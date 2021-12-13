Газовый шантаж ЕС от Лукашенко — снова за счет России. Но не только
Очередную угрозу заблокировать поставки российского газа через Белоруссию Александр Лукашенко заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT. ПАО «Газпром» не комментирует угрозы руководителя другой части Союзного государства России и Белоруссии.
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«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», — сказал Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании.
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Лукашенко за предновогодние два месяца неоднократно заявлял о возможности заблокировать поставки российского газа в ЕС. Свои намерения он обусловил санкционным давлением стран Запада и их партнёров. При этом, как следует из заявлений руководителя постсоветской республики, в жертву также будут принесены интересы не только единственного союзника — России, но также и второго номинального «стратегического партнёра» и союзника — Китая.
Выступая 11 ноября перед членами правительства Белоруссии, Лукашенко угрожал перекрыть транзит газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал — Европа». Он заявил: «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить».
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После этого, 30 ноября, в интервью МИА «Россия сегодня» Лукашенко заявил о готовности заблокировать поставки российских углеводородов в ЕС, равно как и поставки товаров Китая и Евросоюза через Белоруссию. «Когда меня будут «душить» поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите, — сказал Лукашенко. — Поляки решили закрыть границу с Белоруссией — хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наши интересы сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою, что будет тогда с этим потоком, который в основном в Россию, Китай идет через нас?».
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Руководитель кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков 15 ноября напомнил о заявлении президента Владимира Путина о том, что Россия всегда выполняла свои обязательства по контрактам, отметив, что «Россия была, есть и потенциально будет оставаться страной-гарантом энергетической безопасности европейского континента».
В комментарии 1 декабря по поводу очередной угрозы Лукашенко перекрыть транзит российского газа через Белоруссию руководитель кремлёвской пресс-службы сообщил, что российский президент с пониманием относится к жёсткой реакции Лукашенко на «неоправданное и агрессивное» внешнее давление.
«Мы не хотим даже обсуждать подобную ситуацию», — сказал Песков, комментируя очередную угрозу Лукашенко перекрыть транзит российского газа в ЕС по принадлежащему «Газпрому» трубопроводу «Ямал — Европа».
После этого Путин и Лукашенко неоднократно обсуждали актуальные вопросы двусторонних отношений. По их итогам угрозы транзитного лимитрофа заблокировать международный транзит не прекратились. Подтверждением этому является обновлённое 13 декабря интервью Лукашенко турецкому медиа-холдингу из «пула Эрдогана».
Отвечая на вопросы журналистов о новой угрозе Лукашенко перекрыть поставки российского газа в ЕС, заявленной в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, 13 декабря Песков сказал журналистам: «Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает Российской Федерации и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам».
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После продажи «Белтрансгаза» российскому «Газпрому» формально Лукашенко не может перекрыть транзит российского газа в ЕС. Зато он может сделать это по факту — например, направив группу спецназа на совершение диверсии.
Подрыв или иная порча международного трубопровода будет эффектной, но не эффективной. Санкции от такого акта не ослабятся, а усилятся. Самое опасное следствие такого гипотетического сценария, на который официальный Минск вряд ли пойдёт, — изменение отношения Кремля к перспективе дальнейшего правления Лукашенко.
Он бессменно правит Белоруссией с 1994 года и неоднократно публично признавался в фальсификации президентских выборов. После скандальной президентской кампании 2020 года Лукашенко намерен править и дальше, переместившись в незаконный, но фактически наделённый серьёзными политическими полномочиями орган — так называемое «Всебелорусское народное собрание». Во главе ли ВНС или с опорой на штыки (как сейчас), без поддержки Кремля у Лукашенко нет никаких шансов усидеть.
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Запад не поддаётся на шантаж Минска. ЕС не только не смягчил режим санкций, но и ввёл пятый пакет ограничительных мер. Работая над пятым пакетом, европейские чиновники анонсировали принятие шестого пакета. Об этом хорошо известно экспертам, уже упражняющимся в остроумии при комментировании образа Лукашенко с вентилем на трубопроводе «Южный поток».
Газовые поставки в ЕС диверсифицированы, у «Газпрома» нет монополии — у него есть лучшие цены и большие объёмы. Газопроводный участок «Ямал — Европа» на белорусской территории — не единственный из наземных. Готовится к запуску «Северный поток — 2».
Есть и другие газопроводы, и альтернативные поставщики, готовые насытить рынок Евросоюза любым газом — в том числе СПГ. Объективно, Лукашенко помогает поддерживать высокие цены не только на продукцию Газпрома. При этом главная заслуга в поддержании высоких цен на европейском рынке принадлежит не руководителю постсоветской республики, но спекулянтам ЕС.
Россия не проявляет нервозности даже на словах, хотя создаваемый лукашенковской пропагандой инфоповод заслуживает внимания.
Белорусская дочерняя компания российского Газпрома — «Газпром трансгаз Беларусь» является крупнейшим налогоплательщиком Белоруссии. Резать курицу, которая несёт золотые яйца, экономически нецелесообразно. Однако политически допустимо, считают в Минске, когда ситуация критическая.