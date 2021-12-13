



Иван Шилов ИА REGNUM Иран

На Ближнем Востоке складывается интригующая череда событий, которые прямо или косвенно связаны между собой, но на основе которых сложно обрисовать общую картину. 8 декабря израильская газета The Jerusalem Post сообщила о готовящемся визите в Израиль министра иностранных дел России Сергея Лаврова «в рамках его очередного ближневосточного турне». В последний раз Лавров посещал Израиль в январе 2020 года в составе российской делегации во главе с Владимиром Путиным на Всемирном форуме памяти Холокоста.

На сей раз визит Лаврова не анонсировался, но сообщения о нем появились в Израиле на следующий день после предполагаемой израильской бомбардировки сирийского порта Латакия, недалеко от российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии. Возможно, что это всего лишь случайность. К тому же появление Лаврова в Израиле выглядело бы уместным на фоне возобновления в Вене переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Но 10 декабря израильский информационно-аналитический сайт «Детали», информация на котором публикуется на русском языке, сообщил, что «визит Лаврова отменяется, вернее, переносится на другой срок, а его дата еще не определена». Называются следующие причины: «неожиданно» объявленная забастовка профсоюза сотрудников израильского внешнеполитического ведомства и «личные обстоятельства» главы МИД России. В то же время источник «Деталей» полагает, что «отмена визита Лаврова никак не связана с угрозой забастовки сотрудников израильского внешнеполитического ведомства».

И вновь «странное» совпадение. Лавров отменил свой визит после сообщений о том, что Израиль готовит военный удар по Ирану «с целью недопущения создания последним ядерной бомбы». Ранее об этом открыто говорил министр обороны Израиля Бени Ганц во время визита в Вашингтон. А сейчас он проинформировал своего американского коллегу Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что «Армия обороны Израиля получила указание подготовиться к нападению на Иран». Далее. Во время состоявшегося телемоста президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден обсуждали совместную работу по взаимоотношениям с Ираном в свете переговоров в Вене по СВПД. Потом Путин на пресс-конференции в Сочи по итогам переговоров с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом сообщил, что он пригласил своего иранского коллегу Ибрахима Раиси посетить с визитом Россию «в вначале будущего года». Он также пообещал, что Россия подробно проинформирует Тегеран о том, как проходит диалог с американской стороной по проблематике СВПД. Это предполагает решение проблем иранской ядерной программы в политико-дипломатическом русле, а не варианте военной конфронтации, к чему склоняется Израиль.

Israel Defense Forces Израильские солдаты на учениях

Кстати, не случайно после этого появилось заявление заместителя главы МИД Ирана Али Багери, возглавляющего делегацию на консультациях в Вене, о том, что «Тегеран оптимистично настроен по поводу перспектив возвращения к ядерной сделке в ходе переговоров». Теперь о некоторых сопутствующих факторах косвенного свойства. Как-то «неожиданно» именно сейчас появились выдержки о новой книге с высказываниями Дональда Трампа, готовящейся к изданию корреспондентом американской телекомпании Axios израильским журналистом Бараком Равидом. Экс-президент США обвинил бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в «неверности» и в том, что израильтянин просто воспользовался его благосклонностью в своей «игре против Ирана». Трамп напомнил, что он вывел США из ядерной сделки с Тегераном, перенес посольство Соединенных Штатов в Иерусалим и признал суверенитет Израиля над сирийскими Голанскими высотами. По его словам, «первым, кто поздравил Байдена с избранием на пост президента, был Нетаньяху, человек, для которого я сделал больше, чем для кого-либо». По словам Трампа, «он мог бы и промолчать, но он сделал ужасную ошибку».

Однако полагаем, что причина недовольства экс-президента в отношении Нетаньяху значительно глубже. В «сухом остатке» мы получаем следующее. На публичном уровне Израиль и США продолжают оказывать давление на Иран, внешне создавая впечатление о чуть ли неминуемости прямого военного конфликта между Тегераном и Тель-Авивом. Но, по мнению многих экспертов, вариант прямой военной конфронтации между двумя державами по-прежнему остается маловероятным прежде всего потому, что против этого выступает администрация президента США Джо Байдена. И на этом направлении Вашингтон и Москва действуют совместно. Самостоятельно начать с Ираном войну Израиль не решится ни сейчас, ни, как утверждают израильские издания Walla и Axios, «в середине будущего года». Израильская дипломатия на иранском направлении терпит поражение. Это станет еще более очевидным по итогам венских переговоров по иранской ядерной программе. Теоретически существовавшая возможность решить проблему военными методами Израилем упущена. В то же время и Иран не будет доводить ситуацию до вооруженного конфликта с Израилем, хотя бы потому, что ему невыгодно превращать себя в исключительно израильскую проблему.

Как пишет израильский публицист Валерий Кантор, «Израиль и Иран на протяжении долгих лет отдаляли от себя полномасштабную войну, в которой, несмотря на тотально-взаимное идеологическое невосприятие, ни одна из сторон не заинтересована». Подтверждение тому — пятнадцать лет затишья на ливано-израильской границе, где «Хизбалла» располагает 150 тысячами современных ракет, значительная часть которых, по оценке израильских военных, «покрывает любую точку на территории Израиля». Между двумя странами существуют «красные линии» по умолчанию. Но все эти сюжеты сторонами по разным конъюнктурным причинам закатываются в сложный клубок противоречий. Пока можно констатировать: на Ближнем Востоке появились признаки взаимодействия и сотрудничества между США и Россией, а на некоторых направлениях стала формироваться единая политическая и стратегическая мысль и общие действия при сохранении позитивного отношения к Израилю. В то же время Израиль продолжает вести с США игру по идеологическим, политическим и военным причинам, а с Россией — ввиду необходимости и с учетом того, что она находится в альянсе с Ираном на сирийском направлении.

Но где в регионе спрятана главная «козырная карта» происходящей «большой игры», пока никто не знает. Ясно только, что лозунг «Сместить Израиль в море» — это не более чем блеф.