Заявление главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука о том, что Киеву нужно менять курс и налаживать отношения с Россией и странами СНГ, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 13 декабря в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

«Дай Бог! Не за горами то время, когда Украина и Россия вновь будут в хороших отношениях. На то оно и время, чтобы думать!» — считает Катерина К.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украина оказалась в полном тупике из-за своей абсурдной политики, направленной только лишь в сторону обострения отношений с Российской Федерацией.

«Иначе никак не выпутается из сложившейся патовой ситуации! С соседними странами в первую очередь нужно наладить торгово-экономические отношения! Зачем Украине американский сжиженный газ, а уголь — из ЮАР? Ведь это всё стоит больших затрат! Хозяин своей страны никогда бы так не поступал! А Зеленский относится наплевательски по отношению к своим 70% избирателей», — поделилась своим мнением Анна Ф.

Некоторые комментаторы отмечают, что украинское руководство успело рассориться практически со всеми соседними странами, за исключением западных, но с ними у Украины слишком мало экономических связей.

«Со всеми соседями надо ладить, так жизнь устроена. Верить так называемым стратегическим партнёрам из-за океана — себе дороже, да и никаким боком украинцы им не нужны. Хотя, если только будут использовать народ Украины в качестве пушечного мяса», — подозревает Валерий Б.

Vld9 Памятник Дружбы украинцев, русских и грузин в Геническе

Часть людей полагает, что украинская экономика находится в крутом пике не только из-за ссоры с соседями, но и по той причине, что в стране практически не осталось крупных производств.

«Он правильно заявляет: экономическое спасение Украины — это только через налаживание связей с Москвой, ибо Украина развалила все свои предприятия — это печально наблюдать. А между тем украинский народ очень трудолюбивый. Он готов работать и зарабатывать себе на хлеб», — пишет Сурен К.

Ряд пользователей указывает на то, что слишком много времени прошло и украинские власти промыли мозги огромному количеству своих граждан, которые теперь ненавидят всё, что связано с Россией.

«За долгое время распрей на Украине уже знают, что такое дружба с Россией. Это быть младшим братом, у которого нету слова, нет своей позиции, и которого постоянно водят за нос. Вот такое мнение украинцев о России», — указывает Микола Н.

(сс) Ivan Bandura Майдан на Украине. 2014

Другие, наоборот, убеждены, что украинский народ всё ещё сохраняет адекватность, а значит, бросать его в тяжёлой ситуации нельзя.

«На Украине очень много адекватных и добрых людей, которые не принимают вражду с Российской Федерацией, просто политическая система этого марионеточного государства не позволяет им заявить о своём отношении. Тем не менее нам нужны эти люди, нужно их спасать из рук этих душегубов!» — призывает Алексей Г.

Напомним, 11 декабря глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук заявил в интервью телеканалу UkrLive о том, что Киеву нужно менять курс и налаживать отношения с Россией и странами СНГ.