



Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

Папа Римский Франциск призвал к тому, чтобы наше Рождество было настоящим, а не коммерческим, передает Vatican News (Ватикан). Понтифик призвал верующих не поддаваться соблазнам потребительства и безразличия, которые загрязняют праздник Рождества, столь важный не только в своих символах, но и в атмосфере радости, которой Богомладенец наполняет сердца людей: «Пожалуйста, не будем отмечать фальшивое Рождество, Рождество коммерческое! Позволим охватить себя сострадательной и нежной близости Бога; окунемся в рождественскую атмосферу, которую приносят в наши сердца искусство, музыка, песни и традиции. Чтобы это было настоящее Рождество, будем помнить: Бог приходит, чтобы быть с нами; Он просит позаботиться о наших братьях и сестрах, особенно о самых бедных, слабых, уязвимых, которые из-за пандемии рискуют стать еще больше отверженными. Так пришел Иисус, и об этом напоминает рождественский вертеп. Пусть Пресвятая Богородица и святой Иосиф помогут нам прожить Рождество именно так».

Нападения на христиан в Европе увеличились на 70% на фоне роста секуляристских и исламистских идеологий, сообщает Catholic Herald (Лондон, Великобритания). Физическое насилие, поджоги, вандализм и преследования, а также растущая дискриминация со стороны государственных органов резко возросли в 2019—2020 годах. По данным двухлетнего исследования, проведенного Венской обсерваторией нетерпимости к христианам в Европе, в пятерку самых неблагоприятных стран вошли Великобритания, Франция, Германия, Испания и Швеция. В итоговом отчете Великобритания названа страной в Европе с наибольшим количеством случаев судебного преследования за предполагаемые «высказывания ненависти» в отношении христиан. Антихристианская предвзятость среди британских государственных учреждений сопровождается сильной социальной враждебностью к верующим христианам в целом. Говорится, что христиане все чаще подвергаются как скрытой, так и открытой дискриминации в результате того, что секуляристская и исламистская идеологии получили распространение, порождая нетерпимость, которая «становится все более заметной». Тревожным явление названа «секуляристская нетерпимость» — увольнения и отстранения от работы, вызовы сотрудников полиции и контртеррористической службы из-за выражения христианской веры.

Charles Roffey Исламские беженцы в Европе

Ватикан призвал ОБСЕ бороться с религиозной дискриминацией, информирует Vatican News (Ватикан). Об этом заявил постоянный наблюдатель Святого престола при ОБСЕ монсеньор Януш Урбанчик. Он выступил на очередном заседании Постоянного совета ОБСЕ. Ватиканский дипломат подчеркнул, что «антихристианские преступления больше не являются маргинальным явлением», поэтому все государства-члены призваны «без предрассудков и иерархической избирательности» бороться с дискриминацией христиан, иудеев, мусульман и представителей других религий. Последние данные свидетельствуют о том, что «христианские общины в значительной степени становятся жертвами преступлений на почве ненависти и инцидентов, мотивированных антирелигиозными предрассудками, даже в тех странах, где христиане составляют большинство». Так, в 2020 году в Европе было зарегистрировано 980 случаев преступлений на почве ненависти против христиан, что составляет почти 25% от общего числа подобных преступлений, — и это намного больше, чем в отношении любой другой религиозной группы; кроме того, это почти на 70% больше, чем в предыдущем году. Именно поэтому Святой престол призывает ОБСЕ «одинаково внимательно относиться к любым формам религиозной нетерпимости и дискриминации», независимо от того, направлены ли они против большинства или меньшинства.

Когда в среду Олаф Шольц (СДПГ) принес присягу в качестве канцлера, он стал вторым канцлером после Герхарда Шрёдера (СДПГ), который отказался упомянуть Бога во время принесения присяги, рассказывает KATHPRESS (Вена, Австрия). В отличие от ХДС и ХСС, политики из СДПГ, «Зеленых» и СвДП реже публично заявляют о своей принадлежности к Церкви или религиозных убеждениях. В целом новое немецкое правительство отражает религиозно плюралистическое общество и уменьшающееся социальное влияние Церквей. Преобладают ссылки на «ценности» или «традиции». В коалиционном соглашении нигде не упоминается христианство. Церкви и религиозные общины перечислены среди других вопросов и групп гражданского общества.

Президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин по Украине дают шанс дипломатии, пишет La Croix (Париж, Франция). Их двухчасовые переговоры были «полезными», по словам советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана. «Откровенные и профессиональные», по заявлению Кремля, но кризис не был разрешен. Байден пригрозил Путину экономическими санкциями в случае вторжения на Украину. В свою очередь, российский президент обвинил в росте напряженности западные страны и Киев и не раскрыл свои намерения. Неудивительно, что Путин повторил свое требование предоставления «надежных юридических гарантий» в отношении замораживания расширения НАТО. Оба президента поручили своим командам продолжить диалог. Эти «предметные консультации», по словам Кремля, будут включать возобновление реализации Минских соглашений в «нормандском формате». В этой дипломатии с высокими рисками возможности Байдена ограничены: прямое военное присутствие американцев на Украине исключено, но авторитет США поставлен на карту. «Украина может стать определяющим кризисом 2022 года, — замечает бывший дипломат Жан-Мари Геенно. — У России есть много причин не нападать на Украину, но США не могут дать ей то, что она хочет».

Kremlin.ru Владимир Путин в ходе встречи с Президентом США Джозефом Байденом (в режиме видеоконференции)

Двухпартийная Комиссия США по международной религиозной свободе приветствует дипломатический бойкот Олимпийских игр в Пекине, передает Crux (Денвер, США). Решение о бойкоте приняла администрация президента США Джо Байдена. Тем самым посылается «сильный и недвусмысленный сигнал» китайскому правительству о том, что его преследования религиозных меньшинств не будут терпеть, говорится в заявлении Комиссии. И далее: «Систематические, постоянные и вопиющие нарушения китайским правительством религиозной свободы и других прав человека мусульман-уйгуров, тибетских буддистов, христиан, последователей «Фалуньгун» и многих других предают олимпийский дух. «Геноцидный режим» не должен был получить привилегию на проведение Олимпийских игр». Комиссия США по международной религиозной свободе входит в число ряда организаций, которые призывают Вашингтон не посылать государственных служащих на Игры, «если китайское правительство продолжит подавлять религиозную свободу». В своем ежегодном докладе за 2021 год Комиссия рекомендовала американскому правительству перевести Китай в статус страны, вызывающей особую озабоченность за «систематические, постоянные и вопиющие нарушения религиозной свободы». В ноябре Государственный департамент США вновь включил Китай в список стран, вызывающих особую озабоченность.

Terrasanta.net (Милан, Италия) анализирует трудные американо-иранские переговоры. Вернуться к соглашению 2015 года теперь сложно. Санкции, введенные Трампом (и все еще действующие), нанесли очень большой ущерб иранской экономике, иранское правительство в отместку дало толчок обогащению урана, тем самым повысив угрозу создания атомной бомбы. Важную роль в этом сложном уравнении всегда играл Израиль, который крепко держится за США как за стратегического союзника на Ближнем Востоке и всегда считал Иран смертельной опасностью. Новым является то, что сегодня, возможно, Вашингтон немного меньше готов поддаваться влиянию. Ходят слухи о разногласиях между двумя правительствами и о противоречиях, которые никогда не предавались огласке. В последние годы Израиль прилагал большие усилия, чтобы саботировать иранскую ядерную программу во всех ее формах, были целенаправленные убийства иранских ученых, диверсии, взрывы, кибератаки. И похоже, что США указали Израилю именно на это — ни одно из этих действий не прервало иранскую программу, а только усилило волю Тегерана ее завершить. В то же время американцы не могут игнорировать тот факт, что на Ближнем Востоке есть много суннитских стран, которые думают так же, как Израиль, и которые, так или иначе, напуганы перспективой появления у Ирана атомной бомбы. Это превращает проблему в сложную головоломку, которую нужно решить.

Дамаск пытается улучшить международный имидж Сирии с помощью туризма, рассказывает AsiaNews (Рим, Италия). Сирийцы «были коллективно и несправедливо наказаны» международными санкциями и «Актом Цезаря», наложенным США. Возрождение туризма может стать способом помочь нам оживить рухнувшую экономику, дать надежду на лучшее будущее, считает Мишель Азар, преподаватель христианского университета в Дамаске и эксперт в области экономики и туризма. По мнению Азара, зарубежный и внутренний туризм может стать поворотным моментом. До войны туризм был одной из основ сирийской экономики, давая до 14% ВВП и обеспечивая работой 8,3% местного населения. Но даже сейчас, несмотря на огромные трудности, количество иностранных туристов в Сирии за последний год выросло, говорит министр туризма Мохаммед Рами Мартини, который ожидает возвращения европейских туроператоров. Так, в 2021 году страну посетили 488 000 иностранных туристов. Впрочем, пока в большей степени задействован паломнический туризм. Группы из Ирана, Пакистана и Ирака приезжают в Сирию, чтобы посетить шиитские достопримечательности.

