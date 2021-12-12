Заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против неё, вызвало бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение по данному поводу 12 декабря в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

«Россия спокойно проживёт без участия в её жизни Польши. После их интервенции в XVI веке с ними разговор короткий, они должны на коленях благодарить, что мы их от фашистов спасли», — считает Владимир А.

Многие пользователи пришли к выводу, что такой выбор ставить перед Россией очень странно, потому что Европа не является для России некой силой, к которой следует прильнуть и ей подчиняться.

«Россия никогда не была ни с Европой, ни против Европы. Европа же всегда была против России и никогда не была с Россией. А уж полякам вообще смешно такое говорить», — указывает Дмитрий Б.

Некоторые комментаторы отмечают, что Российская Федерация — совершенно самостоятельный субъект мировой политики, и ей нет нужды идти с кем-то или против кого-то — Россия движется своим собственным курсом.

«Россия всегда была одна и ни в ком не нуждалась, а европейские карликовые государства сами развернутся к России, как кушать и греться захотят. Прав был император Александр III в том, что у России только два союзника — армия и флот», — отмечает Алексей Ш.

Часть людей полагает, что Польша желает России той же судьбы, что выпала ей, но гражданам такая перспектива не нравится.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Окошко в Европу

«А что там хорошего в вашей Европе? А ничего. Та же Польша далеко не так блистает, как Франция или Германия. Ведущие члены Евросоюза пьют все соки из своих марионеток. Чего с вами быть-то? Демократия такая ваша России и даром не нужна. Россия — самодостаточное государство. У нас всё есть, а чего нет, то было бы желание, и это будет», — поделился своим мнением Владимир К.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия не борется с Европой, она борется за Европу с Соединёнными Штатами, которые, судя по всему, на данный момент полностью подчинили себе волю Европейского союза.

«Евросоюз — это сателлит США! Это несамостоятельное образование. Разговаривать с ним бесполезно. Поэтому российское руководство ведёт диалог напрямую с хозяином Европы — Америкой», — пишет Сергей К.

Нашлись и те, кто напомнили, что Россия всегда несла миру иное представление о западном мире, поэтому-то её яростно ненавидят представители Западной Европы и США.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

«Этот мальчик не знает ни основ географии, ни истории, ни, собственно, политики. Киевская Русь, она же Российская империя, которая впоследствии стала Советским Союзом, а ныне называется Российская Федерация, всегда была и остаётся частью Европы. Просто это другая Европа. Альтернативное европейское государство, которое имеет полное право представлять такое своё мировоззрение. Напомню, что Москва стала третьим Римом, потому что переняла традиции Византии — альтернативной версии западного Рима», — написал Сергей Ч.

Напомним, 11 декабря премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в беседе с газетой la Repubblica о том, что Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против неё.