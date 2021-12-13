Министр иностранных дел Германии, сопредседатель партии «Союз-90"/"Зеленые» Анналена Бербок считает, что газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) пока еще является не соответствующим правилам Европейского союза. Об этом она заявила 12 декабря в интервью на телеканале ZDF.

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«Об этом мы дискутировали в рамках коалиционных переговоров и прописали в коалиционном договоре, что к энергетическим проектам должно применяться европейское право в области энергетики. Это означает, что на данный момент этот газопровод не может быть одобрен», — сказала она.

Также глава МИД ФРГ добавила, что газопровод, по ее мнению, все еще «не удовлетворяет требованиям европейского законодательства» и остаются открытыми «вопросы безопасности».

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Заявление главы МИД ФРГ обсудили на украинских телеграм-каналах Klymenko Time и «Новое Издание». Многие критически отнеслись к словам министра ФРГ, указав на то, что Германии нужен российский газ.

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«Дровами будут топить», — написал Юрий.

«В её доме, видимо, отопление работает», — пишет Sergei E.

«Та её немцы сами снесут… если холод будет в домах», — добавил vint.

«Что-то мне подсказывает, что сертификацией газопроводов МИД не занимается», — пишет Aleraus.

«Ну и пусть сидят голодные, а вернее, холодные», — отреагировал Игорь.

(сс) Bündnis 90Die. Grünen Nordrhein-Westfalen Анналена Бербок

«А что нового она сказала? Его сертифицирует немецкое ведомство согласно европейским нормам», — считает Дмитрий Л.

«Молодец. Теперь ждите повышения цен на бирже. Единственный в мире газопровод, который еще не запущен, генерирует прибыль», — добавил Pav Br.

«Ждем газа по 2500$», — написал один из комментирующих.

«А это в полномочиях министра иностранных дел?..» — поинтересовался R Ro.

«Вот и славненько! Европа останется с резаной бумагой с типографской краской (евро). России останется физический газ, которому можно найти применение в стране или Китае. Украина останется со своей ГТС (газотранспортной системой. — М. Р.). Только есть главный вопрос: какая будет цена на бирже этой зимой?» — спросил Евгений.

«Он уже работает и приносит нехилую прибыль России, с такими ценами на газ он окупится ещё до открытия», — считает IU.

«Что там с ценой на газ? Опять Газпром виноват?» — задался вопросами Максим Я.

«Вот те раз! Новейшие технологии, сумасшедшие капиталовложения разных европейских стран — и тут такое», — добавила Ульяна.

«Им, наверное, метеорологи пообещали теплую зиму», — иронизирует Stanislav Y.

«Пусть соломой топят», — смеется Михаил.

«При… похолодании он будет очень даже соответствовать! Будем ждать!» — пишет Mark C.

Nord Stream 2. Igor Kuznetsov Газопровод «Северный поток ‑ 2»

«Главное, хайп, а немецкие налогоплательщики и промышленные предприятия потерпят…» — с сарказмом написал Николай С.

«Самобичевание в угоду США», — добавил Никита Сергеевич.

«Вовремя она, как раз зима начинается», — отметил Александр.

«Вот и правильно, отрезайте трубу и сразу бумаги для импичмента нового канцлера готовьте», — отреагировал Игорь И.

«Я думаю, Китай будет аплодировать стоя, завалив ваш весь рынок дешевкой, а вашу продукцию по бешеной цене и брать никто не будет (хоть она и качественная). Да и зима-то скоро», — подытожил Oleg.

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