Bernard Gagnon Вид на мечеть Омейядов, Дамаск, Сирия

В Турции готовятся новые правила работы фондов религиозных и этнических меньшинств, информирует Agenzia Fides (Ватикан). Нынешнее положение блокирует обновление руководящих органов этих структур. Управление фондами меньшинств тесно затрагивает жизнь местных христианских общин, начиная с армянской. Им фактически поручено управление культовыми сооружениями и недвижимостью. Проект, который затрагивает правила выборов в руководство фондов, был составлен с учетом просьб и предложений от различных общин меньшинств. Ожидается, что новые правила после получения одобрения правительства могут вступить в силу к апрелю 2022 года. Вместе с тем в ходе консультаций представители различных общин меньшинств не пришли к единому мнению относительно критериев, которыми следует руководствоваться при разработке новых выборных правил, а некоторые из них попросили просто восстановить старые нормы, приостановленные в 2013 году.

В ситуации, когда Вашингтон договаривается с Москвой, Польша должна предпринять самостоятельные шаги. Об это в интервью Nasz dziennik (Варшава, Польша) заявил политолог Гжегож Гурский. «Есть две вещи, которые, по моему мнению, Варшава должна сделать немедленно, — сказал он. — Во-первых, присоединиться к группе соседних с Украиной стран (Турции, Румынии и Венгрии). Создать альтернативный формат, например, Варшавский, и сесть за стол переговоров с Украиной и Россией, и попытаться стать субъектом этой игры, а не объектом игры Путина. Нам нужно спасти то, что можем, на Украине и отодвинуть российскую угрозу. Во-вторых, на этой основе нам необходимо наладить более тесное оборонное сотрудничество между странами, которым угрожает Россия. То есть Польша, Турция, Румыния и Венгрия с приглашением Швеции и Норвегии. Обе инициативы должны включать также Великобританию, с которой у Варшавы хорошие отношения. Следует сказать, что в настоящее время у нас нет пространства для маневра и, более того, у нас нет времени. Через некоторое время русские начнут решать проблему свободного доступа к Калининграду, и мы столкнемся с такими проблемами, которые сделают происходящее на границе с Беларусью милым воспоминанием. Повторяю, если мы будем ждать будущего, полагаясь на американскую или немецкую милость, нас ждут большие неприятности. Поэтому мы должны действовать».

Военные греко-католические капелланы встретились онлайн с министром обороны Украины Алексеем Резниковым, сообщает Информационный ресурс УГКЦ (Киев, Украина). Встреча проходила на фоне принятого Верховной радой закона «О Службе военного капелланства». Руководитель оборонного ведомства заверил в готовности оказывать всю необходимую поддержку и помощь на начальном этапе создания новой службы. Министр высоко оценил деятельность военных капелланов в рядах Вооруженных сил Украины и выразил благодарность за их преданное служение, а также поделился своими соображениями по поводу определения приоритетов в удовлетворении духовно-религиозных потребностей военнослужащих и содействии их духовному здоровью и целостному развитию. У капелланов остались положительные впечатления от общения и надежда на содействие со стороны государства по налаживанию эффективной деятельности института военного капелланства на Украине.

Российские католики приняли участие в кинофестивале, передает Vatican News (Ватикан). В Санкт-Петербурге завершился XV международный фестиваль христианского кино «Невский благовест». В течение шести дней — с 29 ноября по 4 декабря — в Святодуховском духовно-просветительском центре Александро-Невской лавры проходили показы работ режиссеров из разных городов России и стран. Традиционно в оргкомитет фестиваля входят священнослужители разных конфессий. Уже не первый год католиков представляет священник-доминиканец Юрий Дорогин, викарий прихода Святой Екатерины Александрийской. С творческой стороны католическую грань «Невского благовеста» в этом году представляла работа Михаила Фатеева «Петербургские епископы», повествующая о судьбах католических иерархов города на Неве. Фестивальная программа явным образом демонстрирует межконфессиональный и веротерпимый характер города святого Петра.

Gov.spb.ru Фестиваль Христианского кино «Невский Благовест»

Московские католики оценили возможный визит папы Франциска в Россию, пишет Сибирская католическая газета (Новосибирск, Россия). В интервью РИА Новости оценку дал генеральный викарий архиепархии Божией Матери священник Кирилл Горбунов. «Помимо того, что папа — глава всех католиков, он, несомненно, один из духовных лидеров человечества, человек преданный миру и братским отношениям между людьми. Уверен, что встреча с ним была бы для россиян очень полезной. Ну, а для католической общины это, само собой, было бы огромным счастьем», — сказал Горбунов. Несмотря на то, что визит папы в Россию все еще кажется маловероятным, российские католики надеются, что рано или поздно он состоится, добавил он. «Прежде всего не ради местной католической общины, а ради примирения и согласия между Церквами и народами. Опыт прошлого показывает, что визиты папы в разные страны, даже те, где католики являются меньшинством, оказываются, иногда вопреки ожиданиям, очень позитивным событием», — заключил он.

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; агентства Конференции католического епископата США Catholic News Service; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; журнала иезуитов США America; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; портала Католической церкви в Германии Katholisch.de; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; портала Католической церкви в Белоруссии Catholic.by; Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».