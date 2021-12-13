Очередную угрозу заблокировать поставки российского газа через Белоруссию Александр Лукашенко заявил в интервью турецкой телерадиокомпании TRT. ПАО «Газпром» не комментирует угрозы руководителя другой части Союзного государства России и Белоруссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

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«Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жесткой мерой», — сказал Лукашенко в интервью турецкой телерадиокомпании.

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Лукашенко за предновогодние два месяца неоднократно заявлял о возможности заблокировать поставки российского газа в ЕС. Свои намерения он обусловил санкционным давлением стран Запада и их партнёров. При этом, как следует из заявлений руководителя постсоветской республики, в жертву также будут принесены интересы не только единственного союзника — России, но также и второго номинального «стратегического партнёра» и союзника — Китая.

Выступая 11 ноября перед членами правительства Белоруссии, Лукашенко угрожал перекрыть транзит газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал — Европа». Он заявил: «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить».

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President.gov.by Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании с членами правительства

После этого, 30 ноября, в интервью МИА «Россия сегодня» Лукашенко заявил о готовности заблокировать поставки российских углеводородов в ЕС, равно как и поставки товаров Китая и Евросоюза через Белоруссию. «Когда меня будут «душить» поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите, — сказал Лукашенко. — Поляки решили закрыть границу с Белоруссией — хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наши интересы сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою, что будет тогда с этим потоком, который в основном в Россию, Китай идет через нас?».

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Руководитель кремлёвской пресс-службы Дмитрий Песков 15 ноября напомнил о заявлении президента Владимира Путина о том, что Россия всегда выполняла свои обязательства по контрактам, отметив, что «Россия была, есть и потенциально будет оставаться страной-гарантом энергетической безопасности европейского континента».

В комментарии 1 декабря по поводу очередной угрозы Лукашенко перекрыть транзит российского газа через Белоруссию руководитель кремлёвской пресс-службы сообщил, что российский президент с пониманием относится к жёсткой реакции Лукашенко на «неоправданное и агрессивное» внешнее давление.

«Мы не хотим даже обсуждать подобную ситуацию», — сказал Песков, комментируя очередную угрозу Лукашенко перекрыть транзит российского газа в ЕС по принадлежащему «Газпрому» трубопроводу «Ямал — Европа».

Gazprom.ru Газопровод «Ямал — Европа»

После этого Путин и Лукашенко неоднократно обсуждали актуальные вопросы двусторонних отношений. По их итогам угрозы транзитного лимитрофа заблокировать международный транзит не прекратились. Подтверждением этому является обновлённое 13 декабря интервью Лукашенко турецкому медиа-холдингу из «пула Эрдогана».

Отвечая на вопросы журналистов о новой угрозе Лукашенко перекрыть поставки российского газа в ЕС, заявленной в интервью турецкой телерадиокомпании TRT, 13 декабря Песков сказал журналистам: «Мы по-прежнему хотим надеяться, что ничто не помешает Российской Федерации и дальше безупречно выполнять свои обязательства по действующим контрактам».

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После продажи «Белтрансгаза» российскому «Газпрому» формально Лукашенко не может перекрыть транзит российского газа в ЕС. Зато он может сделать это по факту — например, направив группу спецназа на совершение диверсии.

Подрыв или иная порча международного трубопровода будет эффектной, но не эффективной. Санкции от такого акта не ослабятся, а усилятся. Самое опасное следствие такого гипотетического сценария, на который официальный Минск вряд ли пойдёт, — изменение отношения Кремля к перспективе дальнейшего правления Лукашенко.

Он бессменно правит Белоруссией с 1994 года и неоднократно публично признавался в фальсификации президентских выборов. После скандальной президентской кампании 2020 года Лукашенко намерен править и дальше, переместившись в незаконный, но фактически наделённый серьёзными политическими полномочиями орган — так называемое «Всебелорусское народное собрание». Во главе ли ВНС или с опорой на штыки (как сейчас), без поддержки Кремля у Лукашенко нет никаких шансов усидеть.

Kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

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Запад не поддаётся на шантаж Минска. ЕС не только не смягчил режим санкций, но и ввёл пятый пакет ограничительных мер. Работая над пятым пакетом, европейские чиновники анонсировали принятие шестого пакета. Об этом хорошо известно экспертам, уже упражняющимся в остроумии при комментировании образа Лукашенко с вентилем на трубопроводе «Южный поток».

Газовые поставки в ЕС диверсифицированы, у «Газпрома» нет монополии — у него есть лучшие цены и большие объёмы. Газопроводный участок «Ямал — Европа» на белорусской территории — не единственный из наземных. Готовится к запуску «Северный поток — 2».

Есть и другие газопроводы, и альтернативные поставщики, готовые насытить рынок Евросоюза любым газом — в том числе СПГ. Объективно, Лукашенко помогает поддерживать высокие цены не только на продукцию Газпрома. При этом главная заслуга в поддержании высоких цен на европейском рынке принадлежит не руководителю постсоветской республики, но спекулянтам ЕС.

Nord Stream 2. Nikоlai Ryutin Газопровод «Северный поток — 2»

Россия не проявляет нервозности даже на словах, хотя создаваемый лукашенковской пропагандой инфоповод заслуживает внимания.

Белорусская дочерняя компания российского Газпрома — «Газпром трансгаз Беларусь» является крупнейшим налогоплательщиком Белоруссии. Резать курицу, которая несёт золотые яйца, экономически нецелесообразно. Однако политически допустимо, считают в Минске, когда ситуация критическая.