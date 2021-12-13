Абхазию сотрясает мощный энергокризис. Сообщения Республиканского унитарного предприятия (РУП) «Черноморэнерго» напоминают фронтовые сводки: произошла авария, вышел из строя трансформатор, в связи с ремонтными работами будет отключено электричество — такие новости ежедневно получают жители Абхазии.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Республика Абхазия

Давно стали привычными веерные отключения — энергосистема республики, построенная еще в 1950-х годах, в значительной степени изношена и не справляется с возрастающими нагрузками. Основной источник электроэнергии для Абхазии — крупнейшая в Закавказье Ингурская ГЭС расположена по обоим берегам реки Ингур, по которой проходит государственная граница между Грузией и Абхазией. Вырабатываемая ГЭС электроэнергия поступает в оба государства примерно в равных объемах. Однако в последнее время наметилась тенденция к обезвоживанию реки, что приводит к постепенному снижению производственной мощности электростанции.

Paata Vardanashvili Ингурская ГЭС

Сезонные пики потребления электроэнергии в Абхазии приходятся на лето и зиму. В жаркий летний сезон нагрузку на энергосети увеличивают сотни тысяч туристов и многочисленные постоянно работающие кондиционеры. Зимнее отопление осуществляется также в основном за счет электрических нагревателей.

Республика остро нуждается в газификации. В начале декабря было подписано российско-абхазское соглашение по разработке и согласованию Генеральной схемы газификации Абхазии на 2021−2022 гг. При соблюдении сроков, работы «на земле» начнутся не ранее 2023 г. и займут несколько лет.

Кризисное обострение в энергоснабжении вызвано не только объективными факторами, но и отсутствием эффективных управленческих решений. Постановлением правительства Абхазии № 106 от 21.09.2020 тарифы на электроэнергию в 2021 году составляют: для физических лиц — 40 коп./кВт*ч (на порядок ниже, чем в России), для юридических — от 10 коп. для электрифицированного городского транспорта до около 1 руб. для других потребителей. Лишь для энергопотребления в целях майнинга криптовалют установлен повышенный тариф — 1,5 руб./кВт*ч. В случае перетока электроэнергии из других стран (то есть из России), что имело место осенью 2021 г., тариф составляет 2,9 руб./кВт*ч. Такая тарифная сетка не является экономически обоснованной и не обеспечивает финансирование не только модернизации, но и текущего обслуживания ветхой энергосистемы Абхазии.

Chernomorenergo.info Тарифы на электроэнергию в Республике Абхазия

Проблема усугубляется низкой платежной дисциплиной и прямыми хищениями электроэнергии. Несмотря на заниженные субсидируемые тарифы, по итогам 2020 г. РУП «Черноморэнерго» получило оплату только 40% выставленных счетов, в том числе юридические лица оплатили 87% от начисленной суммы, а физические — лишь 23%. Общая задолженность потребителей перед «Черноморэнерго» за 2020 г. составила около полумиллиарда рублей, то есть 5% доходной части госбюджета за этот год (около 10 млрд руб.). По итогам первого полугодия 2021 г. платежная ситуация ухудшилась: средний уровень оплаты составил лишь 24%.

Chernomorenergo.info РУП «Черноморэнерго»

У многих потребителей электроэнергии отсутствуют необходимые для корректных начислений и оплаты счетчики, широко распространена практика незаконных подключений к электросетям не только физическими, но и юридическими лицами, частными гостиницами и т. д. Незарегистрированный майнинг криптовалют добавил проблем энергосистеме Абхазии — резкие скачки потребления электричества приводят к выходу из строя и без того устаревшего оборудования.

Отсутствие платежной дисциплины, несмотря на феноменально низкие тарифы, заведомо делает любые, даже масштабные проекты в реконструкции энергосетей Абхазии, включая перетоки электроэнергии из России и газификацию республики, неэффективными и убыточными. Без наведения порядка с платежами, пресечения злоупотреблений и повышения тарифов до экономически обоснованного уровня абхазская энергетика продолжит находиться в упадке и будет тянуть за собой весь социально-экономический комплекс республики.

Долгие годы абхазское руководство откладывало реформы в электроэнергетике по политическим мотивам. Помимо объективной нехватки средств, никто не хотел брать на себя политическую ответственность за непопулярные решения. За прошедшие годы в Абхазии привыкли к дешевой или бесплатной электроэнергии. Наведение элементарного порядка в этой сфере будет восприниматься значительной частью общества как попытка ухудшить условия жизни и нарушение сложившегося статус-кво.

В условиях системы «политических качелей» в Абхазии этим недовольством немедленно воспользуется оппозиция, которая и без того недавно призывала граждан к активным действиям с целью добиться очередных досрочных выборов. Любая оппозиция всегда ищет повода для своего укрепления: если происходят веерные отключения и аварии — виновата действующая власть. Если предпринимаются непопулярные, но давно необходимые меры — власть тем более виновата.

Ответственность власти всегда предполагает оценку и сопоставление рисков. Наступивший в Абхазии энергетический кризис грозит серьезными социально-экономическими последствиями и требует продуманных, но решительных административных и экономических решений, без которых российская помощь не обеспечит устойчивого развития республики.

Необходима политическая воля и эффективная разъяснительная работа среди населения, которая позволит провести необходимые преобразования эффективно, последовательно и плавно, без рывков. Авторитет президента А. Бжании и особенно премьера А. Анкваба будет способствовать решению этой острой проблемы Абхазии.