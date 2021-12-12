В Великобритании продолжается скандал с прошлогодней рождественской вечеринкой на Даунинг-стрит. Sunday Mirror опубликовали фотографию, на которой премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сидит между двумя коллегами, принимая участие в квизе. Как сообщает источник, мероприятие состоялось 15 декабря 2020 года, когда «смешение» в закрытых помещениях в Лондоне было запрещено.

Иван Шилов ИА REGNUM Лондон

Пользователи поинтересовались, откуда именно у Sunday Mirror появилась фотография. Некоторые их них предположили, что компромат на министров сливает СМИ обиженный бывший советник премьера Доминик Каммингс.

«Мне хотелось бы, чтобы неупомянутые источники объявились. Шокирует, что состоялось такое огромное количество вечеринок, но, мне кажется, анонимность лучше не сохранять», — написал @c_mcdonald3.

«И сколько еще фотографий или видео есть у Каммингса? Просто спрашиваю…» — поинтересовался @odonmari52.

В комментариях предположили, что следующей отговоркой консервативной партии будет заявление о том, что это был не квиз, а собрание, на котором решалась судьба страны.

«Может быть, они так решения принимают, может, они каждую неделю проводят «квиз» с вопросами о том, что бы еще заставить делать общество», — прокомментировал @BelleA2020.

Лидера Лейбористской партии Кира Стармера спросили в интервью, нарушил ли премьер-министр антикоронавирусные ограничения, участвуя в квизе.

Rwendland Кир Стармер

«Выглядит все так, будто он нарушил. Это очень важно, потому что уничтожил свой авторитет, он сейчас настолько слаб, его партия расходится во мнениях, он не может осуществлять то лидерство, которое сейчас необходимо этой стране. Он худший лидер в худшее время», — ответил политик.

Некоторые пользователи не поняли, про нарушение каких правил говорит политик. По их мнению, журналисты и представители оппозиционных партий просто поливают Джонсона грязью, чтобы что-то да пристало.

«А какой закон запрещал проводить тимбилдинговые мероприятия на рабочем месте? Если уж вы обвиняете, то будьте добры указать какой именно закон действовал 15 декабря. Выглядит так, будто вы разбрасываетесь грязью, чтобы посмотреть, что и куда прилипнет, с целью погубить действующее правительство», — написал @edeysal.

«Давайте тогда всех учителей привлечем к ответственности за нарушение закона, потому что в конце четверти проводилось множество квизов, где участвовало больше трех человек», — добавил @CognitiveIdeal.

«Когда уже журналисты ВВС и люди в целом поймут разницу между «рабочим пузырем» и недопустимыми собраниями?» — спросил @CognitiveIdeal.

Среди пользователей есть те, кто уже устал от обсуждения предновогодней вечеринки, они считают, что в стране есть вещи поважнее.

В комментариях посчитали ответ Стармера призывом к отставке. Некоторые пользователи согласны с тем, что Джонсон — некомпетентный премьер-министр, но им кажется абсурдной ситуация, при которой политик уходит со своего поста из-за какой-то вечеринки, а не из-за своей некомпетентности.

«Тот факт, что премьер-министр может уволиться из-за рождественской вечеринки и квиза, а не из-за проводимой им политики, которая бьет по самым слабым в обществе, говорит сам за себя. Это все, что нужно знать о политике в Великобритании», — отметила @AnumSNP.

Ben Shread Борис Джонсон

Член парламента Великобритании, представитель консервативной партии Стив Бейкер заявил, что Борису Джонсону нужно спасать свое положение, при этом он не призывает его к отставке. По словам депутата, сейчас стране не нужна борьба за лидерство, а премьер-министру следует «расставить все по местам и привести дела в порядок», больше опираясь на помощь кабинета министров.

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Часть пользователей восприняла слова депутата как заявление о некомпетентности своего же лидера.

«Он только что сказал, что Джонсону нужна команда людей вокруг, которая будет говорить, какие он вводит правила, чтобы он сам их не нарушал?» — спросил @Allywag3.

Комментаторы добавили, что они ждут извинений от премьер-министра, тем не менее они вряд ли его спасут.

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