломб и самопревозношение в некую «элитарность». Кто-то «спустил» на косноязычие.

Но это заявление, несмотря на уничижительный тон для большинства русских людей — дескать, нас обозначили как «некачественных», в то же время усыпило бдительность многих. Ведь параллельно в Белоруссии шёл процесс беспрепятственной дерусификации. Русскоязычные вывески и указатели заменялись на мовные. Национальный лидер, выступая в купаловском театре, заявлял о построении «хорошего национализма» и необходимости развивать «отличие от русских».

Сравните два интервью белорусского президента Гордону и Киселёву, между которыми не так много времени. Это многое объяснит.

В России подумали, мол, в РБ всё хорошо, никуда не денутся. Но за десятилетия имитации интеграции Белоруссия — ментально и последовательно — отходила от России.

ИА REGNUM Дерусификация топонимики Минска в польском стиле

Не нужно удивляться, что социологические опросы показывают всё меньший процент белорусских граждан, желающих объединения с Россией. Потому как спокойно воспринимается «мягкая» антироссийская риторика белорусской пропаганды. Этому также способствовала перепись, где белорусский язык подавался как родной… для подавляющего большинства населения страны, говорящих, думающих и видящих сны исключительно на русском языке.

Многолетнее вдалбливание «клочковости» в сознание белорусских граждан сделало своё дело: нас практически убедили, что мы не русские, что мы будем защищать свой «независимый клочок», на котором всегда велись «не наши войны», что на нашу независимость посягают и т. д.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мова

Кто посягает? От кого мы должны быть независимы? Ясное дело, независимы — от России, она же и «посягает». Ну не Польше же с Прибалтикой адресованы эти постоянные заклинания.

Десятилетиями звучала риторика дистанцирования от России. И теперь она — после подписания десятков «интеграционных карт», которые никак положительно не повлияли на жизнь нашего единого народа, разделённого границами государств, — лишь усилилась.