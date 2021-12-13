В список из десяти врачей, прославивших российскую медицину в мире, вошли Гааз, Пирогов, Павлов, Захарьин, Склифосовский, Боткин, Юдин, Филатов, архиепископ Лука, Илизаров. Такова версия «Аргументов и фактов». В перечне «Комсомольской правды» другие фамилии: Буяльский, Чумаков, Ермольева, Демихов, Федоров, хотя в нем есть Пирогов и Павлов. Комитет Госдумы по охране здоровья тоже славит русских врачей, изменивших мир, но по своему перечню, в котором совпадают фамилии только Пирогова и Павлова.

Франц Алексеевич Рубо, Н. И. Пирогов на панораме «Оборона Севастополя» (в центре) (фрагмент). 1904

В списках не оказалось Владимира Фёдоровича Снегирёва (1847—1916), заслуженного профессора Московского университета, одного из основоположников отечественной гинекологии. Его имя присвоено клинике акушерства и гинекологии Сеченовки, возле которой ему установлен памятник, старейшему роддому России в Санкт-Петербурге (ныне родильный дом №6) и районной больнице в городе Алексине Тульской области. Фамилия доктора оказалась и на надгробии княжны Шаховской на Донском кладбище в Москве с такой эпитафией: «Скончалась от операции доктора Снегирева». В 1903 году в одном из своих выступлений профессор Снегирев сам рассказывал о том, как одна тяжелобольная скончалась после опасной, но неизбежной операции. Ее родственники игнорировали тяжелые моральные переживания хирурга и приказали сделать надпись, что она умерла «от операции д-ра Снегирева».

Владимир Фёдорович Снегирёв. Русский врач-гинеколог, доктор медицины, заслуженный профессор Московского университета, один из основоположников отечественной гинекологии

От «операций» чиновников, депутатов и сенаторов никто не умирал, но лишь в буквальном смысле слова. Отсутствие в «депутатском мемориале» многих и многих наших выдающихся соотечественников-медиков — это тоже небытие. Не натянутый, а точный признак отсутствия у законодателей и моральных переживаний, и самой связи с историческим временем и отечественным пространством. Другие признаки — в законодательной деятельности, обеспечивающей охрану здоровья. Еще одни — в публичном поведении. Особенно в первой публичной активности думского профильного комитета и публичного позиционирования его вновь избранного председателя Д. Хубезова. А именно: комитет и его председатель организовали на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня» цикл экспертных дискуссий «Здравоохранение в России — 2021». Основной доклад на одной из стартовых дискуссий сделал лично Д. Хубезов. Судя по содержанию выступления, ему не потребовались наработки предшественников по комитету, в котором было создано 5 подкомитетов, 13 экспертных советов, 22 рабочие группы, объединившие, как утверждается в отчетном докладе комитета о работе в 2016—2021 годах, свыше 500 ведущих экспертов в области здравоохранения России.

Суть концепции нового председателя в том, что именно период пандемии — то самое время, когда надо настраивать отечественное здравоохранение по модели Planetree international, основанной в 1978 году (американская компания Planetree International — некоммерческая организация, сотрудничающая с 800 медицинскими организациями в 30 странах мира с целью «продвижения культуры человекоцентричной медицинской помощи». Декларации компании — «доброта, забота и уважение, направленные на гуманизацию здравоохранения». В России есть приверженцы этого направления, но ни у одной медицинской организации пока нет сертификата этой американской компании. Будучи два года назад главврачом рязанской клинической больницы, как признался Хубезов, сам он о Planetree не знал. Теперь же убежден: именно это и есть та самая толстовская зеленая палочка, на которой вырезана формула всеобщего счастья. (Или — чаша Грааля, как хотите — А.М.).

Vk.com/id472917533 Дмитрий Хубезов

Хубезов убеждал в том, что его предложения уместны и адекватны потребностям практической медицины. Система здравоохранения страны подготовлена к движению вперед. Осталось лишь придать ускорение переходу на новый качественный уровень, ориентируя медучреждения на внедрение модели Planetree International. Имеется в виду «ценностно ориентированная модель здравоохранения, которая предполагает развитие персонализированного здравоохранения, переход к превентивной медицине. Создание генетического паспорта пациента позволит еще на доклинической стадии выявлять угрозу развития заболевания и либо предотвратить, либо значительно снизить риск его развития. Медицинские учреждения будущего должны ставить на первое место контроль конечного результата, эффективность работы с точки зрения заботы о пациентах».

