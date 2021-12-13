Японское правительство проявляет все большую заинтересованность в расширении военного сотрудничества «сил самообороны» (эвфемизм вооруженных сил Японии) со странами — членами Североатлантического альянса. Делается это при поощрении администрации США, которая не скрывает своей заинтересованности в создании «восточного НАТО» для противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе Китаю и России. При этом создаются и новые военные блоки в этом регионе, ныне именуемом Вашингтоном «Индо-Тихоокеанским». В них также предусматривается участие Японии, которая резко увеличила темпы превращения вновь в «великую военную державу».

Иван Шилов ИА REGNUM Милитаристская Япония

Япония уже имеет соглашения о сотрудничестве и проводит совместные военные учения с кораблями таких стран НАТО, как Великобритания, Германия, Нидерланды. Причем японские «военно-морские силы самообороны» участвуют и своими созданными впервые после Второй мировой войны легкими авианосцами.

Сегодня к такому сотрудничеству присоединяется и Франция. Посол Франции в Японии заявил в понедельник, что две страны начали неформальные переговоры о договоре, который улучшит оперативную совместимость и сотрудничество между вооруженными силами двух стран. «Обсуждение так называемого Соглашения о взаимном доступе на ранней стадии связано с тем, что у Парижа есть островные территории в Индо-Тихоокеанском регионе, где растет военное влияние Китая», — комментирует проектируемое соглашение японское информационное агентство «Киодо ньюс».

«Мы хотели бы продвигать двустороннее военное и оборонное сотрудничество (с Японией). Вот почему мы надеемся по возможности заключить Соглашение о взаимном доступе. Я думаю, что это важный вопрос, который будет способствовать взаимному сотрудничеству и позволит нам работать вместе в странах друг друга», — сказал на пресс-конференции посол Франции в Японии Филипп Сеттон.

Nato.int Визит Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Японию

«Киодо ньюс» напоминает, что японские «сухопутные силы самообороны» впервые провели крупномасштабные совместные учения с США и Францией на японской территории в мае сего года. Тогда тоже необходимость таких маневров объяснялась задачей «сдерживания растущей военной агрессивности Китая».

Как известно, руководство НАТО голословно обвиняет в «агрессивности» и нашу страну и наращивает свои военные группировки у сухопутных и морских границ Российской Федерации. Более того, вдоль границ России с настораживающей регулярностью стали барражировать стратегические бомбардировщики США, не исключено, что и с ядерными бомбами и ракетами на борту. Японскому правительству следовало бы сто раз подумать, стоит ли принимать участие в провокационных маневрах и испытывать терпение соседних держав, все глубже вовлекая Страну восходящего солнца в агрессивную военную стратегию США и НАТО.