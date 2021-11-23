Стремительная цифровизация разных сфер жизни порождает проблемы вокруг защиты прав людей, так как внедрение той или иной технологии идёт по контуру бизнеса, часто задевая интересы граждан, но минуя при этом законодательство и контроль со стороны органов власти. Сама природа цифровых технологий делает такой контроль сложным, не поддающимся управлению какой-то одной страны. Встаёт вопрос — как разрабатывать регуляторные меры и какими они должны быть? Нужно ли для этого специальное международное цифровое право?

Иван Шилов ИА REGNUM Цифровые технологии

Army.mil Защита данных

В первую очередь речь идёт о цифровых платформах, которые, подкупив пользователей удобством (быстротой и доступностью), превратились в цифровой двойник нашей жизни. Это виртуальное место взаимодействия с государством, бизнесом и людей между собой создало явление, которое мы называем цифровой экономикой. Однако, несмотря на достаточно демократичную первоначальную форму, следуя законам экономики, началась монополизация и концентрация ресурсов онлайн-платформ в руках нескольких высокотехнологичных транснациональных компаний, которые не несут никакой нравственной ответственности перед пользователями и государствами, а правовая ответственность не может быть покрыта существующими на данный момент законами.

Самые чувствительные зоны цифровых платформ — управление данными и модерация контента.

Разговоры на эти темы ведутся уже не первый год на национальных и международных площадках, но никаких общих и конкретных решений принято не было.

Тем не менее можно отметить несколько примеров того, как органы власти отдельных стран пытаются оградить своих граждан от несправедливости и ущемления прав при использовании цифровых платформ, в том числе и тех, в которые вшиты технологии искусственного интеллекта.

Европейская комиссия предложила комплекс мер по улучшению условий труда людей, работающих на цифровых платформах. Новые правила гарантируют, что наёмные работники, работодателями которых являются цифровые платформы, смогут пользоваться трудовыми правами и социальными льготами, как и другие работающие граждане. Они также получат дополнительную защиту от ошибок алгоритмического управления со стороны платформ (речь идёт о дискредитации). Работники приобретают легальный статус занятости, соответствующий их фактическим условиям работы, а это означает право на минимальную заработную плату, право на ведение коллективных переговоров, рабочее время и охрану здоровья, право на оплачиваемый отпуск или улучшенный доступ к защите от несчастных случаев на работе, пособия по безработице и болезни и накопительные пенсии по старости.

В Китае 01 ноября 2021 года правительство представило новый закон, который впервые попытается регулировать хранение, передачу и обработку персональных данных. Статья 2 Закона о защите личной информации гласит: «Личная информация физических лиц пользуется правовой защитой; никакая организация или физическое лицо не может нарушать права и интересы физических лиц в отношении личной информации».

Новый закон представляет, аналогично Европейскому общему регламенту защиты данных 2018 года, стандартизацию, обновление и формализацию принципов защиты данных.

Сюда входят запрет на алгоритмическую ценовую дискриминацию и требования переносимости данных, новые подходы к трансграничной передаче данных и требования к обработке данных несовершеннолетних младше 14 лет.

В Индии пока ведутся острые дискуссии о необходимости определения прав человека в отношении цифровых платформ. Для этого в стране создан Центр права, регулирования и технологий. В начале декабря Центр провел виртуальную конференцию под названием «Недобросовестная практика ведения бизнеса в отношении платформ электронной коммерции и необходимость предварительного регулирования цифровых рынков в Индии», цель которой — обсудить правовое взаимоотношение человека и цифровой платформы.

В США двухпартийной группой сенаторов был предложен законопроект, обязывающий «Мета» («Фейсбук») и другие компании, работающие в социальных сетях, предоставлять свои данные независимым исследователям.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Глава Facebook Марк Цукерберг

Документ носит название «Закон об ответственности и прозрачности платформы» и направлен на «поддержку исследований о влиянии цифровых платформ на общество». Предлагаемый закон заставит социальные сети передавать университетским исследователям данные, которые они запрашивают через Национальный научный фонд.

В Австралии собираются принять закон, который заставит социальные сети предоставлять подробную информацию о пользователях, которые публикуют клевету. В новом законодательстве будет введен механизм подачи жалоб с требованием удалить такой материал с платформы.

Всего за историю существования цифровых платформ только в странах Большой двадцатки и в ЕС было внесено почти 300 изменений в правила управления и раскрытия данных. В сфере регулирования контента и интеллектуальной собственности произошло вдвое больше изменений, чем в налоговой сфере. Но всё равно это напоминает движение по кругу. Права людей продолжают нарушаться, свежие правила регулирования отношений цифровой платформы и человека не успевают за технологическими новшествами и, едва догнав их, снова морально устаревают. Дело, конечно, не в самих технологиях, а в принципах их использования, нацеленных на сверхприбыльное использование добытых у людей данных.