В общем — всё может быть, и даже интересно, если бы это пропагандировал главный врач Хубезов. Или — доктор медицинских наук, профессор Хубезов, защитивший диссертацию по теме «Выбор методики и границ лапароскопической передней резекции прямой кишки». Но — не председатель комитета Государственной думы по охране здоровья депутат Хубезов. Здесь зарыта собака, потому что бюджет отрасли, который санкционироваи Хубезов и его товарищи по комитету, не предусматривает какого-либо движения в направлении, заявленном Хубезовым. Более того, оратор поведал присутствующим, что всё, о чем он говорил, это пока дело энтузиастов. Они над чем-то там продолжают думать, может, коэффициенты поменять в ОМС, чтобы стимулировать клиники, может, что-то еще с кадрами придумать.

Модератор дискуссии Э. Закамская не удержалась и напомнила Хубезову о недавних спорах в Роскосмосе о том, куда лучше лететь — на Луну или на Марс. Очень были серьезные дискуссии. В результате — никуда не полетели. А наша ракета полетит ли? Уж очень недосягаемый горизонт. Ответ оказался обескураживающим: дорогу осилит идущий. Видимо, на этом заготовки у докладчика закончились.

Конечно, «космонавты» нужны и в здравоохранении, но чересчур часто руководители, еще не преодолев земного притяжения, но уже высоко взлетают в своих мыслях. Выступая на форумах разного уровня и формата, по примеру Д. Медведева, чиновники высшего уровня обожают не отчитываться, а мечтать, заглядывая далеко вперед, как бы подготавливая и свое будущее. «Серьезная революция» произойдет в здравоохранении в ближайшие 10−15 лет, изрек недавно еще один стратег — М. Орешкин на Петербургском международном экономическом форуме. После недолгой работы министром экономического развития РФ он легко адаптировался в роли помощника президента России по экономическим вопросам и, кажется, уверовал, что его экономические знания и опыт можно легко перенести на любые отрасли, в том числе на медицину. По его словам, в отрасли «будет происходить технологическая революция, будет происходить изменение бизнес-процессов, приводящих к экосистемной модели в здравоохранении».

Но как только слово достается тем, кто воспринимает действительность такой, как она есть, и понимает ее такой, как она есть, картина обнаруживается совсем иная. Жизнь обнажается фундаментально. Д. Мелик-Гусейнов, заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области, обращаясь с Хубезову, высказался примерно так: ценностно ориентированное здравоохранение — это правильно. Замечательная тема. Но то, что наработано в доковидную эпоху, т. е. в то время, когда будущий депутат Госдумы работал в еще Рязанской областной думе, ставить во главу угла сегодня, мягко говоря, неправильно. В первую ковидную волну в больнице было шесть реанимационных коек, во вторую — 12, а в четвертую — 16 реанимационных коек. Такое вот пространство. Если мы в то же самое пространство пытаемся вписать клиентооринтированное здравоохранение, то не оказываемся ли мы сами вне времени и пространства? Главное, как это повлияет на смертность? Далее. Системе здравоохранения не хватает управления ресурсами. И дело не в цифровизации: нельзя оцифровывать то, что не может быть оцифровано. Нужно оцифровывать то, что приносит пользу в управлении этими ресурсами. Известно, что регионы, которые по цифровизации оказались не в худшей «красной», как Нижегородская область, а в передовой «зеленой» зоне, до сих пор возят ПЦР-тесты в бумажном виде. Надо переструктурировать работу страховых компаний. Они не должны быть транзитерами денег, а стать гидами для пациента, подключая при необходимости социальные службы Главное, говорит министр, что, находясь внутри системы, ощущает разнонаправленные векторы. Много лимитирующих факторов: стандарт оказания медпомощи, с одной стороны, и объемы медицинской помощи, с другой стороны, которые срезают потребность, которая существует. Надо разобраться в матчасти, у нас — многослойный пирог.

Sechenov.ru Р. Хальфин, директор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета

Р. Хальфин, директор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета, считает принципиально не оправданным применение термина «персонализированная» медицина. Она, медицина, и как наука, и как отрасль никогда не была и не может быть иной, не целеустремленной к пациенту. Как бы ее ни называли: бережливая поликлиника, умное здравоохранение, клиентоцентричная охрана здоровья, пациентоориентированное, ценностно ориентированное, человекоцентричное здравоохранение — это все оттенки одно и того же движения к больному, нуждающемуся во врачебной помощи. Мы увлеклись всякого рода пилотными проектами, отсюда все эти оттенки. Нельзя организовывать здравоохранение по принципу космонавтики, чтобы вперед вырывались благодаря «самостийным» действиям. Они погоды по стране не сделают. У нас огромные проблемы с населением. За все постсоветские годы мы так и не научили его думать о своем здоровье. Надо менять и философию, и психологию, и если бы это было возможно, то и физиологию. Иначе ничего не получится.

Зачем мы бегаем от проблем? За 15 лет число больничных организаций государственной формы собственности уменьшилось в 1,95 раза, а негосударственной — выросло в 1,5 раза. Количество амбулаторно-поликлинических организаций первого типа сократилось на 16,3 процента, а второго — выросло на 67,5 процента. Численность работников здравоохранения в первом случае уменьшилось на 11 процентов, во втором случае увеличилось в два раза. Дефицит врачей составляет 21,1 тысячи человек, среднего медперсонала — 121,8 тысячи. Число врачей — организаторов здравоохранения сократилось по стране с 30 564 человек до 19 486. На всю страну всего 30 вирусологов, 737 врачей по медицинской профилактике. Как итог — удовлетворенность. Лишь 40 процентов довольно участковой медициной, 34 процента — специалистами, и меньше 30 процентов — стационарами. Об этом надо говорить.

Пациент сегодня другой, чем десять-двадцать лет назад. 56 процентов больших городов обращаются к интернету по вопросам здоровья и лечения. 64 процента предъявляют высокие требования к качеству и коммуникации. Более половины привыкли заниматься самолечением и обращаться к врачам, если оно не помогло. Всю информацию получают в больницах под названием Google и в поликлиниках под именем «Яндекса». Это — более щадящая ситуация, чем та, когда, открывая больничное окно в стационаре, больной уткнется в надпись на противоположной двери — «Морг». Это — тоже пациентоориентированное здравоохранение?

Председатель комитета, услышав выступление, не удержался: спор о понятиях услышан, но ценностноориентированность — это не эффективность здравоохранения в чистом виде (не это, видимо, он ожидал услышать от экспертов после своего доклада, поэтому и растерялся — А. М.). И это — замечательный факт. Можно быть замечательным хирургом, но депутатская деятельность — иная. Робот да Винчи здесь невозможен ни сейчас, ни в обозримом человеческом будущем.

Зампред Счетной палаты Г. Изотова тоже огорошила оптимиста-депутата: ни в одной стране мира пациентоориентированная модель здравоохранения не работает. Мы в большей степени заимствуем отдельные принципы этой модели. Модель основывается на доступной и качественной медицинской помощи, и особо в первичном звене. Нам нужно развивать систему защиты прав застрахованных, что находится в зоне ответственности законодателей. Модернизация первичного звена должна получить больше средств, чем предусматривается в планах на трехлетку. Нужно корректировать и систему межбюджетных отношений, которая выстроена по линии федеральный центр — субъекты РФ, в которую не вписываются потребности самих лечебных учреждений и их пациентов.

По существу, организатору экспертных слушаний и председателю комитету Госдумы по охране здоровья напомнили об особой депутатской ответственности за расчет федерального бюджета. Так, начиная с 2010 года доля расходов в ВВП на здравоохранение не росла адекватно демографическим тенденциям. Порог в 74 года ожидаемой продолжительности жизни у нас преодолен лишь в 16 регионах. Межрегиональная разница в ожидаемой продолжительности жизни у нас достигает 12 лет. Аналогичная ситуация и внутри одного отдельно взятого субъекта РФ с точки зрения межмуниципальных различий. И наконец — участники дискуссии смешали понятия ценностно ориентированного здравоохранения и пациентоориентированного здравоохранения. Это не синонимы. Это не одно и то же, считает директор Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения» доктор медицинских наук, профессор О. Кобякова, бывший ректор Сибирского государственного медицинского университета.

Комитет Госдумы по охране здоровья пока не отчитался перед общественностью и экспертным сообществом о результатах цикла экспертных дискуссий «Здравоохранение в России — 2021» на площадках пресс-центра МИА «Россия сегодня». Может, полезен будет совет депутатам: надо переосмыслить подход. С таким, как сейчас, нельзя даже мечтать не только о космических полетах, но и рассчитывать на каботажное плавание. Есть же прямое президентское поручение: модернизация первичного звена здравоохранения. Пора всерьез и полномасштабно заняться этим сугубо патриотическим делом. Под него никак не подойдут ни американские, ни иные лекала. Тут списать не у кого. Только у самих себя. Точнее — у своих великих врачей-предшественников, которые занимались подлинной медициной, ориентированной на людей и нацеленной на лечение.